Hapsatou Sy très fière de son fils Isaac, elle partage une rare image de lui sur la toile!

Hapsatou Sy et Vincent Cerruti, deux animateurs qui filent le parfait amour. En couple depuis plus de cinq ans déjà, ils sont les parents de deux enfants. Abbie née en 2016 et Isaac est né en 2019. Et c’est le petit garçon d’Hapsatou Sy qui est mis à l’honneur sur son compte Instagram. En effet, le petit bonhomme parvient à se mettre debout et à faire quelques pas ! C’est une immense fierté que ressent alors l’animatrice et elle ne pouvait pas envisager le garder pour elle. Ainsi, elle a souhaité immortaliser cet instant et le partager avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Hapsatou Sy partage un cliché de son fils

Hapsatou Sy et Vincent Cerruti ne partagent pourtant pas beaucoup de photos de leurs enfants. Et quand ils le font, ils prennent soin de ne pas montrer leurs visages. Question de vie privée certainement, ou pour laisser le choix aux enfants plus tard de décider si ils souhaitent que leurs visages se retrouvent en ligne ou non. Dans tous les cas, malgré ce principe de respect de leurs intimités et de leurs images, la maman était contrainte de céder à partager quelques clichés.

En effet, Hapsatou Sy est bien trop fière pour garder pour elle les progrès de son petit garçon adoré. Son fils se met debout et vadrouille sur deux jambes à présent. Lui qui a tout juste un an, il rend ses parents très fiers. Hapsatou Sy vante alors les mérite de son “bébé fourmi”, ajoutant qu’elle considérera toujours son fils comme son petit bébé en grandissant. Elle dit également que lorsque son fils aura 45 ans, il sera toujours “le bébé de maman”. Si Hapsatou Sy écris cela, c’est qu’elle sait que les premiers pas de son enfant sont les premiers signes de sa prise d’autonomie.

Vincent Cerruti, le papa d’Isaac et le compagnon d’Hapsatou Sy, commente la publication. Lui aussi fier des premiers pas de son garçon. Mais plutôt que de verser dans l’expansion de ses sentiments de fierté paternelle, il préfère tenter de faire rire sa partenaire. En effet, comme elle indique avec nostalgie que son petit garçon grandit trop vite, il rétorque qu’avec tout ce qu’il mange, Isaac passera certainement le permis de conduire dans une dizaine de jours. De quoi amuser les abonnés d’Hapsatou Sy qui viennent à lire ce message.

Un bonheur qui tient maintenant debout

Les fans d’Hapsatou Sy justement, ne cachent pas leurs joies de partager ce moment avec l’animatrice. Car il est très rare qu’elle partage des images de ses enfants. Ils se sentent alors plus proches d’elle et en profitent pour féliciter Isaac de ses progrès et pour souhaiter du courage aux parents pour la suite. En effet, à présent ce sont deux enfants qui pourront gambader et attraper tout ce qui se trouve à leur portée. Un sacré désordre s’annonce donc dans les mois à venir. Mais c’est aussi un grand bonheur que de voir que les enfants sont de plus en plus autonomes.