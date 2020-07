Héritage de Johnny Hallyday: Laeticia a trouvé un accord avec David Hallyday et Laura Smet

Depuis la mort de « l’idole des jeunes », la succession de Johnny Hallyday était devenue un véritable feuilleton durant lequel on a pu voir l’affrontement de deux clans. Finalement, le 3 juillet dernier, un accord sur l’héritage du chanteur a été trouvé entre la veuve du chanteur et ses deux enfants : Laura Smet et David Hallyday.

Laeticia Hallyday, la veuve du chanteur, a indiqué le 3 juillet avoir signé un « accord définitif » avec Laura Smet, la fille du taulier, avec qui elle était opposée dans un conflit judiciaire long concernant l’héritage du chanteur mort à la fin de l’année 2017.

« La main tendue de Laeticia Hallyday »

« Laeticia a voulu arriver à un accord avec les aînés de son mari. Il en va de la paix voulue par le deuil, comme de la sérénité qui doit régner dans chaque foyer. Un accord définitif a ainsi été signé avec Laura Smet, qui a pris la main tendue par Laeticia Hallyday », précise dans un communiqué l’avocat de Laeticia Hallyday, Maître Gilles Gauer. Les détails de cet acccord n’ont pas été dévoilés, indique le communiqué. L’avocat n’en a pas dit plus non plus.

Cet accord ne concerne pas le fils aîné David Hallyday. « Il faut laisser un certain temps pour réactiver le dialogue et se faire confiance, et pour trouver également des solutions techniques souvent compliquées. C’est l’issue que l’on poursuit et que l’on appelle de nos vœux. Je crois que nous allons étendre cet accord dans des délais proche », a précisé Me Gauer.

Voir cette publication sur Instagram Merci @bohemianrhapsodieparis ✨💙✨ #bijoux 🌸☀️🌸 Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_) le 27 Mai 2020 à 2 :38 PDT

La paix au sein de la famille

« C’est un moment crucial. Laeticia nous avait prié de parvenir un certain nombre d’objectifs, dont le premier était de parvenir un accord qui permette de bâtir l’avenir pour aboutir à la paix au sein de la famille, un accord sur l’avenir de l’œuvre de Johnny Hallyday, et protecteur vis-à-vis de Joy et de Jade, a-t-il précisé.

Cela fait plus de deux années que Laura Smet et David Hallyday mène une guerre judiciaire contre Laeticia, pour avoir leur part d’héritage dont ils croient avoir été écartés par le testament du chanteur. Dans ce document écrit aux Etats-Unis, Johnny avait légué toute sa fortune à sa Laeticia et Jade et Joy, sans rien donner à ses deux premiers enfants.

Le geste élégant de David Hallyday

David Hallyday s’est retiré de toute procédure en justice après cet accord trouvé noué entre Laura Smet et Laeticia sur la succession du chanteur. « Nous saluons cet accord (…). Plus simplement nous n’exigeons rien et dès lors qu’il y a cet accord, nous nous retirons de toute action », a indiqué Me Pierre-Jean Douvier. Ces derniers jours, Laeticia Hallyday était en Europe. On a pu la voir à Pise en Italie. Elle a fait un peu de tourisme avec son compagnon. Cet accord met fin à un long feuilleton qui a mis toute la France en haleine.