Hadja “Koh-Lanta” complètement traumatisée pour toujours par le décès de son frère !

Hadja, la candidate de Koh–Lanta, les 4 Terres semble toujours sous le choc de la mort de son frère. Ce décès a eu pour elle des conséquences insoupçonnables. Ce serait d’ailleurs le souvenir de cette disparition qui l’aurait empêchée de se donner à fond lors d’une dernière épreuve dans le jeu d’aventure.

Pour la jeune femme, son frère Maye était un véritable héros. Et même si le jeune homme avait connu de grosses difficultés dans sa vie, jamais la candidate de Koh–Lanta n’imaginait le perdre dans de telles circonstances. Cette mort a été tellement brutale qu’elle a laissé des séquelles très profondes dans la famille et chez Hadja en particulier. Aussi, Hadja avait déclaré que sa participation à Koh–Lanta était une sorte d’hommage à son frère disparu.

Le souvenir de cette mort a ainsi eu des conséquences jusqu’au cœur des aventures récentes de Koh–Lanta pour la jeune femme. Lors d’un entretien, elle est revenue sur ce gros échec lors d’une épreuve dans Koh–Lanta, mais aussi sur les circonstances de la mort de son frère. Car les deux événements semblent intimement liés ! Il faut avouer que Hadja a véritablement surpris les téléspectateurs. Elle les avait habitués à être une vraie battante. Mais il y avait une raison bien précise, si la jeune femme n’a pas tout donné pour remporter l’une des dernières compétitions.

Hadja

Dans le 6e épisode de Koh–Lanta, les 4 Terres, diffusé sur TF1 le vendredi 2 octobre, Hadja a effectivement une attitude plus que surprenante. La handballeuse professionnelle a véritablement mis un frein à son effort. Les téléspectateurs, tout comme ses coéquipiers, ont donc été très surpris de l’attitude de l’aventurière. Cette épreuve était pourtant récompensée d’un joli cadeau : les vainqueurs avaient l’opportunité d’avoir leurs proches au téléphone. Mais Hadja n’a pas tout fait pour réussir. Car elle redoutait en fait cet appel téléphonique ! “ Je ne me sentais pas très bien sur l’épreuve. Et je trouve que c’est plus douloureux de parler à ma famille, donc j’ai préféré ne pas avoir de coup de fil ” a-t-elle avoué afin d’être parfaitement honnête.

“ C’est la première fois que je ne pense qu’à moi. Je pense à mon aventure, je sais que le coup de fil à ma famille m’aurait fait énormément souffrir psychologiquement ” avait-elle souhaité rajouter, afin d’être totalement transparente sur la raison de son échec. Dans un entretien accordé à TV Mag, Hadja avoue assumer son choix ” Je n’avais pas envie de mentir. Lorsque j’ai entendu la voix de mon frère pendant quelques secondes, cela m’a mis un coup au moral. L’idée de pouvoir parler avec mes parents plus longuement me faisait craindre que cela soit encore pire. J’avais envie de rester concentrer sur mon aventure “ explique-t-elle. Avant de poursuivre “ Mais je n’ai pas baissé les bras pour autant durant cette épreuve. Simplement, je n’ai pas réussi à me transcender et aller chercher cette énergie supplémentaire pour aller plus loin. Ce genre d’épreuve se gagne au mental “.

La jeune femme semble donc toujours traumatisée par la mort de son frère décédé en janvier 2019. Car parler avec sa famille dans les conditions de tournage de Koh–Lanta, c’était aussi faire remonter ces souvenirs à la surface. ” Mon frère était un héros. Il était boxeur professionnel, il s’est sacrifié pour sauver la vie d’un homme (en octobre 2007, il avait apposé sa main devant une arme à feu pour empêcher un assassinat, ndlr) puis il s’est battu contre une dépendance aux opioïdes. Il a galéré, mais il avait repris le dessus. Sa mort a été un très gros traumatisme, nous ne nous y attendions pas du tout “ a confié Hadja. ” Tout s’est passé en quelques secondes… Il n’y a pas d’antécédents médicaux dans notre famille, jamais de soucis cardiaque donc nous n’avons pas compris. Il était en parfaite santé, il partait faire des courses avec ma mère, il était sorti avant elle pour rejoindre ma sœur est sur le chemin, il s’est écroulé “ se souvient-elle avec émotion.” Il aurait été tellement été fier de me voir dans Koh Lanta, c’est un véritable crève-cœur qu’il ne soit plus là “. Cette mort brutale a fragilisé la sportive de haut niveau. Mais si elle fait partie de l’aventure Koh–Lanta aujourd’hui, c’est aussi parce que c’était le rêve de son frère.

Son aventure dans Koh–Lanta aura été également l’objet d’une deuxième grande tristesse. Car lors de tournage de l’émission, Hadja s’était véritablement lié d’amitié pour Bertrand-Kamal. La mort du jeune homme, il y a quelques semaines, a donc été une nouvelle épreuve pour Hadja. Il y a quelques jours, la candidate avait d’ailleurs dévoilé les derniers messages que Beka et elle, s’étaient échangés. Leur relation était devenue si forte, que la jeune femme considérait Bertrand-Kamal comme son véritable frère. Pour celui qui est décédé en septembre dernier d’un cancer du pancréas, Hadja était également devenue importante dans sa vie. C’est d’ailleurs ce que l’on ressent à la lecture du dernier SMS envoyé par le candidat malheureusement disparu “ Je t’aime. Tu es une rencontre magnifique. Avec ton caractère de merde et ton sourire ravageur. Je t’aime et je prie Dieu qu’il m’offre la chance de te revoir avec autant de force que l’on s’est connu. Je t’aime ma sœur d’aventure. Je t’aime toi ma petite meuf de la street de l’Est. Je t’aime vraiment si notre histoire ne se cantonne qu’à quelques semaines… L’avenir sera beau Inchalah “ lui avais écrit son ami.