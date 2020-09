Hélène Ségara choque totalement la toile avec les photos de son nouveau visage dans Tous en cuisine !

La chanteuse Hélène Ségara s’est essayée à la cuisine dans l’émission du même nom Tous en cuisine sur la chaîne M6. Mais l’invitée de Cyril Lignac a vite été la risée d’internet. En cause : son nouveau visage qui n’a rien de naturel.

Les twittos se sont lâchés pendant la diffusion de Tous en cuisine. Non pas pour commenter les plats d’Hélène Ségara, mais son visage. D’après eux, la chanteuse aurait vraiment trop abusé de chirurgie esthétique. Derrière les fourneaux, Cyril Lignac s’amusait avec son invité à créer de nouvelles recettes. Tous en cuisine est un programme né pendant le confinement.

Un programme né pendant le confinement

Ce programme a tellement plus aux téléspectateurs que les patrons de M6 ont décidé de continuer à le diffuser. L’émission est à la fois à l’antenne mais aussi sur le compte Instagram de Cyril Lignac qui poste chaque semaine plein d’extraits pour le plus grand plaisir des fans de l’émission.

Le concept se veut des plus simples : Cyril Lignac et son acolyte Jérôme Anthony reçoivent à chaque numéro une nouvelle personnalité. Et ce jeudi 17 septembre, ils invitaient Hélène Ségara à se prêter au jeu. Le challenge du jour : réussir un plat composé de boulettes, de quinoa et de pickles de carottes.

Hélène Ségara: De vives réactions sur Twitter

Oui mais voilà, ce n’est pas leur tambouille qui a intéressé les téléspectateurs. Ces derniers ont très vite réagi sur les réseaux sociaux, choqués par le visage de l’interprète d’ Il y a trop de gens qui t’aiment. Ils se sont notamment retrouvés sur la plateforme Twitter pour parler de la principale intéressée, Hélène Ségara.

Un flot de moqueries en tous genres

Ce qui a lancé ce buzz, c’est que les téléspectateurs ont eu beaucoup de mal à reconnaître le visage d’Hélène Ségara. Ils ont tout de suite conclu à un trop-plein de chirurgie esthétique. Les commentaires acerbes se sont vite multipliés : “Hélène elle a bien changé!”, “Hélène Ségara même dans 20 ans elle aura jamais vieilli mdr”, “On est dans la cuisine du musée Grévin avec Hélène Ségara”, “Hélène s’est fait tendre la peau ? Elle paraît plus jeune”, “Elle a fait de la chirurgie Hélène Ségara ?”, et encore “Hélène a eu des injections de botox, non ? Loin de moi l’idée de juger, son corps lui appartient, mais on dirait que son visage est figé sauf la bouche. Navrée si c’est pas le cas”, écrivaient les twittos. Hélène Segara n’a pas répondu à ces commentaires.

#tousencuisine HÉLÈNE SEGARA je ne la reconnais pas elle s’est liftée ? C’est horrible pourquoi toutes ces filles s’enlaidissent a faire de la chirurgie esthétique — PANGOLIN (@KIKINE76450) September 17, 2020

Ce qui est magique c’est la toxine botulique dans le front #tousencuisine — Insolente (@Insolente70) September 17, 2020