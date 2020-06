Chyler Leigh Grey’s Anatomy gênée d’embrasser Eric Dane pour la série, elle s’exprime enfin !

Chyler Leigh: Grey’s Anatomy ne serait pas la série qu’elle est sans ses histoires d’amour. La série médicale est en effet largement rythmée par les péripéties amoureuses des personnages principaux. Et l’un des couples les plus populaire reste celui de Lexie et Sloane. Mais ce qui se passe à l’écran ne reflète pas ce qu’il se passe dans la vie. Et lors de confidences pour des interviews, les fans apprennent notamment que Chyler Leigh appréhendait pas mal les scènes de baisers avec Eric Dane. Voici ce qu’elle confiant alors aux journalistes.

Grey’s Anatomy, une série immanquable

Il faut bien avouer que tous les comédiens de Grey’s Anatomy ne manquent pas de charme. Mais les personnages qu’ils interprètent ne reflètent absolument pas ce qu’ils sont dans la vie. En effet, si le couple entre Chylerr Leigh et Eric Dane est une évidence sur les écrans, les comédiens devaient se préparer pour réussir les scènes de baisers. C’est l’actrice qui interprète Lexie Grey qui se confie en 2009 dans The Insider. Elle explique alors que malgré l’alchimie des personnages à l’écran, les scènes de baisers étaient redoutées. Evidemment, il ne suffit pas d’avoir Eric Dane en face pour avoir envie de foncer tête baissée. Bien que la comédienne sait qu’il représente un réel fantasme, elle fait la différence entre le personnage qu’il incarne et l’acteur qui joue son rôle.

Les couples sont un des éléments principaux des intrigues de la série

Et vous allez voir que Eric Dane est alors bien plus gentleman que son personnage de Mark Sloane. En effet, il n’a pas attendu que la comédienne vienne lui faire part de ses peurs pour venir la rassurer. Le comédien s’est empressé d’aller la voir lorsque les scripts annonçaient des scènes de baisers. Et il lui a dit qu’elle ne devait pas s’inquiéter. Il a ajouté que tous les deux étaient des personnes mariées et qu’ils devraient donc faire en sorte de rester très professionnels.

Les scènes de baisers font partie inhérente de l’essence de la série. Pour le bien de Grey’s Anatomy et de leurs couples respectifs, ils devaient se montrer professionnels pour ne pas refaire les scènes en question.

Les scènes de baiser entre Eric Dane et Chylerr Leigh n’étaient pas évidentes

Pour Chyler Leigh, les scènes de baisers restent des moments étranges. Elle n’est jamais totalement à l’aise lorsque le moment se présente. Mais avec un partenaire de scène comme Eric Dane, elle savait que tout se passerait bien. Et ce fut d’ailleurs le cas. Les scènes se sont déroulées dans le respect des comédiens et de façon très professionnelle. Et dans cette perspective, celles et ceux qui se demandent si Mark Sloane embrasse bien n’auront pas de réponse. En effet, Chyler Leigh reste respectueuse jusqu’au bout et ne dévoile rien des détails croustillants pour les fans.

La série Grey’s Anatomy n’a pas finit de faire rêver ses fans. Diffusée en France depuis le 3 juillet 2006, la série est loin d’avoir dit son dernier mot. Si l’histoire d’amour entre Lexie Grey et Mark Sloane est terminée, il y en encore beaucoup d’autres pour faire vibrer le cœur des téléspectateurs. La 16ème saison vient de se terminer aux États-Unis. En avril dernier les fans américains disaient donc au revoir à Grey’s Anatomy pour quelques mois. Car comme chaque année, en septembre, nous allons pouvoir la retrouver sur les écrans de télévision. Sauf cette année.

La série compte 16 saisons plus surprenantes les unes que les autres

La France va devoir se préparer à accepter que la saison finale de Grey’s Anatomy va arriver. En effet, elle vient de terminer sa diffusion aux États-Unis. Et il se pourrait bien que la 16ème saison soit effectivement la dernière du show. Pendant près de 15 ans, la série médicale nous a fait rire, nous a fait pleurer, nous a angoissé ou motivé. Mais toutes ses émotions, nous devrons les retrouver ailleurs. Car après ses longues années de loyaux services, Grey’s Anatomy va rejoindre les séries cultes qui ne sont plus en tournages. Elle fera néanmoins toujours partie des séries les plus suivies et appréciées. Diffusée en France sur TF1, la chaîne a pu profiter de records d’audience à chaque diffusion de la nouvelle saison.

Voir cette publication sur Instagram Always celebrating our healthcare workers 💙 | 📷: @therealkmckidd Une publication partagée par Grey’s Anatomy Official (@greysabc) le 27 Mai 2020 à 10 :17 PDT

Lexie Grey et Mark Sloane sont devenus un des couples les plus appréciés du petit écran. Leur passion tumultueuse n’était pas du goût des fans dès le départ mais comme d’habitude, les bonnes séries savent nous faire changer d’avis. L’apparition de ce personnage de la petite sœur de Mérédith, reste un événement inattendu qui marque l’histoire de la série. Si ces débuts étaient compliqués, elle a su se faire une place incontournable parmi les personnages principaux. Il est certain que cette série sera regrettée mais nous pourrons toujours la retrouver sur les différentes plateformes de vidéos légales.