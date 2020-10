Hadja (Koh-Lanta): Cette poignante et incroyable promesse qu’elle a dédié à Bertrand-Kamal..

Hadja vient de se faire éliminer par les aventuriers de Koh-Lanta. Lors du premier conseil après la réunification, la handballeuse perd sa place. Heureuse d’avoir participé à l’aventure, elle ne garde pas d’amertume. En revanche, elle n’oublie pas ce qui compte. Hadja a fait une promesse à Bertrand-Kamal qu’elle compte bien tenir. En effet, son amitié avec l’aventurier emporté par un cancer du pancréas, Bertrand-Kamal, est sincère. Jusqu’à la fin elle était présente pour lui et avait qu’il parte, elle lui a fait une belle promesse. Dans une interview pour Télé Star, Hadja raconte tout.

Hadja a trouvé un frère en la personne de Bertrand-Kamal

Hadja et Bertrand-Kamal ont tout de suite été soudés dans l’aventure. Koh-Lanta a parfois des aspects magiques quand il s’agit des amitiés. Ainsi, même sans beaucoup se connaître, Hadja et Bertrand-Kamal ont rapidement accroché. Ils s’étaient promis d’être présents l’un pour l’autre. Son élimination précoce ne lui fait donc pas oublié les liens qu’elle avait avec son ami. Aussi, en apprenant qu’il était atteint d’un cancer, elle aurait été l’une des seules candidates du show à pouvoir discuter avec lui par téléphone. Hadja évoquait donc la douleur que cela a été de le voir partir. Car non seulement c’est un ami proche qui s’en va mais c’est aussi une réminiscence d’une ancienne blessure de la jeune femme. En effet, l’aventurière de Koh-Lanta a perdu son frère Maye de façon subite. Et en Bertrand-Kamal c’est aussi un frère qu’elle avait trouvé.

Koh-Lanta tisse des liens forts et durables entre les candidats

Avant que Bertrand-Kamal ne soit emporté par la maladie, Hadja lui avait rendu visite et fais ses adieux. Lors de leur échange, les aventuriers de Koh-Lanta ont mis de côté leurs pudeurs. Bertrand-Kamal aurait alors demandé à son amie de lui faire une promesse. Sans hésiter, Hadja a accepté. Il s’agit de la promesse de toujours être présente pour ses parents. En effet, la jeune femme a la malheureuse expérience d’avoir perdu un frère. Elle est donc à même de comprendre parfaitement la douleur de la famille de Bertrand-Kamal. De plus, elle a été apparement tout aussi affecté par son départ que par celui de son propre frère. Lors de son interview, elle raconte qu’elle n’a pas réussi à se nourrir pendant six jours tant la peine était lourde à porter.

Hadja et la famille de Bertrand-Kamal sont donc toujours en contact. Ainsi, elle tient sa promesse faite à son ami. Et ensemble, ils peuvent s’épauler pour affronter cette période difficile qu’est celle du deuil. Enfin, Hadja salue la combativité et la persévérance de Bertrand-Kamal. Jusqu’au bout, il se sera battu de toutes ses forces contre la maladie. C’est une véritable injustice que cet aventurier au grand cœur soit parti si tôt, si jeune. Honorée de la demande de Bertrand-Kamal, Hadja tiendra sa promesse coûte que coûte.