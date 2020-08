Hadja “Koh-Lanta, Les 4 Terres”: la “peste” de l’équipe fait des confidences très explosives sur les autres candidates !

Hadja: Vendredi 28 août : c’est la date à laquelle reprendra le célèbre jeu de survie Koh Lanta sur M6 pour une toute nouvelle saison intitulée “Les 4 Terres”. Et le moindre qu’on puisse dire, c’est que la bataille entre les équipes s’annonce féroce !

Ver esta publicación en Instagram Ai-je participé à koh lanta les 4 terres? Una publicación compartida de Hadjakohlanta (@hadjanas) el 5 Ago, 2020 a las 1:31 PDT

Pour cette nouvelle saison, la chaîne M6 a constitué quatre équipes venant des quatre coins de la France : le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Un lifting pour ce jeu de survie de télé-réalité qui pourrait s’apparenter à un combat des régions comme Jeux Sans Frontières. A une différence prêt : les candidats de Koh-Lanta font preuve d’une endurance et d’une motivation à toute épreuve et la compétition s’annonce serrée. Chaque équipe est constituée de 6 membres. Hadja, qui fait partie de l’équipe de l’Est, est déjà surnommé « la peste ». Et si elle porte si bien ce doux nom, c’est que la jeune femme est prête à tout pour gagner.

Hadja: Koh-Lanta

Hadja le dit elle-même : « je suis une peste ! »

Originaire d’Épernay dans la région Grand Est, « Hadja veut fêter des victoires ». C’est ainsi que la présente le présentateur Denis Brogniart. À 28 ans, cette grande sportive a pour habitude de gagner sur un terrain : depuis 10 ans, Hadja est en effet handballeuse professionnelle. C’est donc une adversaire de taille sur le plan physique mais aussi mental. « Sur un terrain, je suis une peste », n’hésite pas à déclarer. Ses adversaires n’ont qu’à bien se tenir, et surtout bien se préparer !

« Je vais essayer de lui faire péter un plomb « .

L’athlète n’a pas froid aux yeux et se montre décidée à gagner coûte que coûte cette nouvelle saison : « Moi je veux vraiment que celle qu’il y a en face de moi, elle craque avant moi. Je vais essayer de lui faire péter un plomb ». Mais attention ! Hadja ne va pas s’en prendre seulement aux équipes adverses. Prête au combat, la guerrière ne ménagera pas plus les membres de son équipe : ” Je peux être très dure avec mes coéquipières parce que je veux que tout le monde soit à fond et j’ai horreur des gens qui sont à moitié là.” Les voilà prévenus !



Si Hadja a la gagne, c’est pour une bonne raison. « Prête à tout pour gagner », elle explique même : « Mes coéquipières ne sont pas mes amies, à Koh-Lanta ce sera exactement pareil ». Car si la jeune femme participe à ce jeu de télé-réalité, c’est pour réaliser le rêve de son frère Maye, décédé en janvier 2019. C’est sur son compte instagram qu’elle a fait cette révélation : « J’ai fait l’aventure pour lui car c’était aussi son rêve ».