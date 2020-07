Guillaume Canet ne manque pas d’humour, il partage « sa courgette » sur la toile !

Guillaume Canet a fait sensation le 15 juillet dernier. Le réalisateur et comédien est habitué à faire des blagues à ses fans. Mais ils sont toujours surpris par ce que propose Guillaume Canet. Et encore plus avec cette publication sur Instagram dans laquelle le mari de Marion Cotillard souhaite montrer « sa courgette » à ses fans. C’est la cohue dans les commentaires pour tenter de souligner la caractère ambigu de cette proposition. Le second degré est de mise pour apprécier l’humour décapant de Guillaume Canet et ses fans l’ont bien compris.

Guillaume Canet, un grand nom du cinéma qui ne prend pas la grosse tête

Guillaume Canet est un véritable couteau suisse du septième art. En effet, il commence par être comédien. Mais rapidement il passe du théâtre au cinéma et se passionne pour les ficelles de la fabrication des films. Il porte aujourd’hui plusieurs casquettes. Guillaume Canet est donc à la fois acteur, scénariste, réalisateur et producteur. Et malgré tout ses succès, personne ne peut parler de lui sans évoquer son sens de l’humour. Partout où il va et dans tout ce qu’il fait, Guillaume Canet trouve le moyen d’apporter une touche de légèreté. Le rire est très important dans la vie. C’est un remède bien connu contre le stress notamment. Certains diront même qu’un fou rire apporte de la longévité.

Guillaume Canet est très actif sur les réseaux sociaux. Certes, il ne fait pas toujours dans la blague et aborde également des sujets sérieux. Les causes qui lui tiennent à cœur sont partagées avec ses abonnés. Et il donne les outils de réflexion nécessaire à ceux qui ne sont pas familiers à ces cause pour comprendre sono combat. Mais en majorité, Guillaume Canet ne se prend pas au sérieux. La vie est trop courte pour s’empêcher de rire et il n’est pas de ceux qui se donnent une image impeccable sur les réseaux sociaux.

Ainsi, il partage beaucoup de courtes vidéos humoristiques sur Instagram et ne manque pas de faire des blagues. Ce qui est d’ailleurs souvent le plus drôle, c’est que le mari de Marion Cotillard ne peut s’empêcher de rire en les racontant. Pour vous offrir une tranche de rire, rendez-vous de temps et temps dans les stories de Guillaume Canet sur Instagram. Lorsqu’il est d’humeur à s’amuser, il communique avec ses fans. Et sa bonne humeur est communicative. Les abonnés du comédien le savent bien et ne sont pas étonnés lorsqu’ils découvrent que Guillaume Canet souhaite leur montrer « sa courgette ».

Il partage une photo d’une courgette et rit de l’ambiguïté de sa publication

En effet, il est hilare de l’ambiguïté de sa phrase. Car il s’agit bel et bien d’un légume de son potager. Mais il est amusant d’imaginer qu’il puisse s’agir de tout autre chose. Nous ne rentrerons pas davantage dans les détails, vous avez saisi l’idée ! Sinon, c’est que vous être un peu trop premier degré. Vous n’aurez alors qu’à lire quelques uns des commentaires de ses abonnés sous cette publication. Vous comprendrez alors rapidement à quoi fait allusion Guillaume Canet en parlant de « sa courgette ».

Effectivement les fans de Guillaume Canet ne sont pas en reste en matière d’humour. Si ils sont abonnés au compte Instagram du comédien c’est alors autant pour rire que pour suivre son actualité. Il est en effet capable d’aborder des sujets de sociétés brûlants comme de faire des blagues de ce genre. D’autres fois, il met l’accent sur la méditation pour permettre à ses fans de s’informer sur les méthodes de gestion du stress. Pendant le confinement, ses lives étaient très suivis. Des moments privilégiés dans lesquels il interrogeait des spécialistes du genre. De quoi offrir une nouvelle perspective aux personnes qui ont eu du mal à se faire à l’isolement notamment.

Le compte Instagram de Guillaume Canet est une pépite anti-déprime

Marion Cotillard et Guillaume Canet sont semble-t-ils restés de grands enfants. L’humour et l’autodérision font partie intégrante de leur relation et cela leur permet de rester complices. Mais aussi de prendre du recul aisément lorsque la situation l’exige. Voici par exemple une courte vidéo qui a fait le tour d’internet pendant le confinement. Une vidéo qui met en scène un enfant qui fait un discours électoral attendrissant. De quoi remettre du baume au cœur dans les temps difficiles qui nous avons traversé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guillaume Canet (@guillaumecanetofficiel) le 22 Mars 2020 à 6 :33 PDT

Guillaume Canet préfère ses servir ainsi de ses réseaux sociaux. Et ce ne sont pas ses fans qui vont s’en plaindre, bien au contraire. Pourtant, il n’oublie pas de faire comme tout le monde et de faire la promotion de ses films par exemple. Ou encore, de partager son soutien pour donner de la voix à des mouvements sociaux qu’il estime essentiel. L’agriculture, la préservation de l’environnement, les droits des animaux ou encore la santé et les états des hôpitaux français, sont des thèmes qui préoccupent le comédien. Malgré son humour décapant et son second degré bien aiguisé, il ne passe pas à côté de son devoir en tant que célébrité. Il sait que son opinion a de l’impact et de l’influence. Il est alors prêt à en jouer lorsque cela lui tient à cœur.

Les réseaux sociaux sont toutefois un prétexte pour garder un lien avec ses fans. Et c’est la raison pour laquelle c’est finalement l’humour qui prime dans les publication du comédien. Le rire est si important dans sa vie qu’il est important pour lui de le partager avec ses abonnés. Une attitude saluée par ses fans qui en redemandent. Et ils ne sont pas les derniers pour ajouter encore aux blagues déjà hilarantes de Guillaume Canet. C’est donc aussi lui qui en profite. Un réel échange entre eux permet à tout le monde de rire un bon coup. Une belle manière de laisser derrière soi les tracas du quotidien pendant un instant.