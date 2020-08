Guy Lecluyse: remplaçant de Jean-Michel Martial dans “Profilage”, s’exprime sur l’accueil qu’il a eu sur le tournage

Guy Lecluyse est un célèbre comédien et humoriste français. L’homme de 58 ans ne recule pas devant les challenges pour effectuer une carrière formidable. Mais aujourd’hui, il décroche un rôle qui va le mettre sous le feu des critiques des téléspectateurs. En effet, il remplace Jean-Michel Martial dans la série Profilage. Il s’agit donc du rôle de commissaire. Jean-Michel Martial interprétait le commissaire Grégoire Lamarck depuis la première saison. Pour la saison 10, Guy Lecluyse devient Jacques Bérault et prendra la suite de ses fonctions. Cela pourrait paraître assez anodin pour un comédien de prendre la suite d’un autre au cours d’une série. En revanche, cela l’est beaucoup moins lorsque ce dernier vient de décéder. En effet, Jean-Michel Martial nous quitte le 17 octobre 2019 et Guy Lecluyse s’exprime sur la situation.

Guy Lecluyse remplace un grand comédien, dans un rôle qui change de ses habitudes

Guy Lecluyse rejoint donc TF1 pour la nouvelle saison de Profilage. Et il a une lourde responsabilité qui consiste à prendre la relève d’un comédien talentueux et apprécié du public, aujourd’hui disparu. Jean-Michel Martial décède à 67 ans, des suites d’une longue et grave maladie. Le palmarès de ce comédien est impressionnant et il aurait été difficile déjà de prendre sa suite de son vivant. Maintenant qu’il a rejoint les anges, il est donc encore plus délicat de lui emboiter le pas. Car les fans de ce grand artiste vont évidement comparer Guy Lecluyse aux succès de ce dernier. En effet, Guy Lecluyse lui-même reconnaît que cette nouvelle aventure avec Profilage n’est pas toute de suite allée de soi.

Une interview pour le magazine Télé-Star permet aux téléspectateurs de comprendre le sentiment de Guy Lecluyse lorsqu’il rejoint le plateau de tournage. Il explique alors que ce n’était pas évident pour lui de rejoindre Profilage. L’équipe s’est montrée très accueillante mais il ne pouvait pas ignorer la peine que tous les membres portent dans leurs cœurs. En plus de neuf saisons, ils ont partagé des moments forts et ce fut un terrible choc que d’apprendre la disparition de Jean-Michel Martial.

L’humour est ce qui caractérise le mieux Guy Lecluyse dans l’esprit de ses fans

Les fans de Guy Lecluyse le connaissent pour des rôles tendres ou amusants. Notamment dans Soda ou dans Les Bracelets rouges, le comédien est habitué à porter des rôles légers et drôles. En rejoignant Profilage, il va entrer en contact avec un aspect plus sombre de son jeu d’acteur. Et le drame qui frappe la série télévisée va certainement rajouter à cette difficulté. Mais Guy Lecluyse reste confiant. Car il rejoint une série à succès entourée d’une équipe professionnelle à souhait. Bien que l’ombre de Jean-Michel Martial plane encore, il devrait réussir à se faire une place sans trop d’obstacles.

Guy Lecluyse avait effectivement joué dans Bienvenu chez les chtis. Mais ce n’est pas le seul qui marque sa carrière. Le comédien joue dans pas moins de 28 longs métrages pur le cinéma. Il jouera dans autant, voire plus, de séries télévisées et également dans 4 pièces de théâtre.

La comédie ne sera pas loin malgré son arrivée dans Profilage

Guy Lecluyse ne laissera pas tomber la comédie pour autant. En effet, il explique aux journaliste de Télé Star qu’il va passer prochainement de l’autre côté de la caméra. Le comédien va endosser le costume de réalisateur pour réaliser un projet qui lui tient à cœur. Il s’agit donc de la réalisation d’une série humoristique destinée à la télévision. Une bonne nouvelle pour ceux qui s’inquiéter de le voir complément changer de registre. Car si nous ne savons pas encore ce que le rôle du commissaire Jacques Bérault donnera dans Profilage, nous savons déjà que Guy Lecluyse est doué dans le domaine de l’humour. Cette nouvelle expérience dans Profilage lui donnera alors l’occasion de dépasser ses limites. Les fans de la série ont rendez-vous le 20 août prochain pour retrouver les nouveaux épisodes de la saison 10, sur TF1.

Des nouveautés pour la série, des challenges pour les comédiens

Guy Lecluyse est heureux de réaliser ce nouveau challenge. Personnellement et humainement, cela ne sera pas sans difficultés. Mais il est bon de bousculer ses limites parfois pour mieux apprécier nos qualités. En effet, si l’humour est sa marque de fabrique, un comédien doit être capable de jouer toutes les émotions et d’apparaître sincère dans toutes les circonstances. Devant la caméra, comme derrière très bientôt, Guy Lecluyse est impatient de prouver ses talents aux téléspectateurs. De plus, il n’est pas le seul nouveau personnage à rejoindre le casting de Profilage. En effet, la belle Shy’m, chanteuse de carrière, se lance elle aussi le défi de devenir comédienne en rejoignant les équipes de la série de TF1.

La nouvelle saison de Profilage s’annonce donc pleine de nouveauté et de changements. Reste à voir ce que les fans vont penser des ajustements qui ont été opérés. Mais il y a fort à parier que la série rencontre un franc succès. En effet, depuis qu’elle est déprogrammée pendant la période de confinement, les fans attendent son retour avec impatience. Changement ou non, ils sont prêts à reprendre la suite de leurs épisodes. Leur série préférée sera donc de retour le 20 août prochain et les jugements tomberont pour Shy’m et Guy Lecluyse. Entre impatience et stress, ils sont prêts à recevoir les avis du public. Aussi critique qu’il puisse être, les téléspectateurs savent également reconnaître lorsqu’une série fonctionne. De plus, les audiences seront un baromètre révélateur lui aussi de leur adaptation aux changements.