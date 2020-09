Hélène Ségara répond ENFIN aux accusations dont elle est victime sur sa chirurgie du visage

Hélène Ségara est revenue sur plusieurs critiques dont elle a été l’objet. Récemment encore, plusieurs internautes s’étonnaient de changements physiques de la chanteuse. La rumeur affirme que la chanteuse avait subi plusieurs interventions de chirurgie esthétique Dans un entretien accordé au magazine Gala, Hélène Ségara livre toute la vérité et répond avec une étonnante franchise. Lors de ce rendez-vous, Hélène Ségara a fait des révélations ! Elle confirme qu’elle utilise bien un subterfuge pour paraître plus jeune à l’écran, mais sans jamais être passée par la chirurgie !

Il faut bien avouer que ces derniers temps, les hypothèses les plus folles ont couru à son sujet. Encore récemment, l’une de ses photos aux côtés de Karine Le Marchand avait suscité un grand nombre de commentaires négatifs. Les deux femmes s’étaient retrouvées pour une séance photo il y a quelques semaines. Car Hélène Ségara va bientôt retrouver la présentatrice de L’Amour est dans le pré, dans une autre émission. C’est en effet la jolie brune qui remplace David Gino à la tête de La France a un incroyable talent. Les deux femmes s’étaient retrouvées pour partager ce moment de bonheur sur les réseaux sociaux. Un cliché sur lequel elles prenaient la pose pour annoncer l’événement. Mais certains internautes se sont véritablement étonnés du physique d’Hélène Ségara. “ Ah, c’est Hélène Ségara sur la photo ? “, ” Hélène Ségara est passée au bistouri ! “, ” Elle paraît plus jeune que quand elle avait 30 ans ! “, ou encore ” Mais carrément, je l’ai pas reconnu “ pouvait-on lire parmi les commentaires sous cette publication.

Il ne s’agissait en réalité pas de la première fois que la célèbre interprète était la cible de telles accusations. Elle s’était d’ailleurs confiée au magazine Nous deux, en juin dernier. Et lors de cette entrevue, la chanteuse avait décidé de tirer les choses au clair. Hélène Ségara affirmait être souffrante. Elle connaîtrait, en effet, depuis plusieurs mois une maladie qui l’a fait réellement souffrir. Elle avait également avoué avoir subi une intervention chirurgicale durant la période du confinement : “ une opération lourde des yeux “.

Hélène Ségara

Certains followers se sont également étonnés de la coiffure bien différente qu’elle arborait sur ce cliché avec Karine Le Marchand. Une longue mèche couvrait son visage. Hélène Ségara avait dû expliquer qu’elle servait principalement à cacher la cicatrice de sa récente intervention. ” Il y a eu beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux et c’est terrible parce que j’ai dû me justifier. Je n’ai jamais dit que j’étais guérie, j’ai jamais dit que j’étais une victime, mais j’ai subi 17 opérations. Ce sont des attaques sur le physique de quelqu’un de malade et ça ne se fait pas ” avait-elle exprimé avec conviction, mais aussi beaucoup de tristesse.

Afin d’être tout à fait transparente sur son apparence physique, l’artiste a aussi fait d’autres révélations à Gala. Elle avouait se servir de techniques modernes pour apparaître au mieux de sa forme et à son avantage. Hélène Ségara a ainsi décidé de dire toute la vérité sur les clichés qu’elle publie régulièrement sur les réseaux sociaux : ” Moi, je retouche mes photos parfois. Je le dis ouvertement. Je trouve que c’est moins cher qu’une chirurgie “ a-t-elle déclaré dans un souci de transparence tout à son honneur. Hélène Ségara n’a pas honte et ne se cache pas pour reconnaître utiliser des filtres et des logiciels de retouches pour donner un petit coup de jeune à ses clichés. La nouvelle collègue de Karine Le Marchand a même donné quelques techniques à ses fans pour apparaître totalement resplendissante sur ses photos : “ Essayez de ne pas vous prendre d’en bas, mais plutôt en hauteur pour avoir un visage plus ouvert “. Une technique simple et facile et surtout peu coûteuse pour effacer les petits défauts et paraître plus jeune.

Il y a déjà plusieurs années que l’ancienne Esmeralda de Notre-Dame de Paris est l’objet de moqueries sur son physique. Et en réalité, ces changements concernant sa silhouette et son visage seraient surtout le résultat d’une maladie qui la frappe depuis longtemps.

C’est en 2013, qu’elle avait fait les premières révélations à ce sujet. “ Il y a 6 mois, du jour au lendemain, je me suis réveillée en ne voyant plus que de l’œil gauche ” avait-elle déclaré. “Quand mon ophtalmologiste m’a examinée, il a cru que j’avais été victime d’un choc. Il m’a alors envoyé d’urgence à l’hôpital de crainte que je ne sois atteinte d’une dégénérescence maculaire irréversible dont souffrent généralement les personnes âgées “. Après toute une batterie de tests, les résultats définitifs étaient tombés. Et Hélène Ségara a été diagnostiquée d’une maladie très rare qui nécessitait une hospitalisation rapide. Mais malheureusement, le traitement allait avoir de graves conséquences. Le seul moyen de combattre ce mal était la cortisone. ” Le docteur m’avait prévenu qu’avec les doses prescrites, j’allais changer physiquement. Rapidement, effectivement je n’ai plus reconnu mon visage. Je me suis découverte boursouflée, comme remplie d’eau. J’étais terriblement complexée “ confiait-elle. ” Je n’ai pris en tout que 5,6 kilos, mais comme je ne suis pas très grande, ça se voit ! “.

Hélène Ségara souffre donc d’une maladie auto-immune dont elle préfère taire le nom. Et ce problème aux yeux serait l’une des conséquences de cette terrible maladie. À force de traitement, une amélioration est néanmoins survenue. ” Nous n’avons pas encore totalement réglé le problème, mais j’ai déjà retrouvé une partie de ma vision à l’œil droit. Le gauche a pu être préservé. Le traitement, malgré ses effets secondaires, s’avère efficace. Je reste très positive. Je ne vis pas la maladie comme un tabou. Il n’y a pas de honte à être malade. Ce n’est pas un choix ” avait déclaré Hélène Ségara.

7 ans après cet aveu, ses récentes déclarations laissent penser qu’elle ne serait pas tout à fait guérie. Elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale pendant le confinement. Il est donc facile de comprendre pourquoi ces accusations la touchent profondément. Car en plus de devoir se battre contre un mal qui la ronge, Hélène Ségara est également obligée de se justifier sur ses transformations physiques. Mais comme elle le répète, elle n’a pas eu recours à la chirurgie esthétique.

C’est donc une double peine qu’elle subit. Loin de se laisser abattre, l’interprète de Elle, tu l’aimes, fait preuve d’une réelle force de caractère. Et même d’une dose de franchise et de transparence. Elle avoue donc sans la moindre gêne, régulièrement se servir de filtres sur ses photos, afin d’apparaître à son avantage. Elle ne cache pas sa maladie qui l’a parfois transformée et usé le corps, mais elle dément toutes les accusations de chirurgie esthétique.