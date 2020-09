Hélène Ségara s’affiche avec Karine Le Marchand, les fans la reconnaissent pas et crient (chirurgie) !

Depuis quelques jours, Karine Le Marchand ne cesse de faire la une de l’actualité. Alors qu’elle officie actuellement en radio en compagnie de Laurent Baffie tous les samedis sur les antennes de RTL, la présentatrice de L’Amour est dans le pré a repris également les enregistrements d’une autre émission. Cette année, ce ne sera plus David Ginola qui assurera la présentation de La France a un incroyable talent, mais bien Karine Le Marchand.

Très heureuse de participer à la nouvelle saison de la célèbre émission de M6, la belle brune était très fière de partager son bonheur sur les réseaux sociaux. Pour immortaliser ce moment, l’animatrice prenait la pose sur une photo aux côtés de l’une des jurés du célèbre programme : Hélène Ségara. “ Mais quelle joie de tourner avec cette équipe formidable, chaleureuse, et hyper pro ! La France a un incroyable talent, c’est une aventure humaine incroyable, et ça commence aujourd’hui ! #EnTournage ” écrivait la célèbre présentatrice.

Mais il est très probable, qu’aucune des deux femmes ne s’attendait à autant de critiques après la parution de ce cliché. Certains internautes inondaient la toile de commentaires pour s’étonner du physique de l’une des deux femmes. Et cette fois-ci, ce n’était pas Karine Le Marchand qui était visée, mais bien la chanteuse Hélène Ségara. “ Ah, c’est Hélène Ségara sur la photo ? “ écrivait un follower, visiblement étonné. Un autre allait même beaucoup plus loin ” Hélène Ségara est passée au bistouri ! “.

Alors que d’autres continuaient avec le même genre de commentaires “ Elle paraît plus jeune que quand elle avait 30 ans ! “, ou encore ” mais carrément, je l’ai pas reconnu “. Quelques exemples de remarques qui malheureusement pour elle ne s’arrêtaient pas là. “ Je ne l’avais pas reconnu, l’appel du bistouri, plus du tout les mêmes traits “, ” Hélène Ségara, je pensais que c’était Britney Spears “, ” Je suis heureuse que Karine aime cette incroyable émission, bisous Shakira ” pouvait-on ainsi lire. Ce cliché avait visiblement fait réagir les internautes en nombre. Si certains tentaient de prendre la défense de l’artiste, beaucoup semblaient ne pas du tout reconnaître l’interprète d’Entre nous.

Hélène Ségara

Mais la réponse à ce changement de visage était, en réalité, déjà venue à la une des médias dès juin 2020. En effet, Hélène Ségara s’était confiée dans une longue interview au magazine Nous deux, paru le mardi 23 juin 2020. Lors de cet entretien, la chanteuse a révélé avoir subi de nombreuses opérations. Mais il ne s’agissait pas de se refaire une jeunesse sous le bistouri d’un chirurgien esthétique, mais bien le résultat d’une maladie rare qui la touche. En pleine promotion de son nouvel album Karma, Hélène Ségara livre toute la vérité sur les épreuves qu’elle a traversées. Dans cet entretien avec le magazine, la jurée de La France a un incroyable talent expliquait avoir eu besoin de deux ans pour écrire ce dernier album qui selon elle sera ” totalement différent des précédents “.

” Ça fait 6 ans que je traverse des choses avec ma maladie. Cet album est autoproduit pour que j’aie une liberté totale sur ce que je souhaite faire passer ” explique l’artiste. Dans cet échange avec le journaliste de Nous deux, Hélène Ségara confie qu’elle s’était également lancée dans l’écriture d’un livre sur la force mentale. ” Au départ, c’était un journal de bord pour raconter les diagnostics tous faux et tous très graves qui ont été posés quand on a découvert que j’étais malade “ raconte l’artiste. Une écriture qui lui a fait du bien et qui se révélait d’une grande aide pour la chanteuse. ” C’est devenu un carnet de pensées positives, le début d’une autre manière d’aborder ce qui m’arrivait “ explique-t-elle avec beaucoup d’émotion.

La chanteuse revenait également sur la période du confinement qu’elle avait mis à profit pour subir une nouvelle intervention chirurgicale. ” Une opération lourde des yeux ” qui, comme elle le précise, était devenue urgente est nécessaire. Sortie de l’hôpital, elle avait directement repris les chemins des plateaux pour se rendre à l’enregistrement de La France a un incroyable talent. Un passage remarqué puisque certains téléspectateurs s’étonnaient de sa coiffure qui avait réellement changé. En réalité, comme Hélène Ségara l’avoue, il s’agissait de cacher son œil blessé avec une mèche de cheveux. Une nouvelle coiffure qui avait donc simplement pour but, de ne pas montrer les séquelles de cette opération. “ Il y a eu beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux et c’est terrible parce que j’ai dû me justifier. Je n’ai jamais dit que j’étais guérie, jamais dit que j’étais une victime, mais j’ai subi 17 opérations. Ce sont des attaques sur le physique de quelqu’un de malade et ça ne se fait pas ” explique-t-elle visiblement très touchée par les commentaires de ses détracteurs. “ Je ne baisserai pas les bras et je garderai toujours le sourire “ affirme-t-elle avec conviction.

Une interview pour Nous deux qui aura également posé problème pour l’artiste. Hélène Ségara avait décidé de s’expliquer quelques jours plus tard sur Twitter. Selon elle, le journaliste n’avait pas repris ses propos avec exactitude et jugeait la couverture du magazine peu appropriée. Toujours selon son opinion, la prise de médicaments à l’époque avec quelque peu modifié son visage, et le cliché choisi par le magazine ne la mettait pas en valeur. Un choix délibéré afin de faire sensation : “ Ce choix très réducteur n’honore pas Nous deux et démontre que, finalement le magazine ne fait pas grand cas ni de la femme, ni de ses sentiments “ expliquait-elle sur les réseaux sociaux.

Mais après cet épisode, c’est donc ce nouveau cliché de l’artiste en compagnie de Karine Le Marchand qui aura été un sujet de discussion pour certains internautes. Une fois de plus critiquée sur son physique, Hélène Ségara aura peut-être encore une fois le souhait de répondre à ses détracteurs. Il faudra rester attentif dans les prochains jours à ses réseaux sociaux pour savoir si l’artiste prendra à nouveau la plume, et souhaitera une nouvelle fois s’expliquer.