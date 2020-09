Gros buzz sur la toile: Shakira montre son derrière…. Et ça lui va plutôt très très bien !

Shakira: L’Australienne la plus sensuelle au monde vient de provoquer une vague d’admiration parmi ses fans. Sur la plage, la magnifique chanteuse de 43 ans montre comment son nouveau maillot de bain lui va bien, de dos !

Shakira est l’une des reines d’Instagram, et ce n’est pas pour rien. D’une beauté époustouflante, l’interprète de « Waka Waka » régale ses 68 millions de followers avec des clichés inoubliables. Il y a deux jours, la photo qu’elle a postée sur son compte Instagram a été liké par plus de millions de personnes – un véritable buzz sur ce réseau social ! La photo est prise d’en bas et met en valeur des jambes jusqu’à son dos. La jeune femme se retourne vers l’appareil pour faire apparaitre son irrésistible frimousse. Elle écrit sur ce post : “This is a new bathing suit I designed and my friend Bego made for me. I always need to create my own for the summer!” Autrement dit, en français : « C’est un nouveau maillot de bain que j’ai conçu et mon ami Bego a fait pour moi. J’ai toujours besoin de créer le mien pour l’été! » Bravo donc à Bego pour souligner si bien son corps de rêve.

Ver esta publicación en Instagram Shaka shaka!! 🤟🤟 Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 29 Ago, 2020 a las 3:22 PDT

On dirait qu’elle a à peine 20 ans !

Mais quel est donc le secret de la star pour rester aussi jeune ? Rappelons quand même que l’artiste australienne a soufflé ses 43 bougies cette année et qu’elle est maman de deux enfants ! Les internautes n’en reviennent pas car sur la photo, on dirait qu’elle a à peine 20 ans ! Les commentaires se sont multipliés, et bien sûr ce n’était que des compliments sur sa ligne incroyable. Shakira a été qualifiée de « belle », de « divine » et de « sublime » par des fans subjugués par son physique. Shakira semble donc plus en forme que jamais, après avoir connu des problèmes de santé majeurs. En 2005, la chanteuse a dû affronter un cancer et en 2017, elle a perdu sa voix ! Elle s’est confiée à ce sujet aux journalistes du Guardian : “J’ai toujours pensé qu’un jour je perdrais des choses comme la beauté ou la jeunesse. Jamais je n’aurais imaginé pouvoir perdre ma voix. C’est mon identité. De ne pas pouvoir chanter c’était insupportable. Il y a eu des moments où je n’avais même pas envie de sortir de mon lit. C’était tellement déprimant”. On la comprend ! “Je devais communiquer avec les signes et personne ne me comprenait.”

Shakira

“Le mariage me fout la trouille”

Aujourd’hui, Shakira partage sa vue avec Gérard Piqué qui est son compagnon depuis 10 ans. Ensemble, ils ont deux garçons mais Shakira n’a jamais voulu se marier : “Le mariage me fait très peur, je ne veux pas qu’il me voit comme ‘LA femme’, je préfère qu’il me considère comme une petite amie… Vous voyez? Le fruit encore défendu. Je veux qu’il reste alerte, je veux qu’il pense que toute est possible selon son comportement”, a-t-elle déclaré à la chaîne CBS. La belle brune n’a pas de soucis à se faire !