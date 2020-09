Grégory Lemarchal : L’énorme blague qu’il avait faite à Nikos Alliagas avant la finale de la Star Ac

Ce lundi, la vie de Grégory Lemarchal était au centre du téléfilm “pourquoi je vis”. Avant sa diffusion, Nikos Aliagas s’est confié sur le jeune chanteur, mort à 23 ans de la Mucoviscidose. L’occasion pour lui de revenir sur certaines scènes émouvantes. Explications.

Grégory Lemarchal était “quelqu’un de très drôle“

D’ailleurs, lors de la finale de la Star Académy, Grégory Lemarchal avait pris le temps de plaisanter avec Nikos Alliagas. En effet, en ce jour spécial, le vainqueur de la quatrième édition avait une bronchite et le présentateur également : Il me demandait si j’avais un truc pour aller mieux. Je lui dis ‘non et toi’. Et il me dit qu’il a du Vicks, je me permets de citer une marque. Donc on commence à s’en mettre tous les deux un peu partout et pendant tout le prime, alors qu’il chantait et que c’était avec une forte émotion, il me faisait à la publicité ‘tu pues’ a-t-il notamment raconté.

Il faut dire que les deux hommes s’appréciaient énormément et Nikoas Alliagas était admiratif sur la façon de se battre de Grégory Lemarchal : C’était quelqu’un de très drôle. Il se battait. Il donnait un exemple à tous les gens qui se battent contre la maladie. Il ne se plaignait jamais”.

Nikos Alliagas ému de rejouer des scènes de la Star Académy

Dans le biopic, le présentateur de “The Voice” a accepté de revivre certaines scènes qu’il avait tourné dans la Star Académy. Pour le moins qu’on puisse dire c’est que ce n’est pas facile de jouer une scène qui a été faite dans la vraie vie : “Il y avait un moment surréaliste, en fait…Parce que quand on faisait l’émission, on ne pensait pas qu’un jour on allait… D’abord, on ne pensait pas que Grégory allait partir, on avait oublié la fragilité, et on ne pensait pas qu’un jour on allait nous parler de ça… Donc, comment refaire une scène sans être sa caricature ?”.

Nikos Alliagas précise tout de même qu’il a joué cette scène avec sérieux et avec émotion : “Moi je l’ai fait avec beaucoup d’émotion, et à un moment on pensait qu’il était là, on se regardait avec toutes les équipes qui ont connu Grégory… Il se passait quelque chose d’assez particulier, autant le faire avec sincérité !” a-t-il conclu un brin ému. Avec ce biopic, le présentateur de “The Voice” espère également que les gens vont se mobiliser et continuer de faire des dons en faveur de l’Association Grégory Lemarchal.