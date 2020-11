Hélène Sy en DEUIL: la femme de Omar Sy, partage ce magnifique hommage de sa fille Selly

Hélène Sy continue de pleurer la perte d’un proche. Sur son compte Instagram, l’épouse de l’acteur Omar Sy publie en effet un message poignant. En réalité, il s’agit d’un photo-montage réalisé par sa petite-fille Selly. Toute la famille est encore véritablement sous le choc après la mort de Ryan Breaux. Ce jeune homme de 18 ans, frère du rappeur Frank Ocean a perdu la vie dans un terrible accident de voiture. Le dimanche 2 août 2020, le cadet de la star américaine roulait en voiture sur une route californienne. Accompagné d’un ami, il aurait perdu le contrôle de son véhicule.

Malgré la rapide intervention des secours, les services d’urgences n’ont pu que constater son décès. Selon les premières constatations, la collision a dû être terrible. Et à l’arrivée des pompiers, le véhicule était déjà la proie des flammes. Très rapidement, de nombreuses vedettes ont réagi aux États-Unis. Tout comme Omar Sy et sa famille, très proches du jeune homme. Abattu par cette nouvelle, le comédien d’Intouchables avait témoigné son affection au proche de Ryan Breaux. Omar Sy avait posté un message poignant : ” Je t’aime et tu me manques mon pote “.

Mais aujourd’hui, c’est son épouse Hélène Sy qui a une pensée pour leur ami décédé. Ce vendredi 30 octobre, la compagne de l’acteur préféré des Français a publié un émouvant message sur son compte Instagram. Ses followers ont pu découvrir le visage de Ryan Breaux avec une légende très touchante. ” Une grande âme sert tout le monde tout le temps. Une grande âme ne meurt jamais. Elle nous rassemble encore et encore ” a posté l’épouse d’Omar Sy, toujours très émue.

La mère de famille a également profité de l’occasion pour féliciter l’initiative de sa fille. ” Thank you ma chérie ” a-t-elle conclu. La maman de cinq enfants a elle aussi été très marquée par cette tragédie. Car le jeune homme disparu était vraiment un ami très proche de la famille. Cette disparition a créé une vague d’émotion en Amérique et plus particulièrement à Los Angeles.

En effet, Omar Sy et son clan résident maintenant depuis plusieurs années en Californie. L’ancien humoriste du Service après-vente des émissions mène aujourd’hui deux carrières de front. En France et à Hollywood. Depuis le succès planétaire d’Intouchables, Omar Sy croule sous les propositions. Et même les gros blockbusters américains font désormais appel à lui. En parallèle, l’acteur continue également de tourner régulièrement des longs-métrages sur le sol français.

Depuis son arrivée à Los Angeles, Omar Sy s’est véritablement lié d’amitié avec des stars du show-business américain. Franck Ocean et son petit frère Ryan Breaux étaient devenus des proches du couple. Cette mort tragique a donc été un réel choc pour les amis du jeune garçon. Hélène Sy n’a pu s’empêcher de revenir sur ces moments terribles. Sur ce montage photo réalisée par l’une de ses filles, les internautes découvrent un jeune homme plein de vie et affichant un large sourire. Une publication qui a véritablement ému ses followers. De nombreux anonymes ont partagé des émoticônes en forme de cœur, pour témoigner leur soutien à Hélène Sy et à sa famille.