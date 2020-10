Hélène Ségara très mal! Ses confidences sur sa bataille contre la maladie et dévoile ses coups durs !

Touchée par la maladie depuis de nombreuses années, Hélène Ségara est récemment revenue sur le combat qu’elle mène au quotidien. Si aujourd’hui elle semble épanouie, la victoire n’a pas été totale. Chaque jour lui rappelle, ce mal qui la ronge. La chanteuse a décidé de parler sans détour de ce qu’elle a vécu. Elle avoue même avoir réellement failli perdre la vue à cause de sa maladie.

Très souriante lors de ses dernières apparitions, Hélène Ségara cache pourtant ses douleurs depuis 2013. Car cette année-là, le diagnostic était tombé. Les médecins lui avaient alors découvert une maladie auto-immune. L’artiste aujourd’hui âgée de 49 ans n’a jamais voulu dévoiler le nom de sa pathologie. Mais aujourd’hui, elle accepte d’expliquer par quoi elle est véritablement passée.

La chanteuse est également revenue ces derniers jours à la une de l’actualité. Puisque la nouvelle saison de La France a un incroyable talent a repris cette année. Hélène Ségara reprend donc son rôle de juré dans la célèbre émission de M6. Un emploi qu’elle apprécie tout particulièrement. Ce retour au-devant de la scène médiatique, était l’occasion pour la quadragénaire de se livrer totalement. Elle est donc revenue sur les événements terribles qu’elle vit depuis ses 40 ans.

Tout a commencé lorsqu’elle se rendait compte que sa vue baissait lentement. Elle souffrait également de maux de tête et d’autres symptômes légers. Hélène Ségara avait donc décider de consulter. Mais avant que l’on trouve le bon diagnostic, un nombre incroyable d’hypothèses avaient été émises par les médecins. “ Je crois pouvoir dire que j’ai un tempérament de guerrière. Même lors de mauvais pronostics, j’ai toujours gardé mon sang-froid. Quant à 40 ans, j’ai appris que j’avais des problèmes de santé, je me suis focalisée sur ma guérison “ avait-elle déclaré dans une interview accordée au magazine Gala.

Hélène Ségara

Si dans un premier temps elle ne voulait pas communiquer la nouvelle à ses fans, ceux-ci s’étaient bien rendu compte que quelque chose avait changé. Et notamment son apparence physique. Au fil des mois, Hélène Ségara est apparue avec beaucoup plus de poids. Il s’agirait en réalité des effets de la prise massive de médicaments. Traitée à la cortisone, Hélène Ségara a véritablement été métamorphosée par ce traitement. Mais à force de persévérance, elle a enfin retrouvé la ligne : “ Je me suis réapproprié ma silhouette. J’ai retrouvé la taille 36 que j’avais perdu avec les traitements à la cortisone. J’avais grossi. Je ne m’aimais pas. Je m’essoufflais rapidement, je manquais d’énergie et de tonicité. En perdant du poids, j’ai repris confiance en moi “ a-t-elle avoué.

Lors de cet entretien, Hélène Ségara expliquait qu’il s’agissait d’un résultat qu’elle devait surtout à sa force de caractère ” Le poids, c’est une question de mental. Il faut être bien dans sa tête pour l’être dans son corps. Je n’aurais jamais perdu 13 kilos si je n’avais pas appris, avec un coach, à mieux valoriser chaque progrès au lieu de les dénigrer. Ça fait 3 ans que mon poids est stabilisé. Je peux prendre une part de pizza sans paniquer, car je sais comment rétablir mon équilibre alimentaire. C’est une question de dosage, pas de privation “.

Le changement de sa silhouette et de son apparence en général a, malheureusement pour elle, était aussi l’occasion de nombreuses critiques. Il y a quelques semaines, Hélène Ségara a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Et des téléspectateurs s’étaient étonnés de plusieurs modifications de son apparence. Hélène Ségara venait en réalité de subir une lourde hospitalisation afin de changer ” son implant à l’œil “. Et quelques jours après sa sortie de clinique, elle avait néanmoins tenu à respecter ses engagements. La star avait donc pris la pose avec Karine Le Marchand pour annoncer la nouvelle saison de La France a un incroyable talent.

Les commentaires avaient alors fusé sur la toile. Nombreux sont ceux qui s’étonnaient de ce nouveau look et de sa nouvelle coiffure sur ce dernier cliché. Hélène Ségara avait en effet fait tomber une longue mèche de sa chevelure qui lui couvrait une partie du visage. Il s’agissait en réalité pour elle, de cacher la cicatrice due à sa dernière intervention. Plusieurs critiques avaient également été faites sur son apparence générale. Et plusieurs internautes affirmaient qu’elle était ” passée par le bistouri ” pour subir une intervention de chirurgie esthétique. Hélène Ségara a immédiatement réagi à ses accusations qui pour elle, sont insupportables.

“ Ah, c’est Hélène Ségara sur la photo ? “, ” Hélène Ségara est passée au bistouri ! “, ” Hélène Ségara ? Je pensais que c’était Britney Spears “ pouvait-on lire parmi les commentaires en réponse à cette photo prise aux côtés de Karine Le Marchand.

La réponse de la chanteuse ne s’est pas fait attendre. Car s’il y a bien une chose que l’interprète ne supporte pas, c’est bien l’injustice. ” Ça fait 6 ans que je traverse des choses avec ma maladie ” a-t-elle déclaré, très marquée par ses vives critiques. Elle avait tenu à rappeler qu’elle avait subi ” une opération lourde des yeux “. Et elle décidait de continuer pour faire taire une fois pour toutes, les polémiques ” il y a beaucoup de moquerie sur les réseaux sociaux et c’est terrible parce que j’ai dû me justifier. Je n’ai jamais dit que j’étais guérie, jamais dit que j’étais une victime, mais j’ai subi cette opération. Ce sont des attaques sur le physique de quelqu’un de malade et ça ne se fait pas ” avait-elle déclaré avec force. “ Je ne baisserai pas les bras et je garderai toujours le sourire ” avait-elle finalement conclu.

Toutes ces déclarations sont tirées du magazine Nous Deux, pour lequel Hélène Ségara avait accordé une interview exclusive. Et là aussi, la chanteuse s’est sentie trahie. Car selon elle, le journaliste n’avait pas repris ses propos avec exactitude. Elle reproche même à Nous Deux, d’avoir choisi une photo de couverture peu appropriée. ” Ce choix très réducteur n’honore pas Nous Deux et démontre que, finalement le magazine ne fait pas grand cas, ni de la femme, ni de ses sentiments “ avait-elle communiqué sur les réseaux sociaux par le biais de son compte Twitter.

Hélène Ségara se sent donc obligée de se justifier depuis de nombreuses années. Et chacune de ses apparitions est l’occasion pour ses fans de la retrouver avec joie. Mais pour d’autres, il s’agit d’une opportunité de critiquer et de se moquer. La grande star espère donc que cette dernière mise au point sera l’occasion de définitivement clore le débat. Dans un souci de transparence totale, Hélène Ségara s’est livré sans faux-semblant avec l’espoir que ces critiques cessent définitivement.