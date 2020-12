Gros Malaise : Laeticia Hallyday sans pitié, glaciale avec Pascal Balland! Ça vaut le détour!

Laeticia Hallyday passe ses vacances à Saint Barthélemy en compagnie de son nouvel amoureux, Jalil Lespert. Mais ils n’étaient pas les seuls à profiter des plages. Pascal Balland, l’ex de la veuve de Johnny Hallyday était lui aussi présent. Il n’aurait pas digéré leur rupture et aurait tenté de reconquérir la belle. Mais Laeticia Hallyday n’a pas ménagé ses sentiments et l’aurait froidement ignoré. LDPeople vous raconte tout sur cette affaire palpitante. La vie sentimentale de Laeticia Hallyday n’est décidément pas simple.

Laeticia Hallyday et ses histoires sentimentales

La maman de Jade et de Joy quittait de celui qui avait “redonné un sens à sa vie” après le décès de son mari. Après un an de relation, elle était officiellement séparée de Pascal Balland. Leur dernier séjour à Saint Barthélemy ne s’était pas bien déroulé d’après les proches du couple. Notamment parce que le restaurateur refusait de se rendre sur la tombe de Johnny Hallyday. C’est alors dès son arrivée à Paris, pour la promotion du nouveau coffret de Johnny Hallyday que la veuve est passée à l’action. Des adieux en face à face qui ont forcément été douloureux pour Pascal Balland et pour elle.

Néanmoins, Laeticia Hallyday est vite passée à la suite. Cela faisait quelques temps qu’elle développait des sentiments pour l’acteur et réalisateur Jalil Lepsert. Tous les deux échangeaient à propos d’un biopic sur la vie de Johnny Hallyday. Et dès qu’elle a été séparée de Pascal Balland, elle a foncé auprès de son nouveau partenaire. Cette attitude n’a pas été bien reçue par certains. Comme LDPeople vous le relatait dans des articles précédents, il a été dit qu’elle était opportuniste. Mais après tout, personne en sait mieux qu’elle comment gérer sa vie. Et ce qui nous interpelle aujourd’hui, c’est la tentative de Pascal Balland pour la reconquérir.

La veuve est sûre de sa décision

Laeticia Hallyday aurait tout fait pour ignorer et pour éviter de parler à son ex. Il s’est lui aussi rendu à Saint Barthélemy, là où elle semble passer des vacances de rêve avec Jalil Lespert. Des témoins ont assisté à des scènes d’une froideur glaciale entre eux. D’après les confidences qui ont été faites, Laeticia Hallyday aurait prétexté répondre au téléphone alors que son ex tentait de l’approcher. Et à un autre moment, il passait devant elle sur la plage et cette dernière l’a cordialement ignoré.

Pour finir, Jalil Lespert a droit à des attentions auxquelles ne pouvaient pas prétendre Pascal Balland. En effet, l’acteur et réalisateur s’est rendu sur la tombe de Johnny Hallyday lui. Alors, Laeticia Hallyday lui a ouvert les portes de la maison qu’elle partageait avec son défunt mari. De plus, elle n’hésite pas à poser avec lui sur des photos affichées sur les réseaux sociaux. Un signe supplémentaire du caractère sérieux de sa relation actuelle. Un coup dur pour l’ex de Laeticia Hallyday qui l’a pourtant aidé à se relever après le décès de Johnny Hallyday, le premier a lui avoir redonné le sourire. Sur sa dernière publication Instagram en date à ce jour, elle n’hésite pas à taguer Jalil Lespert comme auteur de la photographie par exemple.