Hélène Sy, maman “fière” et heureuse, très rares photos de famille et déclaration pour l’anniversaire de Selly

Pour Hélène Sy, 20 février représente une date très particulière. En fait, il existe une double raison à ce jour marqué d’une croix dans le calendrier. En effet, il s’agit de l’anniversaire de sa fille Selly âgée aujourd’hui de 20 ans, mais également celui de son mari Omar Sy. Pour cette occasion très spéciale, l’épouse du comédien publie donc un tendre message sur les réseaux sociaux. LD People vous explique tout.

Hélène Sy : la compagne d’Omar Sy se souvient…

Une double célébration

Il y a exactement 20 ans aujourd’hui, Omar Sy recevait l’un des plus beaux cadeaux que la vie puisse lui apporter. Le soir de ses 23 ans, son épouse mettait au monde une jolie petite fille. Depuis, le temps a passé. Et le bébé est maintenant devenu une femme. Toute la famille se rassemble donc pour l’occasion. Hélène Sy partage ainsi sur Instagram une photo du clan réunis. Elle en profite également pour publier plusieurs clichés souvenirs. Les membres de sa communauté peuvent ainsi découvrir d’anciennes photos de celle qui fête aujourd’hui ses 20 ans. Car la petite Selly a bien changé.

Omar Sy et son épouse Hélène sont un couple très heureux. Ils peuvent d’ailleurs se réjouir d’être à la tête d’une famille de cinq enfants. Après plus deux décennies de vie commune, les tourtereaux ont en effet réussi a traversé les années faites de bonheur, mais aussi de difficultés. Exilés aux États-Unis il y a près de 12 ans, l’acteur et sa compagne ont désormais une vie bien différente. Mais au milieu des stars de Hollywood, ils n’en n’oublient pas d’où ils viennent. Hélène Sy partage donc un émouvant message pour ce jour hors du commun. LD People revient sur ses déclarations.

Une mère et une femme très heureuse et surtout très fière

Hélène Sy semble d’humeur nostalgique. Elle publie ainsi quelques adorables photos de sa famille qui remontent déjà à plusieurs années. Les internautes peuvent découvrir Selly lorsqu’elle était encore bébé. La communauté de l’acteur et de son épouse peut également admirer la jeune femme lorsqu’elle reçoit son diplôme à la fin de ses études. Ensuite, l’épouse d’Omar Sy partage également une série de clichés sur lesquels tout le clan est réuni. Par la même occasion, elle envoie également un tendre message à sa fille de 20 ans. ” Depuis ce jour, tu nous as appris et offert tant de choses si précieuses en étant l’enfant, et maintenant la jeune femme que tu es. Quel jour spécial ce 20 janvier. Je vous souhaite à tous les deux d’être toujours heureux, de vivre tout ce que vous souhaitez que la vie puisse vous offrir “.

Hélène Sy souhaite également à Selly et Omar Sy ” d’être le plus possible libres et apaisés dans ce monde devenu depuis si souvent injuste est compliqué. Je suis si fière de vous deux “. Voilà donc une mère de famille qui a beaucoup d’espoir pour le futur bonheur des siens. Elle est d’ailleurs très reconnaissante à la vie de l’avoir amenée aux États-Unis et de lui offrir une existence plus douce qu’en France. Car elle pense qu’en Amérique, ses enfants ont véritablement pu s’épanouir. Dans une interview accordée à Elle en 2015, elle se disait déjà très fière de ce choix. ” Je sens que mes enfants sont plus libres. On les renvoie beaucoup moins leurs origines qu’en France où les choses ont bien changé depuis mon enfance “.