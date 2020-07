Hakim « les 12 coups de midi » s’exprime et fait une énorme déclaration !

Hakim: Alors qu’a commencé, depuis ce lundi 29 juin, une semaine, tout à fait extraordinaire pour l’émission de TF1 présentée par Jean-Luc Reichmann, Les Douze coups de midi, Hakim un ancien candidat, qui fait partie des invités de la session des Masters, a fait une révélation assez surprenante.

Comme en 2017, les producteurs du jeu ont décidé de créer l’événement, en remettant à l’antenne, Le Combat des Maîtres des 12 coups de midi. Une folle semaine qui verra son apogée avec une soirée spéciale et en direct, le samedi 4 juillet où les meilleurs candidats de la semaine s’affronteront dans deux équipes de 3 personnes coachées par Anne Roumanoff et Claudio Capéo. Les candidats en lice, sont donc les meilleurs des meilleurs des Douze coups de midi de ces dernières années. Hakim, il y avait participé il y a 6 ans et avait laissé un très bon souvenir aux téléspectateurs.

Le papa de Calais avait, à l’époque, remporté 219 601 € de gains en 59 participations. Durant cette édition spéciale, il rencontrera tous les anciens champions qui ont marqué le programme. Alors que le meilleur d’entre eux, vient tout juste de céder sa place, il y a quelques jours, Éric le champion des champions est bien sûr présent pour l’événement. Avec 199 victoires et près de 900 000 € de gains, » Fantastérix, le breton » revient pour une ultime participation afin de démontrer qu’il était vraiment le meilleur. Mais cette fois-ci face à lui, ce seront les plus terribles des adversaires qu’il devra affronter. Ceux qui lors de ces dernières années ont remporté le plus grand nombre de victoires.

En plus de la présence de celui qui a définitivement fait oublier le nom de l’ancien détenteur du titre de champion, Christian Quesada, toujours en prison pour d’horribles faits, Éric est accompagné cette semaine de Paul dit » WikiPaul » qui avait lui remporté près de 700 000 euros en 2019, mais aussi Timothée, Benoît et beaucoup d’autres anciens grands vainqueurs.

Concernant Hakim, il avoue être un vrai addict aux jeux télévisés, » C’est d’autant plus agréable de revenir parce que le groupe des Maîtres de midi s’est étoffé. Il y a une vraie cohérence qui est en train de se développer. Ce sont des gens très différents qui m’apportent beaucoup « . Mais si Hakim a brillé dans Les 12 coups de midi, il y a quelques années, le jeune homme a également participé à des émissions telles que Questions pour un champion sur France 3, ou encore Tout le monde veut prendre sa place présentée par Nagui sur France 2. Lors de son passage cette semaine dans les studios de la plaine de Saint-Denis sur TF1, ce véritable fan de jeux télévisés a fait une grande annonce.

Interviewé par les journalistes de Télé Loisirs, Hakim a annoncé qu’il avait un grand projet » Tout ce qui sera toujours autour de la culture m’intéressera, mais j’ai d’autres envies aujourd’hui. J’aimerais proposer des jeux. Je commence un peu à connaître les productions. Mais dans la mesure où je n’ai pas encore développé un concept de A à Z, je ne cherche pas à le présenter pour l’instant, mais j’ai beaucoup d’idées en tête. C’était un univers qui me passionne « .

Il faut bien avouer que s’il a participé à des émissions comme Les 12 coups de midi et Tout le monde veut prendre sa place avec respectivement Jean-Luc Reichmann et Nagui à la présentation, il a donc rencontré aussi deux des producteurs de jeux qui cartonnent depuis plusieurs décennies sur les chaînes de télévision françaises. Ces dernières révélations donneront peut-être des idées aux deux célèbres producteurs qui sont sûrement toujours à l’affût de bonnes idées ou de nouveaux concepts. Il est vrai que les vraies bonnes idées sont rares, et que les émissions de jeux qui durent dans le temps, sont soit le résultat d’une idée géniale, ce qui n’arrive pas toutes les semaines, ou bien comme très souvent, des adaptations de jeux télévisés qui viennent d’Angleterre, mais plus souvent encore des États-Unis où généralement le concept à déjà été longuement testé.

Que ce soit La roue de la fortune, Une famille en or, ou Qui veut gagner des millions ?, et bien d’autres encore, tous sont des adaptations de jeux importés en France, mais dont le concept a été premièrement développé aux États-Unis. Concernant Les 12 coups de midi, le jeu présenté à l’honneur aujourd’hui dans sa version spéciale, est, par contre, lui adapté d’un concept argentin El legado, dont les droits ont été rachetés pour la France, par la société de production de Jean-Luc Reichmann. Une entreprise qu’il vient d’ailleurs de vendre à Endemol pour plus de 10 000 000 d’euros. Quant à Tout le monde veut prendre sa place, il s’agit pour ce jeu, d’une idée originale, produite par Air Prod, la société dirigée par Nagui.

Comme nous pouvons le voir, le marché des jeux télévisés est un secteur très concurrentiel où il est difficile de faire sa place, et où les fausses bonnes idées apparaissent souvent. Mais Hakim en fin connaisseur des rouages de ce genre de programme a peut-être trouvé l’idée géniale qui fera son succès…. Et, pour l’instant, il se garde bien de laisser filer le moindre élément ou de divulguer la moindre information sur son concept.

Pour revenir à cette semaine exceptionnelle appelée Le combat des Maîtres, ce sera donc ce samedi lors de la grande soirée présentée bien évidemment par l’animateur emblématique du jeu Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann, que les téléspectateurs pourront découvrir le nom du Maître incontesté de ce tournoi édition 2020. L’animateur avouait, il y a quelques semaines, être impatient et très heureux de retrouver tous ses anciens champions. Il a promis que cette semaine et encore plus particulièrement la soirée de samedi seront placées sous le signe de la joie et de la bonne humeur, après les mois difficiles que nous avons tous connus. Ce sera aussi l’occasion pour la production et toutes les équipes des 12 coups de midi de fêter les 10 ans de l’émission. Un anniversaire qui promet d’être grandiose, un vrai feu d’artifice, avec en bouquet final la découverte du visage du champion des champions.