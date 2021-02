HALLUCINANT! Bruno « Les 12 coups de midi » réalise une nouvelle fois l’impensable sur TF1! Gros coup de Maître…

Bruno, candidat de l’émission Les 12 coups de midi a réalisé un exploit le 19 février dernier. Celui-ci a, à nouveau, trouvé l’étoile mystère. Ce maître de midi étonne le public, qui sont séduits par son profil. LdPeople vous donne tous les détails.

Le 19 février dernier, Bruno a une nouvelle fois montré l’étendue de son talent et séduit les téléspectateurs. Ainsi, ce participant qui enchaîne les exploits a trouvé la star qui était derrière l’étoile mystérieuse. Une vraie prouesse. Retrouver ici même tous les détails sur le parcours de ce candidat exceptionnel.

Bruno signe un coup de maître

Bruno a signé, à nouveau, un coup de maître. Ainsi, il faut le signaler, ce n’est pas la première fois que le participant découvre la star qui se trouve derrière la mystérieuse étoile. Le 18 février dernier, Bruno expliquait au présentateur Jean-Luc Reichmann que cet exploit n’était que le fruit du hasard.« Je ne pourrais pas faire le coup à chaque fois », a-t-il dit. Toutefois, le lendemain, le candidat a pu expliquer avoir le soutien de sa bonne étoile, car un nouveau miracle a eu lieu.

Bruno remporte le pactole

Derrière l’étoile, se trouvait l’influenceuse Caroline Receveur. En récoltant les indices, Bruno a remporté le pactole. Durant son discours, le candidat explique que sa botte secrète est relativement simple. « Entre le tournage de deux émissions, je me suis amusé à regarder de près la vie des gens sur mon téléphone ».Bruno est donc plus un curieux qu’un chanceux et peut savoureux cette belle victoire en affichant un large sourire. L’homme va pouvoir profiter de son week-end tranquillement. Avec ses belles performances, le candidat séduit beaucoup les téléspectateurs.

Qui est Bruno ?

Bruno est devenu maître du jeu, le 20 janvier dernier. Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que l’on peut le voir à la télé. Depuis que les téléspectateurs l’ont découvert dans les 12 coups de midi, il a su séduire le public par sa finesse d’esprit. Bruno est célibataire et adore participer à des jeux télévisés. Il est en quête de l’âme sœur. Il a déjà participé à un jeu sur France 3. Le 20 janvier dernier, les inconditionnels des 12 coups de Midi ont découvert Bruno. Il a 29 ans, et fait des études de publicité. Il habite à Toulouse, la ville rose.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

un passionné de télévision

Bruno est un grand amateur de télévision. Il adore Koh-Lanta, le célèbre programme d’aventures de TF1. Bruno a réussi à empocher 30.000 € durant ses deux premiers jours de participation au programme “Les 12 Coups de Midi”. Le 22 janvier dernier, le candidat a commis 2 bévues, ce qui ne lui a pas permis de réaliser un coup de maître. Le candidat échoué pour la star. L’homme ne laisse pourtant rien au hasard. Il a livré quelques informations sur sa préparation. Il s’est entraîné durement pendant plusieurs semaines avant de participer à l’émission. Il faut dire que les enjeux financiers sont assez importants. L’homme ne laisse rien au hasard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Son entrainement

Bruno a évoqué avec Jean-Luc Reichmann et les téléspectateurs des techniques au sujet de sa préparation. Selon ses déclarations, il possède plusieurs fiches qu’il regarde chaque fois qu’il oublie des informations. « Ce que je faisais, c’est que je me mettais dos à la télévision, et je tentais de répondre juste en écoutant votre voix. Car régulièrement, on a le réflexe de lire la question », a-t-il expliqué au présentateur de l’émission Jean-Luc Reichmann.

Puis, il a indiqué qu’il « essayait de répondre avant les Maîtres de midi, avant les challengers » dans l’objectif d’être sous pression comme les candidats dans le jeu. Apparemment, le candidat est un amateur des jeux télévisés. De plus, il a été candidat dans l’émission « Personne n’y avait pensé ! », animée par Cyril Féraud sur la chaîne France 3.

Au final, Bruno a remporté un record de gains en cinq succès. Il a répondu de manière correcte aux questions au sujet des quinze premiers sites et appli de commerce en ligne. L’émission les 12 coups de midi connaît un énorme succès depuis déjà de nombreuses années. Le concept plaît aux téléspectateurs. De plus, la personnalité du présentateur Jean-Luc Reichmann y est pour beaucoup.