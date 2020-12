Guillaume Pley, papa pour la première fois, il dévoile le visage de son fils et son prénom très original

Malgré une année difficile, Guillaume Pley est un homme heureux. En effet, le célèbre présentateur vient d’annoncer une très bonne nouvelle à ses fans le 21 décembre dernier. Âgé de 35 ans, le beau brun devient en effet papa pour la première fois. La star de la télévision et sa compagne Agathe sont donc très heureux d’annoncer l’événement dans la presse. LD People revient sur cette naissance et sur le bonheur des nouveaux parents.

Guillaume Pley : il dévoile la première photo de son fils

Une annonce un peu tardive

En effet, ce lundi 21 décembre 2020, le présentateur partage la nouvelle avec sa communauté. Pourtant, cela fait déjà plus d’une semaine que son enfant est né. Mais malgré ce petit décalage, le présentateur ne peut cacher sa joie. Aussi, il publie une photo du nouveau-né ainsi qu’un message rempli d’émotion. Évidemment, il s’agit pour lui du plus beau moment de sa vie. Afin de rassurer tout le monde, Guillaume Pley donne des nouvelles de l’enfant, mais également de la maman. D’ailleurs, elle semble se porter à merveille.

Il profite donc de l’occasion pour faire une véritable déclaration d’amour à celle qui partage sa vie. ” Elle est encore plus belle maintenant même si on a quelques cernes depuis samedi dernier (…) “. Mais cette annonce n’est en fait qu’une demi-surprise. Car déjà en août dernier, le présentateur de QG avait rendu la nouvelle publique. Également sur son compte Instagram, il annonçait le grand événement à sa communauté ” On a commencé l’année à deux, mais on va la terminer à … trois ! “.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guillaume Pley (@guillaumepley)

Le prénom enfin dévoilé

Les fans du présentateur auront donc dû attendre quelques jours. Mais finalement, Guillaume Pley dévoile un cliché de son nouveau-né et met fin au suspense. Ainsi, il révèle que le petit garçon, né il y a quelques jours, s’appelle Côme. Le jeune papa ne peut donc s’empêcher de partager son bonheur en publiant une photo de la petite famille. Encore à l’hôpital, les parents et l’enfant prennent la pose pour l’occasion. Le présentateur ajoute également un joli texte afin de marquer le coup. ” On avait dit qu’on finirait l’année à trois. Et bien… C’est fait. Mon fils est né. Ça fait des années que je rêvais de dire pour moi : C’est qui l’papa ?!? Il s’appelle Côme. Il a changé notre vie instantanément ! Il est né le 12/12/2020 (…) “.

Guillaume Pley se rend ainsi compte de son bonheur et ne peut s’empêcher de la partager. ” Dans une année compliquée comme 2020, j’ai eu la chance de vivre le plus beau moment de ma vie. Je ne pensais pas avoir la chance de vivre des moments comme ça un jour… Ça bouleverse toutes les priorités.(…) “. Tellement emballé par cette arrivée, Guillaume Pley souhaite à tous ses amis d’un jour connaître la même expérience. Même si sa vie va radicalement changer aujourd’hui. D’ailleurs, il précise qu’il ne peut s’attarder longtemps sur les réseaux sociaux, car d’autres tâches l’attendent. ” Je retourne changer la couche et nettoyer mon pull ! Je vous aime fort “. Voilà donc un homme aux anges. LD People se joint donc à ses followers pour féliciter toute la petite famille et surtout leur souhaiter le meilleur !