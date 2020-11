Hélène “Les Mystères de l’amour” perturbée, Jimmy à l’hôpital (Spoilers), elle trahit aussi Nicolas!

Hélène retrouve l’ancien amour de sa vie, Jimmy se retrouve inanimé, il y aura du mouvement les prochaines heures dans les Mystères de l’amour. Explications.

Les Mystères de l’amour: Le couple Helene/Nicolas fragilisé ?

Si vous suivez les aventures des “Mystères de l’amour“, vous savez sûrement que le docteur Blake va prochainement faire son grand retour. En effet, pour le lancement de la saison 24, Hélène a été confrontée à son ex, l’homme pour lequel elle avait quitté Nicolas au temps des Vacances de l’amour et qu’elle pensait mort. D’ailleurs, la femme de Nicolas, s’est habillée coquette pour le retrouver. Ainsi, au moment de rejoindre le café, la femme, arrivée en avance, s’est remémorée quelques flashs de l’Australie sur le titre « Effacer le passé ».

Les Mystères de l’amour (spoilers) : Hélène très perturbée par le retour du Dr Blake, Jimmy a un accident https://t.co/HWlf2fPRSt pic.twitter.com/MZwe9HmrDa — Ciné-Loisirs (@cineloisirs) October 31, 2020

On pouvait donc voir à l’écran un kangourou mais également l’Opéra de Sidney qui rappellent les souvenirs d’Hélène. Quand le docteur Blake est arrivé, Hélène a enlacé son ancien compagnon, mais en même temps, Bénédicte recevait un appel dramatique : Jimmy s’est effondré et a été hospitalisé d’urgence. En effet, alors qu’il discute du prénom du futur bébé avec sa compagne dans un parc, il est renversé par un jeune homme en rollers Que va-t-il se passer avec lui ? On le saura dans les prochaines heures.

Elsa Esnoult a du mal à trouver l’amour

Ce jeudi 29 octobre, Elsa Esnoult était l’invitée de Maxime Guény dans son émission “Un éclair de Guény”. Pendant cet entretien, la personnalité emblématique des “Mystères de l’amour” s’est exprimée sur sa vie sentimentale et sa difficulté à trouver son âme-soeur. En effet, la jeune femme explique que sa notoriété a pu jouer sur ses relations : “Dans mes relations du coup, c’était très compliqué pour l’autre personne d’accepter que c’est ça mon métier, ma situation”. Pour autant, l’actrice ne semble pas très préoccupée et attend la bonne personne au bout moment : “Mais c’est pas grave après, je me dis qu’il faut trouver la personne qui accepte ça et qui elle justement, verra le positif de tout ça et sera heureuse aussi pour moi”.

Elsa Esnoult (Les Mystères de l’amour) évoque sa vie amoureuse : “C’est un peu compliqué” https://t.co/N1rkR1rQjV pic.twitter.com/f9RL3xG9yQ — Actualité Suisse (@ActuSuisse) November 1, 2020

Dans cet entretien, Elsa Esnoult s’est également exprimée sur le fait que sa popularité pouvait attirer des hommes intéressés :“Je me dis que je ne suis pas Michael Jackson, je ne suis pas Mariah Carey… Moi je pense qu’on peut m’aimer pour moi-même, maintenant c’est vrai que quand tu es quand même médiatisée, il peut y avoir aussi ce côté ‘ah ben elle est à la télé, j’aime bien’… Mais honnêtement, je ne pense pas”. Une chose est certaine, c’est que l’acting et la chanson fait partie entière de sa vie et que si quelqu’un voulait y entrer, il fallait qu’il accepte tout ça.