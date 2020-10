Hélène Ségara métamorphosée, très amincie, dit ne pas faire de chirurgie et révèle ses secrets

Hélène Ségara affiche une perte de poids impressionnante. Néanmoins, elle dément toutes les accusations sur le recours à la chirurgie esthétique. La célèbre artiste raconte tout dans les colonnes de Télé Star !

La chanteuse de 49 ans a surpris ses fans grâce à sa nouvelle apparence. Alors qu’elle s’apprête à faire son retour dans Incroyable Talent, Hélène Ségara a accepté de se confier dans une longue interview. En effet, à partir du 20 octobre 2020, Hélène Ségara sera de retour dans l’émission présentée cette année par Karine Le Marchand. Lors de cet entretien, elle est notamment revenue sur les nombreuses critiques qui lui ont été adressées ces dernières semaines. L’épouse de Mathieu Lecat a reçu effectivement de nombreux commentaires concernant sa silhouette affinée, mais aussi concernant son visage. Après un cliché publié aux côtés de Karine Le Marchand, les commentaires négatifs à son égard avaient inondé la toile. ” Ah c’est Hélène Ségara sur la photo ??? ” avait écrit un follower. ” Hélène Ségara est passée au bistouri ! “, ” Elle paraît plus jeune que quand elle avait 30 ans ! “, ou encore ” Mais carrément, je l’ai pas reconnu ” pouvait-on aussi parmi les très nombreux messages.

Après toutes ses attaques, la réponse ne s’était pas faite tarder. Le 23 juin 2020 dans le magazine Nous Deux, Hélène Ségara avait effectivement tenu à s’adresser personnellement à ses détracteurs : “ Ça fait 6 ans que je traverse des choses avec ma maladie ” a-t-elle confié. ” II y a eu beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux et c’est terrible parce que j’ai dû me justifier. Je n’ai jamais dit que j’étais guérie, jamais dit que j’étais une victime, mais j’ai subi 17 opérations. Ce sont des attaques sur le physique de quelqu’un de malade et ça ne se fait pas ” avait-elle affirmé avec force. Avant de rajouter ” Je ne baisserai pas les bras, je garderai toujours le sourire “. Hélène Ségara s’est également montrée très critique envers le magazine Nous Deux. Sur son compte Twitter, elle a expliqué que le journaliste n’avait pas repris ses propos exacts. Et Hélène Ségara jugeait que la couverture du magazine était peu appropriée. Nous deux aurait décidé d’utiliser des photos ne la mettant vraiment pas à son avantage. C’est-à-dire à l’époque où elle prenait énormément de cortisone. Pour elle, il s’agit d’un choix délibéré. “ Ce choix très réducteur n’honore pas Nous Deux et démontre que finalement le magazine ne fait pas grand cas ni de la femme ni de ses sentiments ” a-t-elle déclaré

Hélène Ségara

Mais parmi toutes les remarques des internautes, il y avait également un grand nombre de questions, mais aussi de critiques. Certains de ses followers affirmaient qu’Hélène Ségara aurait subi des interventions chirurgicales afin de modifier son apparence. Car depuis 2017, la chanteuse semble totalement métamorphosée. Elle avoue d’ailleurs avoir perdu 13 kg depuis cette époque. Mais aujourd’hui Hélène Ségara revient sur cette incroyable transformation. Elle explique dans les moindres détails comme elle a réussi à obtenir ce résultat stupéfiant.

” J’ai suivi un programme alimentaire et j’en suis fière. J’ai pris beaucoup de cortisone pendant 2 ans et j’ai été la cible de critiques grossophobes ” a tenu à préciser la chanteuse. Suite à une maladie des yeux, Hélène Ségara a en effet dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Ce mal, qui la ronge depuis de nombreuses années, l’a obligée à prendre de hautes doses de médicament. Et à cause de la cortisone, elle a véritablement ” gonflé “. Si cette molécule a permis de la soulager, la cortisone a également eu des effets dévastateurs sur son corps. En lui faisant prendre beaucoup de poids. Hélène Ségara regrette d’avoir été victime de nombreuses moqueries. ” Quand j’étais grosse, j’ai subi les pires quolibets. Et quand j’ai minci, on a dit que j’avais fait de la chirurgie esthétique “ regrette-t-elle. Malgré plusieurs de ses appels au calme, les commentaires haineux ne se sont pas arrêtés.

L’interprète de Il y a trop de gens qui t’aiment se sent aujourd’hui parfaitement bien dans sa peau. “ J’ai retrouvé la taille 36 que j’avais perdue avec le traitement à la cortisone (…) en perdant du poids, j’ai repris confiance en moi ” explique-t-elle. Hélène Ségara confiait déjà dans le magazine Gala en septembre dernier avoir été aidée par un coach pour obtenir ce résultat. ” Je n’aurais jamais perdu 13 kilos si je n’avais pas appris, avec un coach, à mieux valoriser chaque progrès au lieu de les dénigrer. Ça fait 3 ans que mon poids est stabilisé. Je peux prendre une part de pizza sans paniquer, car je sais comment rétablir mon équilibre alimentaire. C’est une question de dosage, pas de privation ” a-t-elle souhaité préciser.

Grâce à toutes ces déclarations, Hélène Ségara espère bien que toutes les critiques concernant son apparence soient enfin derrière elle. Et si elle a effectivement pris beaucoup de poids ces dernières années, la maladie y a été pour quelque chose. Évidemment, elle a détesté cette période. Mais depuis 3 ans, à force de courage et de détermination, elle a réussi à surmonter cette épreuve avec l’aide d’un coach. Hélène Ségara affiche aujourd’hui un corps dans lequel elle se sent véritablement mieux. ” Quand on grossit, on perd l’envie d’acheter des vêtements. Et puis à l’été 2017, quand j’ai déménagé, je me suis retrouvée avec des cartons de vêtements en taille L et d’autres en taille S : j’ai eu un choc. J’ai vendu tous les L au bénéfice d’associations et j’ai décidé d’être capable de remettre la taille S “ s’était-elle promise à cette époque. Aujourd’hui, c’est enfin chose faite. Car en plus de critiques, cette période de surpoids était véritablement difficile à vivre physiquement et émotionnellement pour Hélène Ségara. ” Je ne m’aimais pas, je m’essoufflais rapidement, je manquais d’énergie et de tonicité. En perdant du poids, j’ai repris confiance en moi “ est enfin heureuse de pouvoir affirmer la chanteuse de 49 ans.

Dans quelques jours, Hélène Ségara fera donc son grand retour à la télévision. Elle reprendra sa place dans La France a un incroyable talent, afin de juger les prestations des candidats. Et elle espère qu’à cette occasion, les critiques et messages de haine finissent définitivement. La chanteuse est effectivement lassée de devoir sans cesse se justifier. Elle souhaite aujourd’hui tourner la page des critiques mais également de la maladie.