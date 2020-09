Hélène Ségara : énorme métamorphose ! Elle retrouve sa taille de jeune fille, elle n’est pas peu fière

Hélène Ségara est de retour sur le devant de la scène avec un nouvel album prévu prochainement. Elle n’avait cependant pas disparu des radars car elle est membre du jury pour La France a un incroyable talent depuis 2015. Mais ses fans attendaient qu’elle propose de nouvelles émotions grâce à sa voix enchanteresse. Et pour les informer que c’est en route, elle se prête aux jeux des interviews. En effet, lors de son récent entretien avec le magazine Gala, la star de la chanson nous raconte tout. Hélène Ségara va même revenir sur sa perte de poids impressionnante. Car la chanteuse retrouve un 36 qu’elle n’avait pas eu depuis plusieurs années.

Hélène Ségara ne prend pas une ride, elle continue de se perfectionner

Hélène Ségara fêtera ses 50 ans en février prochain. Mais rien ne laisse penser qu’elle soit bientôt une quinquagénaire. En effet, Hélène Ségara est toujours aussi dynamique, performante, douée et belle. Comment fait-elle pour garder la forme ? Elle dévoile une partie de ses secrets qui lui ont permis de retrouver la ligne. Et le premier de tous, c’est d’être heureuse. Car la chanteuse vit une idylle passionnée avec celui qui est son mari, depuis 2003. Ils ont ensemble deux enfants, Matteo et Maya, les petits frère et sœur de son premier enfant, Raphaël. Raphaël est né en 1990 d’une précédente union. Alors que Matteo et Maya sont nés en 2003 et 2004. Hélène Ségara est donc une femme, une épouse et une mère comblée. Plus épanouie que jamais, elle raconte aux journaliste de Gala que ses projets l’enthousiasment et revient sur sa perte de poids.

La chanteuse revient plus en forme que jamais

Hélène Ségara sort son premier album en 1996. Son denier date de 2016 et enfin, elle annonce la sortie prochaine de son futur album, Karma. Les fans de la chanteuse trépignent d’impatience. Mais pour les y aider, elle n’oublie pas de partager des vidéos d’elle en studio d’enregistrement. Sur YouTube ou sur Instagram, Hélène Ségara pense toujours à ses fans et à leur faire des petits cadeaux. Des cadeaux très appréciés en général par ses abonnés et ses fervents admirateurs. Et justement, ses admirateurs n’ont pas oublié de constater que la chanteuse s’est encore amincie. En effet, Hélène Ségara affirme fièrement qu’elle a retrouvé son 36 et qu’elle peut bazarder ses vêtements devenus trop grands. Une belle victoire pour la diva qui aura mis plusieurs années à perdre une quinzaine de kilos.

Un partenaire efficace pour les projets d’Hélène Ségara

Ceux qui la suivent dans tous ses projets savent qu’elle a été partenaire de Weight Watchers. Il s’agit d’une société qui propose des programmes d’amincissement sans privation. Elle vous accompagne pou vous permettre d’équilibrer votre alimentation et valorise vos efforts malgré les difficultés. C’est justement cela qui a beaucoup aidé Hélène Ségara a perdre du poids. Comme elle l’explique dans son interview pour Gala, la chanteuse a réussi à voir ses efforts comme des victoires plutôt que de dénigrer ses résultats. Évidement, personne ne pourrait perdre du poids de façon instantanée. Mais c’est un travail long et un douloureux investissement que de se confronter à son image tous les jours sans la voir évoluer. Grâce à Weight Watchers Hélène Ségara apprenait non seulement à équilibrer son alimentation, elle apprenait surtout à valoriser chacune de ses petites victoires.

En effet, la chanteuse affirme avoir perdu l’équivalent de 13 kilos et pour cela, elle remercie son coach qui parvenait à changer sa vision du régime. Son poids est aujourd’hui stable et elle se réjouit de se permettre quelques écarts sans en faire une catastrophe. Car l’essentiel reste dans l’équilibre. Mais aussi dans la vision de soi. Hélène Ségara a réappris à s’aimer et à aimer son corps et c’est semble-t-il cela qui fait le secret de sa réussite. Un chouette conseil de la part de la chanteuse, pour tous ceux et celles qui tentent désespérément de suivre un régime.

Une nouvelle étape va s’amorcer avec ce nouvel album

Enfin, Hélène Ségara explique que sa prise de poids n’était pas seulement un manque de contrôle de sa part. Comme pour beaucoup de personnes qui prennent du poids, l’alimentation ne fait pas tout. Certes il faut être bien dans sa tête pour être bien dans sa peau. Mais c’est également à cause d’un traitement médicamenteux à base de cortisone qu’Hélène Ségara avait grossi. En effet, la chanteuse a eu des problèmes sur l’un de ses yeux. Et pour palier aux dégâts de cette maladie particulière, la cortisone était l’un des remèdes prescrits. Mais, comme chacun sait, la cortisone peut avoir tendance à faire grossir les patients qui en prennent. Il lui fallait donc du temps pour que son organisme intègre pleinement ce paramètre et qu’elle retrouve un certain équilibre. Et c’est à présent chose faite !

Hélène Ségara est très fière de retrouver la ligne, les tournages de La France a un incroyable talent et de pouvoir parler de son futur album. Ce sont tant de bonnes nouvelles qui permettent à la chanteuse de se sentir épanouie dans sa vie professionnelle. Et pour sa vie personnelle, tout porte à croire qu’elle continue de planer sur un petit nuage. Les fans d’Hélène Ségara ont donc des tonnes de raisons de se réjouir pour la star. Ajoutons aussi que c’est l’un de ses poulains qui remportait la saison dernière de La France a un incroyable talent. Le Karma d’Hélène Ségara est indéniablement au beau fixe !