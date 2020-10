Grégoire Bonnet (Scènes de ménages) se confie totalement sur son couple qui a “souffert” énormément !

Alors qu’il menait une carrière plutôt discrète, Grégoire Bonnet a connu une explosion de sa notoriété grâce à son rôle de pharmacien dans Scènes de ménages. Il y a quelque temps, il se livrait dans une interview exclusive dans le magazine Closer. Il avouait notamment que le succès avait eu de graves conséquences sur sa vie privée et notamment sur son couple.

Âgé aujourd’hui de 54 ans, Grégoire Bonnet revient donc sur les côtés négatifs de devenir une véritable star. Même s’il reconnaît également, qu’il y a bien évidemment de nombreuses avantages. Mais peut-être le comédien n’a pas su se mettre des limites. Car en plus de son rôle dans la série à succès dans Scènes de ménages, Grégoire Bonnet a été durant de longs mois tous les soirs au théâtre. Il participe également au feuilleton Nina, qui connaît aussi un joli succès. Finalement, le comédien n’était plus jamais chez lui. Et comme il l’a avoué dans une interview accordée à Pure People, cela a détruit son couple. ” Je me suis fait larguer il y a un mois et demi “ avait-il déclaré lors d’un entretien, dans le cadre des dix ans de Scènes de ménages.

Il affirme que la somme de travail qu’il s’était imposée a été si lourde que son couple avait souffert. ” Je n’ai fait que bosser à cette période. Toute ma vie, je n’ai rêvé que ça. Il m’était impossible de refuser les propositions “ a-t-il avoué. “ Grâce à ma petite notoriété, on me propose plus facilement les rôles… Tout est arrivé en même temps. Je débarque dans Scènes de ménages et je débute le tournage de Nina (sur France 2 NDLR) à la même période. C’était assez vertigineux… Et le ce soir, je jouais au théâtre “.

Si la carrière de Grégoire Bonnet a joliment explosé, elle aura donc eu aussi de profondes conséquences sur sa vie quotidienne. Il ne s’attendait d’ailleurs pas être l’objet de temps d’attention. Son rôle de pharmacien remarié à une jeune prof de yoga a fait de lui un véritable phénomène. Dès son arrivée dans le programme de M6, c’est véritablement un vent de folie qui s’est abattu sur lui. ” Il y a les réseaux sociaux sur lesquels on se fait un peu descendre, mais la nouveauté dérange toujours un peu sur la toile “ avait-il expliqué dans Toute la télé. Une façon de dire qu’il avait également des détracteurs. ” Ces critiques me font rire au final, mais ce qui compte, ce sont les retours des gens dans la rue » a tenu à préciser le comédien. “ Ils sont bienveillants et c’est toujours agréable. Ce qui est drôle avec la notoriété, c’est que certains acteurs cherchent le regard des passants, ça me passe un peu au-dessus. Avec Amélie (Amélie Etasse qui joue le rôle de sa compagne dans Scènes de ménages NDLR) nous arrivons tranquillement et modestement dans la série, on ne veut pas s’imposer lourdement ” avait-il déclaré à l’époque.

La notoriété n’a pas toujours que des bons côtés. C’est d’ailleurs à cause de celle-ci, qu’il aura connu de graves problèmes dans son couple. Mais comme il l’avouait aux journalistes de Télé-Loisirs, devenir une star aura eu des conséquences d’un tout autre genre. Grégoire Bonnet raconte qu’il était victime d’un ” fou ” sur Internet. Il s’agirait d’une personne qui s’amuse à modifier sa fiche Wikipédia en permanence. “ C’est mon agent qui s’occupe de mon site Wikipédia. Et depuis quelques années, un fou met systématiquement que je suis né à Bonneville. ! On me pose souvent la question et je réponds : ‘ non, je suis désolé, je ne suis pas née à Bonneville ‘. Moi, je suis né à Suresnes dans le 92 ! Dans les Hauts-de-Seine donc, en région parisienne soit à plus de 500 km de Bonneville “.

Mais les conséquences de sa notoriété ne s’arrêtent pas là. Car aujourd’hui, aussi bizarre que cela puisse paraître, les critiques viennent de l’Ordre des pharmaciens. Quel est le rapport, peut-on penser ? En réalité, Grégoire Bonnet dérangerait le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens à cause de son rôle dans Scènes de ménages ! Selon cette association, le comédien ternirait l’image de la profession.” Certains propos et plus largement certains sketchs dévalorisent, voire ridiculisent, la profession de pharmacien “ avaient déclaré certains membres de l’Ordre. ” En véhiculant ainsi une image négative et dévalorisante du pharmacien d’officine, c’est le risque d’altérer la perception du public envers un professionnel de qualité et consciencieux, dont la vocation est d’apporter quotidiennement son expertise au service des patients et de la santé publique “.

Mais pour Grégoire Bonnet, ces critiques n’ont aucun sens. Il rappelle que c’est un personnage de fiction. Le mercredi 23 septembre dernier, dans le Buzz TV du Figaro, l’acteur déclarait même que M6 avait reçu une deuxième lettre de la part de l’Ordre des pharmaciens. Malgré ces attaques, il ne comprend pas ces reproches. ” Je connais des pharmaciens, des employés qui m’ont dit ‘ mais c’est sain, un espace comme ça ‘, les gens savent quand même bien, que c’est de la fiction ” a-t-il déclaré. ” Ce que je joue, c’est quelqu’un qui a une grosse pharmacie. Il a beaucoup d’argent. Je ne parle pas des petits pharmaciens de province qui ont des difficultés et pour qui j’ai la plus grande estime. C’est une caricature. C’est drôle, ce n’est pas vrai ” tenait-il à préciser.

“ C’est une caricature de quelqu’un qui a beaucoup d’argent et qui est un peu… moi ça m’amusait à l’époque où les gens détestaient Sarkozy de me mettre dans les pas de la caricature de Sarkozy. Le bling-bling, le m’as-tu vu ? Tout ça, ça m’amusait. Comme ça m’amuse aussi maintenant d’être dans les pas des LGBT, du féminisme et tout ça. Ça m’amuse d’être dans l’air du temps. J’aime bien être détesté en fait, je crois ! ” a-t-il déclaré avec un peu d’humour. “ J’aime bien avoir des défauts, c’est ça qui est drôle, je trouve “. Pour Grégoire Bonnet, certains téléspectateurs ont visiblement du mal à faire la différence entre la réalité et la fiction. Certains pensent donc peut-être qu’il est réellement pharmacien dans la vie !!!

Décidément, les conséquences de sa célébrité ont des formes bien différentes. Mais ces dernières critiques ne devraient pas réellement toucher Grégoire Bonnet qui les prend avec une certaine ironie, sans se prendre la tête et surtout sans prendre la grosse tête !