Hélène Ségara au plus mal, malade et seule, dénonce cette “haine anonyme” qui traumatise sa vie

Hélène Ségara, célèbre chanteuse française, a vécu des moments difficiles dernièrement. En effet, la juré de La France a un incroyable talent a dû faire face à plusieurs éléments négatifs et rapprochés, dans sa vie privée. Points positifs, elle est juré dans une émission superbe et qui rassemble. De plus, elle se réjouit de la sortie de son nouvel album, Karma. Sur le plateau de Je t’aime etc, Hélène Ségara faisait sa promotion le 24 novembre dernier. Mais elle en profite donc pour parler ouvertement. Elle se libère alors d’un poids trop lourd à porter. La chanteuse saisit l’occasion de son entretien pour évoquer les épreuves qu’elle n’a eu d’autres choix que de surmonter ces derniers temps.

Hélène Ségara se dévoile et aborde ses difficultés

Hélène Ségara sait pertinemment que la célébrité expose aux critiques. Dans l’industrie musicale depuis plus de 20 ans déjà, elle a eu le temps de rencontrer le pire comme le meilleur. Pourtant, il y a des moments dans lesquels il était difficile pour elle d’aller de l’avant. La jurée de La France a un incroyable talent fait face notamment au décès de son papa l’année dernière. Les périodes de deuil ne sont jamais facile à gérer. Hélène Ségara évoque ensuite d’autres difficultés au cours de son interview sur le plateau de Je t’aime etc. Elle est une maman inquiète pour son fils car il est victime de harcèlement scolaire par exemple. Et elle ne sait que trop les dégâts que peuvent faire la haine sur une personne. En effet, elle a elle-même été la victime de harcèlement sur les réseaux sociaux.

Hélène Ségara sait que son image est en première ligne en tant qu’artiste. Mais elle ne s’attendait pas à devoir affronter ce qu’elle appelle “la haine anonyme”. La chanteuse a pris du poids ces derniers temps et s’est vu pointé du doigt et insultée sur Internet par des internautes, cachés sous leurs pseudonymes et derrières leurs écrans. Le plus difficile pour elle était alors qu’elle ne pouvait pas lutter contre sa prise de poids. En effet, Hélène Ségara est malade. Une maladie auto-immune la contraint à prendre de lourds traitements médicamenteux. Et parmi les cachets imposés, certains sont des médicaments composés de cortisone. Ce genre de médicament fait immanquablement prendre du poids aux patients qui y ont recours.

Une période complexes qui a eu raison de sa confiance en elle pendant un temps

Déstabilisée par le changement de son image et le fait d’être malade, sa confiance en elle était ébranlée. Malheureusement, l’attitude de certains internautes malveillants l’ont encouragé dans ce cercle infernal dans lequel elle perdait pieds petit à petit. Hélène Ségara doit alors réapprendre à s’aimer et la route est longue. Car elle aussi en venait à penser contre elle, toutes les méchancetés qu’elle pouvait lire en ligne à son sujet. Espérons donc que la sortie de Karma, le nouvel album de la chanteuse, arrive à point nommé pour l’aider à remonter la pente.