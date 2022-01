Grosse semaine détox chez Lidl : profitez-en car il n’y en aura pas pour tout le monde…

On ne compte plus le nombre de fois où il se trouve que l’on a pu trouver de plus en plus de propositions de boissons détox, et force est de constater que la situation pourrait bel et bien se trouver dans un moment assez inédit et complètement dingue. Comme vous pouvez l’imaginer, il se trouve que cela risque de faire beaucoup de bruit dans la grande distribution : avec le Dry January qui vient tout juste de commencer, il se trouve que certains veulent clairement faire toute la différence et se trouver dans de grandes décisions que les français pourraient prendre.

Une rentrée qui ne se passe pas comme prévu pour ces français…

Avec une dernière année qui ne s’est pas du tout passée comme prévu pour des millions de français, il se trouve que certains n’ont pas pu arriver à leurs fins, et notamment avec de bonnes résolutions qu’ils ont pu prendre. Toutefois, avec une nouvelle année qui vient à peine de commencer, c’est le moment ou jamais pour vous de vous lancer dans une toute nouvelle situation que peu de personnes pourront trouver. En effet, vous allez en avoir le cœur net en vous rendant dans les magasins Lidl à partir de maintenant ou encore en regardant le dernier catalogue de l’enseigne allemande.

Comme vous allez le voir, Lidl a pu voir les choses en grand cette semaine. En plus de pouvoir proposer une semaine XXL avec des produits alimentaires hallucinants et vendus à des prix dérisoires, les concurrents de l’enseigne vont très mal se trouver car Lidl va pouvoir une fois de plus proposer des produits avec des prix plutôt impressionnants, et cela pourrait bien avoir des conséquences assez terribles, c’est le moins que l’on puisse dire…

Voici comment Lidl vous aide en début d’année à vivre plus simplement…

Si on pouvait penser que l’enseigne allemande Lidl allait s’arrêter en si bon chemin, et bien c’était assez inattendu de voir que cette nouvelle année allait pouvoir réserver autant de surprises que cela.

Pour en avoir le cœur net, il vous suffit de voir le dernier catalogue de Lidl. Voici quelques exemples de jus exceptionnels que vous allez pouvoir s’avouer, à moins que vous n’en profitiez pour faire de succulentes recettes, ou d’utiliser d’autres produits vendus par Lidl…

Un jus de fruits rouges bio

Avec ce bon jus de fruits rouges bio, force est de constater que toutes celles et ceux qui voulaient se faire du bien en ce début d’année et faire le plein d’énergie vont être aux anges. Comme vous allez le voir, celui-ci coûte même moins de deux euros seulement : il serait dommage de ne pas en profiter, d’autant plus que d’autres goûts sont aussi disponibles.

Une infusion spéciale bien être

Avec ces superbes infusions vendues à des prix dérisoires, vous allez même adorer la petite boite qui accompagne ces infusions et ces thés vendus à bas prix chez Lidl. Plusieurs saveurs sont disponibles, il faut en profiter pendant qu’il en est encore temps.

Des biscuits Green Up bio

Disponibles aussi bien aux graines Chia et aux myrtilles, qu’à la spiruline et aux cranberries, force est de constater que ces biscuits pas tout à fait comme les autres pourraient bien changer tout votre quotidien, et ainsi vous permettre de vivre plus sereinement…