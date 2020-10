Hadja “Koh-Lanta” fait une déclaration énorme sur Bertrand-Kamal !

L’aventurière de Koh–Lanta, Hadja, a fait quelques confidences concernant Bertrand-Kamal. La candidate révèle sa relation particulière avec le jeune homme qui nous a quitté il y a quelques semaines. Les fans de l’émission se rappellent encore de l’annonce du décès de Bertrand-Kamal. Même si tous savaient qu’il souffrait d’une maladie incurable, sa mort a eu l’effet d’une bombe. Toutes les équipes de production de Koh–Lanta et Denis Brogniart s’étaient d’ailleurs joint à la douleur de la famille.

Mais malgré cette triste nouvelle, la diffusion des nouveaux épisodes du jeu d’aventure continue. C’était donc l’occasion pour Hadja de revenir sur son parcours lors d’une interview accordée récemment. Lors de cet entretien, elle s’est également confiée sur son amitié avec le candidat disparu.

Tout d’abord, Hadja souhaitait expliquer pourquoi elle avait voulu participer à l’émission de TF1. C’est en hommage à son frère décédé que la handballeuse professionnelle a voulu se confronter à l’aventure. En effet, en janvier 2019, son frère Maye disparaissait. ” J’ai fait l’aventure pour lui, car c’était aussi son rêve ” avait déclaré la jeune femme sur les réseaux sociaux. La mort de Bertrand-Kamal a donc fait remonter d’horribles souvenirs en elle. Car la candidate considérait son coéquipier comme un frère. Il faisait d’ailleurs tous deux partie de la même équipe de l’Est. Hadja avait donc pris la décision de rendre public le dernier SMS envoyé par son ami. Pour elle, il s’agissait surtout de faire honneur à sa mémoire.

Mais dans cet entretien, elle avait souhaité expliquer comment elle avait vécu sa participation à Koh–Lanta. Selon elle, il s’agissait de connaître ses propres limites. Surtout pour une athlète de haut niveau, qui est d’habitude très entourée. La jeune femme est d’ailleurs suivie quotidiennement pour son régime alimentaire. Elle avoue être habituée à manger 4 à 5 fois par jour afin d’avoir l’énergie suffisante pour les entraînements et la compétition. Donc, elle se doutait bien que la privation de nourriture dans l’aventure serait très difficile. ” Pendant 7 jours, nous n’avons pas mangé : un choc énorme ! La faim, le froid et la pluie, pas simple à supporter ” a-t-elle admis avec franchise. Le journaliste l’a également interrogé sur les critiques dont elle a été l’objet. Mais Hadja semble avoir la capacité de se détacher des remarques négatives, notamment concernant ses origines : ” Je suis blindée. Le racisme, je le vis depuis l’âge de 12 ans, il fait partie de mon quotidien “.

La jeune candidate venue d’Epernay souhaitait également parler de son équipe. Elle a été très heureuse de pouvoir participer à l’aventure au côté d’Alexandra, Laurent, Joaquina et bien sûr Bertrand-Kamal. Elle avait également souhaité expliquer comment Beka et elle avaient vécu ces moments particuliers. ” Nous étions toujours collés l’un à l’autre. Il m’embêtait tout le temps. Avec Bertrand-Kamal, on avait plein de projets. C’est dur de me dire que je ne le reverrai plus, ni son sourire ” a-t-elle tenu à expliquer. Avant de continuer ” J’ai du mal à regarder les épisodes, mais maintenant, je me force. Je trouve tellement beau de le voir sourire, faire des blagues. C’est comme s’il était encore près de moi ” a-t-elle déclaré visiblement émue par ses propres déclarations. ” Ce n’est pas un ami que j’ai rencontré, c’est un frère. Son décès et une immense perte après celle de mon frère survenue un an plus tôt “. Cette confidence permet de mieux comprendre ce que Hadja a fait par la suite. Puisque la jeune femme avait choisi de rendre public les derniers échanges entre Bertrand-Kamal et elle. Hadja a donc pris la décision de publier les derniers SMS que les deux jeunes gens s’étaient échangés.

Hadja avait dévoilé le dernier message de son ami, ou plutôt de son frère de cœur sur son compte Instagram : ” Je t’aime. Tu es une rencontre magnifique. Avec ton caractère de merde et ton sourire ravageur. Je t’aime et je prie Dieu qu’il m’offre la chance de te revoir avec autant de force que l’on s’est connu. Je t’aime ma sœur d’aventure. Je t’aime toi ma petite meuf de la street de l’Est. Je t’aime vraiment même si notre histoire ne se cantonne qu’à quelques semaines… L’avenir sera beau inch’allah » lui avait envoyé son ami aujourd’hui décédé.

Mais Hadja n’avait pas hésité non plus à publier sur les réseaux sociaux la réponse qu’elle avait adressé à Beka : ” L’avenir sera beau In Sch Allah ” avait-elle écrit dans son message pour commencer. ” Et quel beau message, une fierté d’avoir compté pour toi et tu compteras toujours pour moi. Commençons par la première fois que je t’ai vu. Je me suis dit : ‘ Il a un sacré look celui-là ‘, ensuite la première fois que tu t’es présenté, je t’ai dit ‘ Mais c’est quoi le prénom suspect ? ‘. On a tellement rigolé et tu m’as dit : ‘ Ma mère voulait Bertrand et mon père Kamal ça a fini en Bertrand-Kamal, tu étais tellement fier d’ailleurs de cette mixité. Tu me disais tout le temps : ‘ Chez moi, il y a le Coran posé à côté de la Vierge Marie, donc le samedi c’est la blanquette de la daronne et le dimanche c’est couscous du daron ‘(…). Dans ma présentation de Koh–Lanta je dis : ‘ je ne vais pas Koh–Lanta pour me faire des amis ‘, mon gars je n’ai pas menti car je ne me suis pas fait un ami, j’ai simplement découvert mon cinquième frère et c’est toi Beka. Je suis obligée de faire un parallèle avec mon frère Maye décédé le 9 janvier 2019, je ne pensais pas que je devrais enterrer un autre frère un an après.(…) En tout cas, mon frère, sache que je t’aime et je ne cesserai jamais de t’aimer, sache que je ne cesserai jamais de penser à toi et sache que je passerai ma vie à parler de toi et à te rendre hommage comme je l’ai fait avec Maye “.

Tous ces mots sonnaient véritablement avec une réelle émotion. Il semble bien que cette rencontre ait vraiment compté pour les deux aventuriers. Mais ces dernières déclarations étaient aussi l’occasion de ce souvenir de Bertrand-Kamal. Car si le jeune homme a beaucoup compté pour Hadja, il restera dans les mémoires des équipes de Koh–Lanta et bien évidemment des téléspectateurs.