Hadja "Koh-Lanta": partage le dernier SMS de Bertrand-Kamal avant sa mort

Hadja: Koh-Lanta est une aventure qui peut prendre des proportions humaines inattendues. En effet, au-delà de la compétition, ce sont des êtres qui partagent le même rêve qui se retrouvent ensemble dans des conditions extrêmes. Bertrand-Kamal faisait partie des participants de Koh-Lanta les 4 Terres. Dans l’équipe de l’Est, avec Hadja, le jeune homme était un véritable rayon de soleil. Sa bonne humeur et ses vannes donnent encore du sourire au public alors qu’il n’est plus là. Sa disparition bouleverse évidemment toujours les aventuriers de Koh-Lanta, tout comme Denis Brogniart et le public. Hadja se sentait très proches de Bertrand-Kamal et tenait à partager leur dernier échange. Un message émouvant dans lequel Bertrand-Kamal faisait son éloge et se disait très heureux de pouvoir la compter parmi ses amis.

Bertrand-Kamal bouleverse la France par son décès prématuré

Koh-Lanta les 4 Terres aurait pu voir sa diffusion annulée suite à l’annonce du décès de Bertrand-Kamal. Mais avec l’accord de sa famille, la diffusion du show continue. Les épisodes permettront au fans de mieux le connaître et de l’apprécier. Car c’était, d’après ses proches, ses collègues et ses amis, une personne en or. Depuis le 28 août et le début de la nouvelle saison, le public découvre ce jeune homme plein d’énergie et de détermination. Et en parallèle de la diffusion du premier épisode de la nouvelle saisons de Koh-Lanta, les fans apprennent que Bertrand-Kamal est atteint d’un cancer du pancréas.

Bertrand-Kamal décède des suites de sa maladie, le 10 septembre 2020. La nouvelle vient bouleverser les fans de Koh-Lanta et ses partenaires d’aventure. Tous se pressent pour témoigner soutien et empathie à la famille du disparu. Hadja a voulu honorer sa mémoire en partageant le dernier message que son ami lui adressait. Un message rempli d’amour qui montrait à quel point ils étaient devenus proches grâce à Koh-Lanta. Et si la douleur est immense pour ses mais et ses fans, la famille de Bertrand-Kamal est en train de vivre des instants inimaginables. Nous tenons évidemment à adresser nos condoléances à ce jeune homme parti trop tôt. Un jeune homme plein de vie qui savait l’importance d’un sourire et de faire preuve de bienveillance.

Voir cette publication sur Instagram Sortir la tête de l’eau … #tantquilyadelavieilyadelespoir 🐞 Une publication partagée par 🇫🇷Bertrand-Kamal🇲🇦 (@bekakohlanta) le 20 Août 2020 à 7 :09 PDT

Les fans de Koh-Lanta pleurent avec ses proches

C’est une injustice immense que les fans de Koh-Lanta ressentent. À travers leurs messages, ils ne comprennent pas pourquoi Bertrand-Kamal s’en va. En effet, partir à seulement 30 ans est incompréhensible. Mais au-delà de la peine, il est important d’honorer sa personne. Et c’est ce que sa partenaire d’aventure, Hadja, tente de faire grâce à son témoignage sur Instagram. Koh-Lanta, elle ne le faisait pas pour se faire des amis. Mais en la personne de Bertrand-Kamal, elle trouvé un frère. Aujourd’hui elle essaie de garder la tête hors de l’eau car il aurait voulu que l’on célèbre sa vie, plus que l’on pleure son départ. Alors, malgré la peine immense, Hadja regarde les épisodes de Koh-Lanta et sait apprécier de le voir donner le meilleur de lui-même. Le sourire de Bertrand-Kamal restera à jamais encré dans son esprit et elle continuera de rire en repensant à ses vannes.

Hadja, la partenaire d’aventure de Bertrand-Kamal, souhaite lui rendre hommage

Hadja sait que la colère et la tristesse finiront par s’atténuer. En effet, ce n’est pas la première fois que l’aventurière de Koh-Lanta perd un frère. La disparition de son ami Bertrand-Kamal fait donc écho à celle de Maye, son frère. Mais si elle a pu se relever une fois, elle se relever deux fois. Et autant de fois que nécessaire. Car c’est ce qu’ils auraient souhaité. C’est donc avec une peine immense qu’elle fait en sorte de poursuivre. Hadja remercie également les fans de Koh-Lanta qui lui envoie des messages remplis d’amour sur ce sujet. Des messages qu’elle sélectionne avec attention pour les transmettre à la famille de Bertrand-Kamal, dans l’espoir que cela leur apporte du soutien. Voici donc le message que Bertrand-Kamal envoyait à Hadja, quelques jours avant de partir définitivement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hadjakohlanta (@hadjanas) le 10 Sept. 2020 à 8 :57 PDT

Ce message est à l’image de l’aventurier de Koh-Lanta. Un message désintéressé, sincère et beau. De l’amour en barre pour une personne qu’il apprécie. Et un clin d’œil pour le destin qui lui a permis de faire la rencontre d’une personne formidable à ses yeux. Hadja est émue et ne pourra pas se défaire de ce sentiment pendant encore quelques temps. En effet, personne ne peut dire combien de temps un deuil prendra. Ni même comment il faut réagir pour le gérer au mieux. Mais chacun peut tenter de rendre hommage à sa manière à cet être que tant de ses amis qualifient de “solaire”. Même Denis Brogniart va s’entendre avec le production de Koh-Lanta pour dédier cette saison de Koh-Lanta les 4 Terres à Bertrand-Kamal.

La grande famille de Koh-Lanta ne s’en remet pas

Les fans continuent de suivre les épisodes tous les vendredis. Mais ils ne sont pas insensibles au fait que l’un des aventuriers ne soient plus de ce monde. Cette tragédie va marquer l’Histoire de Koh-Lanta et c’est un très beau geste de la part de ses proches d’autoriser la diffusion des épisodes malgré sa disparition. C’est certainement ce qu’aurait voulu Bertrand-Kamal. Et cela va permettre également à ses camarades d’aventure de ne garder que de bons souvenirs de lui, très vifs dans leurs esprits.