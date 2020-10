Grosse bourde d’une candidate (12 Coups de midi) : Jean-Luc Reichmann plus que mal à l’aise

Ce dimanche 27 septembre 2020, une candidate a fait une erreur que Jean-Luc Reichmann n’est pas prêt d’oublier ! Découvrez avec qui cette candidate a confondu l’animateur. Sa gaffe a étonné tout le monde !

Pour une boulette, c’est une très grosse boulette ! Ce dimanche 27 septembre 2020, Jean-Luc Reichmann recevait une nouvelle candidate sur le plateau des Douze Coups de midi. Cette dernière a surprise plus d’une personne en prenant Jean-Luc Reichmann pour un autre.

Une erreur vite relayée sur les réseaux sociaux !

Sa maladresse restera dans les annales ! Jean-Luc Reichmann a même partagé ce passage télévision sur les réseaux sociaux. La vedette de TF1 recevait en effet une nouvelle candidate. Et cette dernière a fait une énorme faute d’étourderie. La jeune femme se nomme Aurélie. Dans la vidéo, on peut la voir faire connaissance avec le présentateur. Elle a peut-être stressé à cause des projecteurs ou des caméras. En tous cas, le moins qu’on puisse dire c’est que son état était des plus confus.

Fan de lui “depuis de très nombreuses années”

Aurélie a fait preuve de beaucoup de sympathie envers l’animateur de 59 ans. Elle a même confié être fan de lui “depuis de très nombreuses années”. Jusqu’ici, tout va bien ! Mais la suite a vraiment de quoi surprendre. Voici comment elle a enchaîné la conversation : “Je regarde pratiquement tous les jours l’émission, quand je peux” lui a-t-elle expliqué.

Jean-Luc Reichmann a très vite été déçu par ses propos

Le compagnon de Nathalie Lecoultre a tout d’abord sauté de joie. Jean-Luc Reichmann se montre toujours très proche de son public et très sympathique. Mais il ne s’attendait pas à cette erreur qui lui a littéralement fait perdre la face. En effet, il se rend compte rapidement qu’Aurélie le prend pour un autre animateur.

Décontractée et sûre d’elle après ce premier rapide échange, Aurélie se lance dans une autre confidence. Elle déclare à Jean-Luc Reichmann qu’elle l’avait vu dans un autre jeu télévisé. Le problème, c’est que Jean-Luc Reichmann n’a jamais présenté le programme en question. En effet, Aurélie fait alors référence à la Roue de la Fortune. Mais c’était à l’époque Christophe Dechavanne qui était aux manettes de cette émission.

Jean-Luc Reichmann n’a donc pas caché sa surprise : : “La roue de la fortune ? mais c’est une histoire de dingue !” Il s’en est pourtant rapidement remis. Le présentateur a quand même expliqué que le chien présent sur le plateau était celui de Christophe Dechavanne.

Ver esta publicación en Instagram Merci à Tous ‼️… @tf1 👍 @endemolshinefr 👏 Una publicación compartida de Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) el 29 Sep, 2020 a las 10:27 PDT

Aurélie a bien sûr été gênée de faire cette erreur devant les caméras. Mais ce n’est pas ce qui l’a embêtée le plus. Car dans ce jeu, Léo reste le Maître. Il compte aujourd’hui 25 participations à son actif et son gain s’élève à 120 331 euros !