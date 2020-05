Guy Bedos ne reconnaissait plus sa famille, ni lui même, ses derniers moments dévoilés par Jérôme Garcin

Cela fait maintenant deux jours que Guy Bedos, nous a quitté, et les témoignages de sympathie ne cessent d’abonder dans la presse et sur les réseaux sociaux.

L’humoriste et acteur parti à l’âge de 85 ans, laisse derrière lui en plus de ses deux enfants, une nuée d’admirateurs qui pleurent aujourd’hui, celui qui les avait tellement fait rire. Bien qu’il ait mis un terme à sa carrière depuis 2013, les fans de l’artiste ne l’ont jamais oublié. Déjà à l’époque, le public s’était étonné de cette mise en retrait, de la vie artistique mais aujourd’hui certaines révélations laissent à penser que, déjà à l’époque, les prémices de la maladie qui l’ont emportée, naissaient peu à peu.

Car selon certaines sources, Guy Bedos serait mort des suites de la maladie d’Alzheimer, ce mal qui vous enlève peu à peu la mémoire, si nécessaire à un artiste. Récemment, les révélations de Jérôme Garcin, sur les derniers moments de vie de la légende de l’humour, n’ont pas réellement été une surprise, pour ceux qui sont intéressés par la vie de Guy Bedos. Dans son message sous forme de monologue, Jérôme Garcin confirme le verdict de la maladie qui touchait Guy Bedos :

“ il ne reconnaissait plus les siens, ni lui-même. À l’âge où seul le passé étaye les corps épuisés, la consolante satisfaction d’avoir accompli tous ses rêves lui fut donc refusée » disait Jérôme Garcin en forme d’hommage. » Je n’attendrai pas d’être gâteux, d’être une charge pour tout mon entourage j’ai décidé de décider moi-même de mon départ » disait lui Guy Bedos dans une interview, Si à ce jour nous n’avons aucune information sur les circonstances précises de la mort de l’artiste, ses déclarations dans Nice-Matin, il y a quelques années, laissaient déjà sous-entendre, que jamais l’homme au caractère si fort, n’aurait jamais accepté de devenir un poids pour sa famille et pour ses amis, et de ne plus être libre totalement de sa pensée, de ces faits, de ces gestes. Homme de cœur et homme engagé, Guy Bedos mettait la liberté aux dessus de toutes les autres valeurs.

Libre d’aimer, libre de vivre, et surtout libre de penser lui, qui ne s’est jamais caché de ses opinions politiques, homme de gauche et fervent défenseur de l’égalité entre les hommes, emporté par une maladie probablement qui lui enlevait son histoire et l’empêchait de reconnaître les siens, Guy Bedos n’aura pas pu dire au revoir à son ami Jean-Loup Dabadie parti, quelques jours avant lui.

Dans un message émouvant, c’est par l’intermédiaire de son fils Nicolas que la triste nouvelle de sa mort a été annoncée le jeudi 28 mai 2020, en fin d’après-midi, le cœur serré son digne successeur postait, ce magnifique texte : » Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père « avait-il écrit sur Instagram. Quant à sa fille Victoria Bedos écrivaine, scénariste, chanteuse et comédienne, c’est avec un texte très court, mais empli d’émotion qu’elle rendait un dernier hommage à l’homme qu’elle aimait tant :

» Au revoir, mon père adoré « . Au lendemain de cette terrible annonce, bon nombre de ses amis lui a témoigné l’amour qu’ils lui portaient, comme notamment Muriel Robin qui avouait avoir perdu quelqu’un de très particulier pour elle.

L’ancien ministre de la Culture, Jack Lang, c’est lui exprimé au micro d’Europe 1, pour faire part de son chagrin et témoigner la tristesse qui l’accablait lorsqu’il a appris que Guy Bedos avait succombé à la suite d’une très longue maladie. Jack Lang parlait d’ » une âme belle et généreuse ainsi que d’un extraordinaire inventeur d’un humour qui lui était propre « .

En 2014 lors d’une interview accordée à Alessandra Sublet, Guy Bedos avait évoqué le jour de sa disparition, plein de courage, il avait affirmé que la mort ne lui faisait pas peur et qu’il avait même pris des dispositions dans ce sens » j’ai déjà choisi mon médecin-assassin qui normalement me fera une piqûre. Je n’ai pas envie d’être vieux, très vieux « . Peut-être, déjà conscient de l’inéluctable issue, Guy Bedos avait émis le souhait d’être enterré sur l’île de beauté, à Lumio en Corse, une ville qu’il affectionnait, tout particulièrement, et qui lui rappelait par certains côtés, son Algérie natale.

Il refusait de reposer pour l’éternité dans la capitale française, et affirmait détester les cimetières parisiens qui lui semblaient d’une tristesse infinie. Ce sera donc une maladie, finalement encore méconnue qui aura emporté un homme, un artiste, un père, un mari, qui aura parfois choqué, souvent amusé, mais jamais n’aura laissé indifférent. Un homme qui aura connu la gloire, le premier humoriste à remplir un Zénith, un artiste aux mille facettes.

Arrivé d’Algérie à l’âge de 17 ans, la tête pleine d’espoir le jeune Guy Bedos, avait commencé son parcours par l’école de théâtre de la rue Blanche avant de connaître le succès avec son inoubliable duo, avec celle qui allait devenir sa femme Sophie Daumier. Une compagne qu’il n’a jamais pu oublier, après son décès, elle aussi victime d’une longue et terrible maladie qui a fait perdre à Guy Bedos une partenaire de scène, mais aussi une compagne de vie.

Ces dernières révélations, qui semblent prouver que c’est la maladie d’Alzheimer dont souffrait l’artiste, nous font aujourd’hui mieux comprendre, pourquoi il avait décidé, depuis déjà de nombreuses années, de se retirer du devant de la scène. Si aujourd’hui, le patriarche de la famille Bedos nous a quitté, de là-haut, il doit se réjouir d’avoir laissé ici-bas, un bel héritage par le biais de ses deux enfants.

Lors de son dernier spectacle, son fils Nicolas était apparu sur scène à ses côtés, et lui avait posé cette question : » penses-tu que je puisse légalement hériter de ton public ? « . Au vu de la cote de popularité de Nicolas, on peut imaginer que cet échange sur scène était déjà un passage de témoin, entre deux générations, libres d’esprit et d’esprits libres.

Si on ne connaît pas encore aujourd’hui la date exacte des funérailles de Guy Bedos, on peut d’ores et déjà, imaginer que le petit cimetière de la ville corse, sera bien trop petit pour accueillir tous ceux qui voudront lui rendre un dernier hommage. Après Jean-Loup Dabadie et Michel Piccoli, c’est un autre grand nom qui nous a quitté ces derniers jours.