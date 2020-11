Gregory Lemarchal: Karine Ferri rend un merveilleux hommage à son ancien compagnon dans Mask Singer, ses confidences très touchantes

Pour son dernier passage dans Mask Singer, Karine Ferri a rendu hommage à son ancien compagnon de vie. En effet, lors des demi-finales, l’animatrice a finalement été découverte à la grande stupéfaction de Camille Combal. Car s’ils sont très complices, l’animateur ne se doutait pas que son amie se cachait derrière le costume de l’araignée. À cette occasion, Karine Ferri a aussi profité de sa dernière chanson pour saluer la mémoire de Grégory Lemarchal.



Karine Ferri : une interview poignante



Le souvenir d’un amour d’adolescence



À l’époque où Grégory Lemarchal et Karine Ferri se rencontrent, ils sont très jeunes. Lui est en train de véritablement conquérir le public grâce à sa voix d’or. Alors que Karine Ferri débute dans le métier d’animatrice. Très rapidement, les deux jeunes adultes tombent l’un dans les bras de l’autre. Mais comme on le sait, la maladie du chanteur va finalement l’emporter. Touché par la mucoviscidose, Grégory Lemarchal nous quitte à jamais. Depuis cette époque, la cicatrice de Karine Ferri ne s’est jamais réellement refermée. Même si aujourd’hui elle est très heureuse dans son couple avec Yoann Gourcuff et maman de deux enfants.



Cependant, Karine Ferri ne peut manquer l’occasion de se souvenir de son amour de jeunesse. Lors de sa dernière participation à Mask Singer, elle a donc interprété un titre cher au cœur de Grégory Lemarchal. Et de toute évidence, ce n’est pas un exercice facile. Puisque la jolie brune s’attaque à un monument interprété à l’origine par Freddy Mercury. Samedi dernier, la jeune femme prend néanmoins son courage à deux mains. Et elle se lance dans une reprise de Show Must Go On du groupe Queen.



” Grégory Lemarchal la chantait “



Dans une interview exclusive accordée à Télé Loisirs, Karine Ferri revient sur sa prestation. Pour elle, c’est comme gravir une montagne. Car pour un amateur, reprendre les notes chantées par Grégory Lemarchal et Freddie Mercury ressemble à un véritable Everest. ” C’est une chanson très dure. Elle m’a demandé beaucoup de travail et beaucoup de temps. Je l’ai tellement entendue et écoutée pour différentes raisons. Déjà, parce que Gregory Lemarchal la chantait. Ensuite pour le message qu’elle délivre “. En effet, comme le disent les paroles de la chanson, le spectacle doit continuer. Et même si Grégory Lemarchal et aujourd’hui disparu, la vie elle aussi se poursuit.



Grâce à ce titre, c’est l’occasion pour Karine Ferri de se souvenir d’un homme qui a compté dans sa vie. Malgré la disparition du chanteur, sa présence reste encore très forte dans le cœur de Karine Ferri. Dès lors sa prestation dans Mask Singer ressemble à un véritable hommage. ” J’avais envie de faire un clin d’œil à ma façon. Sous un costume, c’était plus facile, car je suis pudique et que je parle rarement de ces choses-là.

J’ai préféré choisir la musique pour faire cela. C’était plus simple pour moi qu’on sache pas que c’était moi. Visiblement, ce ne fut pas un exercice facile °. Cette chanson était trop forte en émotions pour moi. Le tableau était joli aussi. Merci à la production de m’avoir suivie dans ce choix “. Après le biopic consacré à l’artiste, c’est donc aujourd’hui à un nouvel hommage qui est consacré à Grégory Lemarchal. Plusieurs années après sa disparition, Grégory Lemarchal semble de toute évidence, encore bien présent dans le cœur de ceux qui l’ont aimé. Et ce n’est pas son public qui dira le contraire !

