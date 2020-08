Hadja “Koh-Lanta” la poignante et terrible raison de sa participation à l’émission. “Tragique”

Les fans seront heureux d’apprendre que l’émission d’aventure de TF1, Koh–Lanta, s’apprête à faire son grand retour. Le vendredi 28 août, les téléspectateurs pourront découvrir la toute nouvelle saison de Koh–Lanta, Les 4 Terres, dont le premier épisode va être diffusé dans quelques semaines. La production dévoilait, il y a quelques jours, les noms des 24 participants qui vont tenter de remporter le jeu, et repartir avec la somme de 100 000 euros. Une saison qui va connaître de grandes modifications, et dont les nouvelles règles devraient à coup sûr, changer le cours du jeu.

Dans ce casting, une femme qui s’appelle Hadja, publiait sur son compte Instagram l’officialisation de sa participation. Une joueuse professionnelle de handball qui prendra part à Koh–Lanta, Les 4 Terres, pour honorer la mémoire d’une personne disparue. ” C’est officiel. C’est avec beaucoup de bonheur que je vous annonce officiellement ma participation à Koh–Lanta, Les 4 Terres qui sortira le 28 août prochain sur TF1 ” écrivait la jeune femme avant d’expliquer ce qui a bien pu la motiver à poser sa candidature : ” Une énorme pensée à mon frère Maye décédé en janvier 2019 pour qui Koh–Lanta était l’émission à ne pas rater chaque année. J’ai fait l’aventure pour lui, car c’était aussi son rêve ” en ajoutant que pour elle, c’était aussi un rêve de gamine qui se réalise. Un challenge pour la sportive professionnelle qui s’apprête donc à vivre l’une des plus grandes aventures de sa vie avec sa participation à un jeu Koh–Lanta, tout à fait exceptionnel cette année. Si la dernière saison avait été l’une des plus intenses de l’histoire de Koh–Lanta, avec la victoire finale de Naoil,et les nombreux rebondissements qui ont parcouru le fil de la saison, cette année, comme le promet Denis Brogniart, s’apprête à être d’une force jamais égalée.

Tout d’abord, ce seront 4 équipes qui s’apprêtent à s’affronter. Quatre équipes qui représentent les quatre points cardinaux et symbolisées par de nouvelles couleurs. Le Sud en bleu, le Nord en violet, l’Est sera en vert et l’Ouest en orange. Tous les candidats arriveront sur l’île par groupes de 6, sans savoir quel est le nombre exact total de participants qui seront présents. La production a également imaginé de nouveaux défis et de nouveaux châtiments. Il y aura bien évidemment la célèbre épreuve de confort dont Denis Brogniart expliquait les détails : ” Il y aura 2 récompenses à gagner. La tribu qui gagnera, choisira entre les deux récompenses. La tribu qui aura terminé la deuxième, prendra la récompense qui n’aura pas été choisie par les gagnants. La tribu 3e, rentrera sur le camp bredouille et en revanche, la nouveauté, c’est pour la tribu qui terminera 4e et dernière, elle ne partira pas sur son camp, mais sur L’île de l’exil ! ” précisait l’animateur.

Oui, car cette année, il y a une grande nouveauté !!! Un endroit terrifiant appelé, L’île de l’exil, sur laquelle les candidats qui auront été les moins performants se retrouveront pour une durée minimale de 24 heures dans des conditions apocalyptiques. Un endroit très loin d’être un lieu idyllique qui devrait mettre les nerfs des candidats à rude épreuve. Il s’agit d’une bande de terre en proie aux courants d’air, sans eau et sans nourriture sur laquelle l’équipe qui se retrouvera ainsi isolée, devra séjourner afin d’essayer de tenter d’y survivre. Dans un article paru dans Télé Poche en date du 27 juillet, était décrite une terre hostile, sans cabane. Une survie poussée à l’extrême. Une information qui complétait celle parue dans Télé-Loisirs, qui expliquait que les aventuriers n’avaient avec eux que quelques gourdes d’eau pour survivre alors qu’ils auront beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir dans un endroit austère. Le journal osait même la comparaison avec la célèbre île de Sainte-Hélène qui pourrait carrément ressembler à un paradis par rapport à L’île de l’exil. Un lieu qui devrait effectuer une sélection naturelle parmi les aventuriers dès le premier épisode. Une épreuve de confort qui emmènera une équipe complète dans cet endroit de désolation, dépourvu de toute commodité. Malgré toute sa motivation et son bonheur de participer à l’émission, il est à espérer qu’Hadja ne se retrouve pas dans sur cette bande de terre, dès son arrivée dans le jeu.

La directrice de la production de Koh–Lanta, Alexia Laroche–Joubert affirmait que cette nouvelle saison allait probablement être l’une des plus folles. Une saison qui devrait réserver de grosses surprises aussi bien aux participants qu’aux téléspectateurs. ” C’est un enrichissement incroyable en terme d’aventure et de rebondissements pour le téléspectateur » avait déclaré la célèbre productrice, visiblement très heureuse mais aussi impatiente, de proposer un programme de cette qualité. Ce seront donc 24 candidats qui se battront durant plusieurs semaines pour tenter de rejoindre la mythique épreuve des poteaux et de gagner le titre de plus grand aventurier de cette saison 2020 de Koh–Lanta, Les 4 Terres.

Hadja Cissé est donc très pressée que le jeu soit diffusé pour découvrir en même temps que les téléspectateurs, les images de son aventure. La handballeuse professionnelle au CJF Fleury Handball attend avec impatience d’être le 28 août prochain à 21 h sur TF1 : ” Un rêve de gamine qui s’est réalisé et quelle belle aventure ! J’espère que cette saison vous plaira et j’ai hâte de découvrir les épisodes en même temps que vous ” avait-elle partagé sur sa photo officielle sur le compte Instagram. ” Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage ” ajoutait la jeune femme.

Ancienne joueuse de Cannes et de Nice, l’arrière gauche est désormais licenciée en national 1, à Reims. Son dernier club professionnel était à Saint-Amand alors en 2e division. D’origine sénégalaise, Hadja Cissé est une sportive accomplie et ses capacités physiques seront bien évidemment un atout dans la grande aventure Koh–Lanta. Mais en tant que sportive professionnelle, son habitude à relever les défis et enchaîner les compétitions devrait également être un avantage pour tenter de s’approcher au plus près de l’épreuve des poteaux. On attend donc avec impatience de découvrir si elle aura réussi à gagner une nouvelle compétition qui lui tient particulièrement à cœur depuis qu’elle est enfant. Un défi qui est aussi pour elle, un témoignage à la mémoire de son frère disparu.

Nous aurons bientôt la réponse, dans quelques semaines sur les écrans de TF1 pour découvrir enfin la nouvelle de saison de Koh–Lanta, Les 4 Terres qui devrait encore battre des records d’audience cette année.