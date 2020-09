Grégory Lemarchal : Ses meilleurs amis de la Star Ac' lui font un clip hommage poignant

C’était en 2007 que Grégory Lemarchal nous quittait. Celui qui avait ému aux larmes les téléspectateurs de la Star Academy grâce à sa voix d’ange, partait vers les cieux, il y a déjà 13 ans, emporté par une terrible maladie. Déjà, lors de son apparition sur les écrans et sa participation à la célèbre émission, le jeune homme se savait malade. À 23 ans, et toute la vie devant lui, la mucoviscidose a finalement eu le dernier mot, et nous enlevait un être rempli de douceur. Un jeune garçon qui aura réussi a marqué en très peu de temps le monde de la chanson en France grâce à une voix venue d’ailleurs et une force mentale hors du commun.

Si les hommages en sa mémoire son nombreux depuis son départ, dès le début de ce mois de septembre, ses fans vont bientôt pouvoir découvrir une œuvre cinématographique retraçant son parcours. Un biopic qui reprend les faits marquants de sa courte vie qui pourtant aura été très riche. Mais cette production n’est pas le seul témoignage d’affection en faveur du jeune artiste puisque ceux qui l’ont côtoyé durant la saison de la Star Academy se sont réunis pour préparer un album Intitulé Restons amis, comme l’un de ces derniers morceaux. Un projet qui en cours de finalisation et qui sera disponible à la vente dès les premiers jours d’octobre.

Samedi dernier, un extrait était partagé sur YouTube du premier single de cet album très attendu, sur lequel on retrouve ceux qui ont partagé la vie de Grégory Lemarchal dans le château de la Star Academy. On pourra donc entendre les voix de Mathieu Johann, Lucie Bernardoni, Karima Charni, Sofiane, Francesca Antoniotti, Hoda, John, Sandy, Gauthier, Tina, Morgan, Radia et Enrique.

Décédé le 30 avril 2007 à Suresnes, Grégory Lemarchal a connu la maladie tout au long de sa vie. Juste avant d’atteindre ses 2 ans, les médecins lui diagnostiquent une mucoviscidose qui, malgré les pronostics très pessimistes, ne l’empêchent pas de faire du sport et de devenir un danseur confirmé en devenant également champion de France avec la formation de rock sauté Mambo rock. Mais c’est finalement en septembre 2004, qu’il rejoindra la quatrième saison de la Star Academy parmi 18 candidats qui tentent de décrocher la victoire.

Sa prestation sur le premier prime, rencontre un succès énorme lorsqu’en duo avec Radia et Sofiane, Grégory Lemarchal interprétait Tous les cris les S.O.S de Daniel Balavoine. Durant ces longues semaines de compétition, il aurait eu l’occasion d’interpréter des duos magique avec Serge Lama, Hélène Segara, Andrea Bocelli, Michel Sardou, Patricia Kaas, Laura Pausini et Patrick Bruel. Une impressionnante longue liste d’artistes qui tous, ont été subjugués par sa fraîcheur et par son talent. Mais le point d’orgue de ses passages dans l’émission, restera l’interprétation en solo de SOS d’un terrien en détresse, où il maîtrise des notes presque impossibles à atteindre avec une aisance qui avait réellement laissé public et les téléspectateurs sans voix.

Le 22 décembre 2004, opposé à Lucie, Grégory Lemarchal était désigné le grand vainqueur de la compétition par le public qui a voté a plus de 80 % pour lui. Le début d’une carrière qui s’annonçait tout simplement féerique, avec notamment l’enregistrement d’un album intitulé Je deviens moi, en 2005, qui rencontre immédiatement un énorme succès. Du côté de sa vie privée, le jeune homme rencontre Karine Ferri, aujourd’hui devenu une célèbre animatrice. Grégory Lemarchal partagera la vie de la jeune femme jusqu’au jour de sa disparition en avril 2007. Très marquée par le décès de son compagnon, Karine Ferri se montre depuis ce jour très impliquée dans l’association Grégory Lemarchal qui a pour but de récolter des fonds afin de combattre la maladie qui a vu emporter l’élu de son cœur à l’époque.

Le 17 février 2007, le jeune homme annonce qu’il va prendre une pause dans sa carrière probablement parce qu’il sentait que son état de santé était en train de se détériorer. Deux mois plus tard, à l’âge de 23 ans, suite à des complications de sa mucoviscidose, l’artiste est déclaré décédé alors qu’il attendait une greffe des poumons.

13 ans après sa disparition, ceux qui étaient à ses côtés dans l’émission qui l’a fait connaître, se sont réunis autour d’un projet commun afin de rendre hommage à leur ami disparu. Un travail collégial dont les fans de l’artiste vont bientôt pouvoir découvrir le résultat dans quelques semaines, mais qui a déjà été annoncé ce week-end par la diffusion d’un clip sur les réseaux sociaux. Du côté du biopic qui sortira dans quelques jours, qui s’intitule Pourquoi je vis, en hommage à la chanson SOS d’un terrien en détresse de Daniel Balavoine, c’est Mickaël Lumière qui incarnera les traits du jeune chanteur, et Candice Dufau qui campera le personnage de Karine Ferri dans cette œuvre produite par TF1. Odile Vuillemin et Arnaud Ducret joueront eux les parents de Grégory Lemarchal alors qu’Alexis Loison interprétera, lui, le chorégraphe et metteur en scène Kamel Ouali qui avait été très proche de Grégory.

Concernant l’album qui devrait sortir dans quelques semaines, Mathieu Johann, demi-finaliste de la Star Académy 4 et producteur du disque, se confiait, il y a quelques jours, dans le magazine 20 minutes au sujet de ce projet. ” On était hyper heureux de se réunir. On n’a jamais revécu 4 jours, 3 pour l’enregistrement de l’album, un pour la vidéo, ensemble. Ce n’était plus arrivé depuis cette époque. Pendant le tournage du clip, on a beaucoup ri, mais on a aussi beaucoup pleuré. Ce n’est pas du cinéma. Tout le monde sait ce que c’est d’avoir perdu un pote “.

Matthieu précise également que tous les bénéfices de cet album seront intégralement reversé à l’association Grégory Lemarchal. ” Il faut que l’on continue à se battre contre cette maladie, on avait envie de se retrouver, de chanter et si on se dit : ok ! On le fait pour Greg. On sait notre chance d’avoir pu le connaître et partager un bout de notre vie avec lui. Cela a été une aventure extraordinaire. On est complètement nostalgique de cette époque “.

Un album qui devrait permettre aux nombreux fans de Grégory Lemarchal de retrouver l’esprit qu’il avait voulu insuffler lors de son passage dans la Star Academy et par ses enregistrements par la suite, afin de montrer au monde que l’on pouvait vivre ses rêves. Malgré la maladie, le jeune homme s’est toujours battu pour réussir à vivre sa vie telle qu’il l’entendait, jusqu’à ce jour terrible où, trop tôt, beaucoup trop tôt, cette terrible maladie l’a emporté.