Hélène Ségara irrite les internautes avec son Golden Buzzer! Dans La France a un incroyable talent

La France a un incroyable talent: Pour certains téléspectateurs, Hélène Ségara ne fait pas les bons choix. Les internautes se sont d’ailleurs véritablement déchaînés. Car la jurée de La France a un incroyable talent, aurait selon eux commis une grosse erreur.

Le Golden Buzzer d’Hélène Ségara remis en cause

Un geste totalement incompréhensible !

Dans le programme La France a un incroyable talent, le principe est simple. L’émission aujourd’hui présentée par Karine Le Marchand, reçoit des artistes. Et selon leurs performances, les jurés donnent leur avis. De plus, en cas de numéro exceptionnel, les juges disposent d’un moyen de montrer leur engouement. En effet, il s’agit du Golden Buzzer. Si le cas échéant, le jury appuie sur ce bouton, le candidat file direct vers la finale. Par contre pour certains téléspectateurs, Hélène Ségara en aurait abusé.

Depuis plusieurs années, le spectacle proposé par M6 rencontre un énorme succès. D’ailleurs, quelques grands noms sont déjà sortis de ces auditions télévisées. Parmi ceux-ci, on peut notamment citer Jean-Baptiste Guégan, l’humoriste belge Laura Laune ou encore la ventriloque Le Cas Pucine. Chaque saison, c’est un véritable défilé de talents qui passe sur la scène de l’émission. Dans la longue liste de candidats, il y a des chanteurs, des poètes, des danseurs, des magiciens et toutes sortes d’artistes avec des numéros inédits. Pourtant, le jury et le public ne sont pas toujours d’accord sur la chance à donner à ces stars en devenir. Parfois, le jury est véritablement séduit par une prestation. Alors que parmi les fans, les avis sont plus mitigés.

Fière de mon Golden Buzzer https://t.co/bINadNcegm — Hélène Ségara (@helenesegaraoff) November 4, 2020

Les internautes en désaccord avec Hélène Ségara

Cette fois, le sujet de discorde est un danseur âgé seulement de 18 ans. Car, au cœur du jury, tous ne semblent pas d’accord sur la performance du jeune Anthony. Si Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy ont été impressionnés, Marianne James n’a pas été émue. Selon son opinion, la chorégraphie venait même d’un autre temps. Pour elle, c’est du déjà-vu. En totale opposition avec son amie, Hélène Ségara a néanmoins posé un acte très fort. Bien décidée à montrer sa désapprobation, l’interprète de Il y a trop de gens qui t’aiment a appuyé sur le Golden Buzzer.

Immédiatement, les réseaux sociaux se sont emparés du sujet. Pire, Twitter a véritablement été assailli de commentaires d’internautes très remontés.” Encore un Buzz d’or en danse, plus qu’un et on aura la France a d’incroyables danseurs “, ” Une blague les Golden buzzer cette année ! “, ” Moi quand Hélène Ségara a golden buzzé ! Chaque année, elle nous golden buzz des trucs qui ne le méritent pas “. De toute évidence, les fans de l’émission paraissent véritablement interrogatifs devant ce choix. En outre, certaines remarques sur le réseau social visent directement Hélène Ségara. ” Chaque année elle nous golden buzz des trucs qui ne le méritent pas ! Certes, belle prestation, mais pas au point de Golden buzzer “.

Comme souvent dans ce genre d’émissions, les avis sont partagés. Même si en définitive, le vainqueur est rarement contesté. En tout cas le jeune danseur semble lui très heureux du choix d’Hélène Ségara !

Une blague les golden buzzer cette année! #LFAUIT — ameliinthecity (@TolachidesA) November 3, 2020