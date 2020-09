Grégory Lemarchal: Karine Ferri est prise pour cible par les internautes suite à la diffusion du biopic sur Grégory

Karine Ferri est une animatrice bien connue du grand public. Mais elle se retrouve prise pour cible par des internautes mécontents. Car le lundi 7 septembre sur TF1 était la date de la diffusion d’un biopic inédit sur la vie, et le décès tragique, de Grégory Lemarchal. Et des téléspectateurs mécontents ne comprenaient pas pourquoi Karine Ferri n’y jouait pas son propre rôle. L’animatrice a effectivement été la compagne de ce chanteur à la voix d’ange de 2005 jusqu’à sa mort, en avril 2007. Les foudres des internautes s’abattent donc sur Karine Ferri. Mais heureusement, ses fans sont là pour la défendre et expliquer la difficulté que cela aurait représenté pour elle de revivre cet épisode traumatique de sa vie.

Karine Ferri était la compagne de Grégory Lemarchal

Karine Ferri se fait connaître à la télévision en 2004. Sa participation au Bachelor la rend populaire aux yeux du public. Par la suite, elle fait carrière en tant qu’animatrice de télévision mais aussi à la radio. Et c’est en 2005 qu’elle croise la route de Grégory Lemarchal, vainqueur de la Star Academy en décembre 2004. Ils sont très amoureux mais la maladie va les séparer. Car Grégory Lemarchal est atteint de la mucoviscidose. Grâce à sa notoriété, il fait en sorte de faire connaître cette maladie et d’appeler à la solidarité. Depuis son départ, Karine Ferri et la famille du défunt chanteur continuent son œuvre à travers une association qui porte son nom. Mais cela ne suffit pas aux yeux de certains téléspectateurs.

Pris dans l’histoire émouvante du biopic sur Grégory lemarchel, certaines personnes du public ne conçoivent pas que Karine Ferri n’y joue pas son propre rôle. Pire encore, certains imaginent que ce film n’est pas un hommage mais une façon pour TF1 de faire de l’audience sur une tragédie qui bouleversait la France. Mais heureusement, pour la majorité des internautes, oser penser cela est scandaleux. Alors, c’est une plus forte vague de messages qui viennent prendre la défense de l’animatrice. Karine Ferri aurait certainement été incapable de revivre le décès de celui qui était son grand amour.

Des messages d’internautes en colère se font face à propos de l’animatrice

C’est sidérant de voir les attaques que Karine Ferri se prend depuis la diffusion de “Pourquoi je vis”. Mais mon dieu, pensez à elle, jouer son propre rôle avec le sosie de son grand amour qui est décédé.. Elle n’aurait jamais pu le faire.. — 29h06 (@jade_cambon) September 8, 2020

J’ai voulu regarder les tweets sur l’hommage de Grégory Lemarchal et qu’est ce que je vois ? On reproche à Karine Ferri de ne pas avoir jouer son rôle … vous êtes vraiment cons vous avez rien dans le crâne. — 🌼 (@babette1197) September 8, 2020

Allez y jugez le fait que Karine Ferri ai refusé d’incarner son propre rôle… Vous vous voyez jouer votre rôle avec le sosie de l’amour de votre vie qui est décédé brusquement de la muco ????? #GregoryLemarchal #PourquoiJeVis — fannux ⚜️ (@FaannyDrc) September 7, 2020

Karine Ferri n’est pas une comédienne. Et il est vrai que Nikos Aliagas joue son propre rôle dans Pourquoi je vis. Mais aussi douloureux que cela puisse être pour lui de revivre le décès du chanteur, cela n’aura jamais le même impact pour celle qui l’aimait de tout son cœur. En effet, Karine Ferri et Grégory Lemarchal s’aimait d’un amour sincère et la maladie du chanteur n’y changeait rien. Après son décès, elle continue même aujourd’hui à faire vivre l’association qui porte son nom afin de collecter des dons.

La vie continue mais un goût amer ne disparaît pas

Karine Ferri est aujourd’hui marié à Yoann Gourcuff avec qui elle a deux magnifiques enfants. Ils se fréquentent depuis plus de cinq ans et semblent inséparables. Mais, malgré le fait de retrouver l’amour et que ses enfants donnent un sens à sa vie, elle n’oublie pas Grégory Lemarchal. Son mari comprend parfaitement que la douleur soit encore présente et qu’elle ne partira peut-être jamais complètement. C’est donc avec le soutien de son époux qu’elle continue de respecter la mémoire de son premier amour.

Voir cette publication sur Instagram 💭….. Une publication partagée par Karine Ferri (@karineferri) le 9 Sept. 2020 à 12 :07 PDT

L’animatrice peut compter sur le soutien de ses fans, qui saluent sa force et son courage. Car c’est bel et bien une tragédie que de perdre celui que l’on aime si jeune. Alors, comment pouvez-t-elle revivre tout cela en s’investissant dans le tournage de ce biopic ? Beaucoup de ses fans et des internautes finissent par comprendre l’épreuve que cela représentait.

Karine Ferri continue d’honorer sa promesse faite à Grégory Lemarchal

De plus, Karine Ferri est très heureuse de savoir que le film sur la vie de Grégory lemarchal rencontre le succès auprès du public. Sur Instagram, elle partageait alors ce message :

Quelques mots personnels afin de remercier le public. Car à travers ace film c’est évidemment le combat de Grégory Lemarchal qui continue. Un combat porté par les proches du chanteur ainsi que par l’animatrice. Les dons font vivre l’association et lui permet d’accompagner les personnes malades ainsi que leurs familles et leurs proches. La mucoviscidose emporte trop de personnes, bien trop jeunes. Karine Feri ne fera pas allusions aux messages des personnes qui lui reprochent de ne pas jouer son propre rôle. Elle préfère, comme toujours, se concentrer sur le positif et continuer d’aller de l’avant. La jeune femme a été courageuse d’avoir accompagné celui qu’elle aimait jusqu’au dernier moment. personne ne pourra précisément savoir tout ce que cela lui a coûté émotionnellement.