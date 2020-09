Hadja Koh-Lanta dévient la grande risée de tous sur la toile, elle s’exprime et répond

Hadja: Koh-Lanta, Les 4 Terres fait s’affronter quatre équipe pour la première fois de son histoire. Parmi les naufragés, dans l’équipe de l’Est, les téléspectateurs découvrent Hadja. Et pour le moment, il semblerait qu’il s’agisse de la personne qu’ils aiment le plus détester. En effet, cette aventurière de Koh-Lanta n’est pas la dernière pour critiquer les membres de son équipe. En revanche, sur les épreuves elle est souvent celle qui fait le moins d’efforts. Conscient de ce paradoxe, les téléspectateurs s’en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux. Sur Twitter notamment, Hadja et Alexandra pourraient concourir pour départager celle des deux qui a le portrait le plus drôle pour les internautes. Car il se trouve qu’Hadja semble avoir une dent contre Alexandra. L’équipe de l’Est de Koh-Lanta fait donc énormément parler d’elle.

Hadja n’est pas aussi solide qu’il n’y paraît

Hadja n’apparaissait déjà pas comme la plus sympathique des jeunes femmes dans sa présentation. En effet, elle tenait à souligner qu’elle était prête à tout pour la victoire et qu’elle ne participait pas à Koh-Lanta pour se faire des amis. Les téléspectateurs se doutaient donc déjà que l’aspect social serait difficile pour cette aventurière. Pire encore, elle se qualifiait elle-même de “peste” lorsqu’elle se trouve en compétition. Les fans de Koh-Lanta pouvaient donc s’attendre à ce qu’Hadja dispute les épreuves avec mordant. Mais là encore, déception. Car la jeune femme de l’équipe de l’Est ne semble pas être la grande championne que l’on attendait. Non seulement elle critique beaucoup les membres de son équipe, mais elle ne serait pas la plus à même de critiquer.

Les critiques fusent sur les réseaux sociaux à propos de l’aventurière

Alors, en seulement deux épisodes Hadja devient la cible favorite des internautes. Elle représente le personnage idéal que les téléspectateurs de Koh-Lanta adorent détester. En effet, il est beaucoup plus amusant de pointer du doigt les incohérences et les absurdités d’un aventuriers plutôt que de réellement s’emporter contre lui. De plus, tant donné que Hadja se permet de critiquer les membres de son équipe, et surtout Alexandra, les internautes n’ont plus de raison de se priver. Malgré elle, la candidate de Koh-Lanta légitime le comportements des Twittos puisqu’elle fait la même chose. De plus, alors qu’Hadja reste très sérieuse, les internautes s’amusent beaucoup. En effet, il ne faudra pas prendre les blagues des fans de Koh-Lanta au premier degré.

Mais Hadja elle est forte que pour critiquer et faire l’hypocrite contre ses coéquipiers par contre sur les parcours on entend plus personne #KohLanta pic.twitter.com/cx4t8LmrSJ — Queensy (@Queensyyy224) September 4, 2020

Hadja sur le camp : « J’ai horreur des gens qui sont pas à fond là » Hadja sur les épreuves :#KohLanta #KohLanta2020 #KohLantaLes4Terres pic.twitter.com/yMNoxlYJSC — Ewart Mosy (@EwartMosy) September 4, 2020

Koh-Lanta montrait une jeune femme déterminée à se donner à fond mais visiblement, la nage n’est pas l’atout d’Hadja. elle semblait maîtriser la situation alors qu’elle est rapidement dépassée par la difficulté de l’épreuve de la nage. L’objectif était de nager vers une pierre, en relais, pour la ramener sur la digue. Mais Hadja ne parviendra pas à faire avancer son équipe. Elle sera contrainte d’abandonner.

Hadja s’explique avec les fans de Koh-Lanta sur son compte Instagram

L’aventurière va donc faire une vidéo sur Instagram à la suite du deuxième épisode de Koh-Lanta afin de mettre les choses au clair. Mais loin de se vexer des réactions des téléspectateurs, c’est une personne détendue que l’on retrouve à l’image. En effet, elle garde elle sourire et rappelle que Koh-Lanta n’est qu’un jeu. Et de surcroît un jeu télévisé. Ainsi, Hadja souligne l’importance du montage des images qui ont été filmées. Certes elle apparaît agressive envers Alexandra, mais elle affirme s’entendre parfaitement avec elle. De plus, le manque de sommeil et de nourriture vient exacerber les moindres tensions o sensations déplaisantes. Hadja rappelle alors à ses abonnés de ne pas oublier le contexte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hadjakohlanta (@hadjanas) le 4 Sept. 2020 à 2 :47 PDT

Les critiques continuent mais la jeune femme sait les prendre avec du recul

Hadja ne savait pas ce qu’il l’attendait. C’était la première fois qu’elle nageait dans de telles conditions. Le manque de sommeil, le froid, la faim ainsi que le vent et le fait de nager en pleine mer sont des premières pour elle. Heureusement, elle préfère rire de sa prestation plutôt que d’en vouloir aux internautes qui soulignent avec hilarité sa piètre performance. Et il faut bien avouer que certaines analyses sont dures avec elle. Mais cela fait partie du jeu tout autant que les épreuves de Koh-Lanta. En effet, une partie du plaisir des fans de l’émission est de débattre des épisodes, tout juste diffusés, sur les réseaux sociaux. Et avec Hadja, le public de Koh-Lanta a de quoi faire.

Hadja avec ses lunettes c’est comme toutes ces personnes que tu croises avec leur masque sous le nez… #KohLanta pic.twitter.com/6KsCPk32MZ — Alban Pellegrin (@AlbanPellegrin) September 4, 2020

Hadja : “Ouais elle est eclatée elle sert à rien on va l’éliminer direct cette tchoin… ”

Hadja à l’épreuve des pontons aquatiques : “J’y arrive pas ! “ Une catastrophe ce personnage… 🤦🏻‍♂️#KohLanta #KohLanta2020 #Hadja pic.twitter.com/rLj2H6Gd29 — IceTech (@Nicolas_Mrhd) September 4, 2020

Hadja sait prendre du recul sur les critiques du public de Koh-Lanta à son égard. Et heureusement car certaines personnes ne sont vraiment pas emphatiques. En même temps, comment l’être lorsque l’on la voir critiquer les autres sans retenue ? Une chose est sûre, Hadja savait à l’avance que les internautes allaient lui “tomber dessus” après la diffusion de ce deuxième épisode. Et elle ne s’est pas trompée. Elle aura donc pris le temps de se faire à cette idée et adopte une réaction qui la rend davantage sympathique que ce que les fans de Koh-Lanta ont pu voir dans l’émission.