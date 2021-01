Grey’s Anatomy (Saison 17): Owen va t-elle se remettre en couple avec Teddy?

Owen et Teddy ont du mal à rester ensemble dans Grey’s Anatomy, mais ils ont également du mal à rester loin l’un de l’autre. C’est pourquoi, ils pourraient bientôt se donner une autre chance. Attention, l’article de LD People contient des spoilers, on préfère prévenir.

Teddy et Owen, une histoire compliquée

Teddy et Owen se tournent autour depuis un long moment. Une fois ensemble, une fois séparé, le couple souffle le chaud et le froid. Il faut dire que depuis le début, les deux protagonistes ont une histoire compliquée. Si vous vous souvenez bien, tout a commencé dans l’armée. En effet, la jeune femme est tombée amoureuse de lui quand ils étaient dans l’armée ensemble. Ensuite, elle a été très jalouse lorsque le médecin est entré en couple avec Cristina et a voulu l’épouser. Le personnage avait fini par quitter Seattle et avait fait son grand retour dans la saison 16… enceinte! Owen a couché avec Teddy pendant qu’il était en Allemagne pour lui rendre visite.

Il a fallu beaucoup de temps à Teddy pour dire à Owen qu’elle était enceinte de lui. Cependant, une fois cela fait, le médecin a tout fait pour elle et s’est même rapproché d’elle un peu plus que ce n’était prévu. Ils ont finalement fini par se réunir et ont formé un joli petit couple. Malheureusement, la jeune femme a tout gâché en couchant avec Tom juste avant son mariage lors de la finale de la saison 16. Depuis, le médecin a du mal à lui pardonner sa tromperie.

Grey’s anatomy : Les deux acteurs prennent la parole

Malgré les épreuves, y a-t-il une chance pour que les téléspectateurs puissent voir Teddy et Owen se remettre ensemble ? Selon Kim Raver et Kevin Mc Kidd, les interprètes des deux personnages, l’histoire d’amour entre eux est loin d’être terminée. En effet, lors d’une récente interview pour “Stars in the house” l’acteur a notamment déclaré : “Teddy et Owen sont passés par tellement de choses. Et écoutez, Owen n’a pas été un Saint. Soyons honnête, ces dernières années. Regardez son bilan”. Il poursuit son propos et d’après ce qu’il dit Owen pourrait finir par pardonner à Teddy : “Owen et Teddy ont traversé la guerre ensemble, il pourrait traverser ça aussi“.

Même son de cloche pour Kim Raver, qui explique que la productrice avait l’habitude de faire passer le chaud et le froid à ses personnages : “Je sais qu’elle a vraiment merdé là ! Je suis d’accord. Mais, nous sommes des humains. C’est ce qui a toujours été montré… notre côté sombre. Et avec espoir, nous montrerons sa guérison”. Reste maintenant à attendre jusqu’au mois de mars pour pouvoir voir la suite de Grey’s Anatomy. Une chose est certaine, la rédaction de LD People espère voir Teddy et Owen se remettre ensemble. Et vous ?