Grégory Lemarchal: ses compagnons de la Star Academy décident de lui rendre un bouleversant hommage

Grégory Lemarchal fait partie de ses stars parties trop tôt. En effet, le jeune homme est emporté par la mucoviscidose à l’âge de 23 ans. Il laisse derrière lui sa famille, ses amis et ses milliers de fans qui ne se remettent toujours pas de sa disparition. Mais le départ de Grégory Lemarchal servira de grandes causes. Car sa famille décide de faire du jeune homme un emblème du combat contre la mucoviscidose. Une association qui porte sono nom voit alors le jour et est financée par les recettes de ses succès. Elle permet de faire connaître cette maladie rare qui touche des milliers de personnes. Elle permet également aux personnes atteintes de bénéficier d’aide et à leur famille d’être accompagnées. Aujourd’hui, ce sont les camarades de saison de Grégory Lemarchal dans la Star Academy qui souhaitent participer.

Grégory Lemarchal est bien plus qu’un chanteur

La Star Academy est une des premières émissions de télé-réalité française. De jeunes talents sont sélectionnés pour rejoindre les candidats qui vont vivre dans un château pendant quelques semaines. Des semaines qui ne sont pas de tout repos car des professeurs vont les suivre et les juger. Ensuite, chaque semaine, un candidat se voit éliminé de l’aventure. Ce sont les moins performants qui sont mis sur la sellette et c’est au public de choisir qui doit rester ou partir. Les candidats de la Star Academy sont donc entrainés au chant, à la danse, à l’interprétation et également sur le style. Ils vivent tous ensemble dans ce grand château qui est donc à la fois leur école.

Pour la saison 4 de la Star Academy, Grégory Lemarchal fait partie des candidats. Le public et les professeurs sont en extase devant sa voix d’ange. Tant et si bien que Grégory Lemarchal remporte la victoire de cette saison en 2004. Il a donc la chance d’enregistrer un album qui sortira l’année suivante, Je deviens moi. C’est un franc succès pour le jeune homme mais il ne pourra malheureusement pas en profiter longtemps. Car il partira rejoindre les étoiles le 30 avril 2007.

Un départ précipité pour un jeune homme qui avait tant à offrir

Cela fait donc déjà 13 ans que Grégory Lemarchal n’est plus de ce monde. Pourtant, son empreinte est bien vivante et ses fans sont toujours là. En effet, grâce à l’association fondée par ses parents et sa sœur, Grégory Lemarchal continue quelque part d’exister. Son combat contre la mucoviscidose reste lui aussi dans les mémoires est permet à d’autres victimes de se battre elles aussi. Et pour continuer à rendre hommage à sa vie, ses camarade de la Star Academy ont décidé d’enregistrer un album dont les fonds seront reversés à l’association qui porte son nom.

Un album hommage se prépare

Un geste d’une grande générosité qui touche et émeut les fans et les proches de Grégory Lemarchal. En effet, il est incroyable de constater à quel point ce jeune homme a bouleversé des vies de son vivant. Ses compagnons d’aventure annonce la nouvelle dans Le Parisien qui publie cette information le 2 juillet dernier. Et c’est un événement qui promet ! Car les chanteurs de la Star Academy sont très engagés. C’est apparement Mathieu Johann qui explique le projet de l’album aux journalistes. Après avoir obtenu l’accord de la famille de Grégory Lemarchal, il lance ce projet qui va réjouir les fans de la Star Academy. Dans l’album, ce sont Francesca, Karima, Sofiane, Sandy, Tiphaine et Hauteur John qui participeront avec Mathieu Johann.

Certains de ses prénoms résonnent pour ceux qui ont suivi les aventures de la quatrième saison de la Star Academy. Pour les autres, vous allez découvrir des chanteurs d’exception, formés à l’école de TF1, par ds professionnels de la danse, de la musique et du théâtre. D’après les déclarations faites dans Le Parisien, les camarades de Grégory Lemarchal intitulent l’album hommage Restons Amis. Sa sortie est prévue pour le deux octobre 2020. Et n’oubliez pas qu’en vous le procurant, vous ferez un don à l’association Grégory Lemarchal qui accompagne les victimes de la mucoviscidose et leurs familles.

Un téléfilm rendra aussi hommage à Grégory Lemarchal

Et si vous êtes fan de Grégory Lemarchal, vous devez absolument savoir qu’un biopic sur sa vie est en préparation. Un téléfilm intitulé Le petit prince à la voix d’ange va bientôt voir le jour. Et les personnes qui jouent leurs propres rôles dans ce film, comme Nikos Aliagas, ont du mal à contenir leurs émotions. En effet, ce sont des moments forts qui prennent place dans la vie de Grégory Lemarchal qui sont retranscrits. Le téléfilm devrait arriver sur les écran pour la fin de l’année et transmettre les émotions vives qu’il traverse dans sa vie. Ainsi que celles qui font suite à son départ précipité. Car c’est une belle et longue carrière dans la musique qui attendait Grégory Lemarchal après avoir remporté la Star Academy en 2004.

Cependant, il est tout de même très émouvant de constater qu’il continue à vivre à travers ses fans et ses proches. Grâce à l’association fondée par ses parents et sa sœur, Grégory Lemarchal est devenu le nom d’un combat contre la mucoviscidose. En effet, toute la France est maintenant consciente des dégâts de cette maladie. Nous pouvons tous participer à la soutenir tout en nous faisant plaisir grâce à l’album qui arrive et au téléfilm. En devenant spectateurs ou en achetant l’album, nous apporterons notre soutien à cette cause. Grégory Lemarchal ne sera jamais oublié et surtout, jamais vraiment loin de nous. Sa vie reste un exemple car la maladie ne l’a pas empêché de suivre ses rêves autant qu’il le pouvait.