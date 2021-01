Héritage de Johnny Hallyday : Zoom sur la “guerre” entre Laeticia Hallyday et Laura Smet

Johnny Hallyday nous quittait le 5 décembre 2017. Il avait 74 ans et laissait derrière lui un héritage immense, à la hauteur de sa carrière colossale. Seulement, il avait fait en sorte de tout laisser à Laeticia Hallyday, son épouse, et leurs deux filles. Un geste interdit pour la justice française qui consiste à déshériter ses premiers enfants, David Hallyday et Laura Smet. La bataille juridique pour réviser le testament de Johnny Hallyday commençait donc par une assignation en justice de Laura adressée à Laeticia. LDPeople revient avec vous sur ce qui a démarré de longs mois de procédures et de règlements de comptes.

Johnny Hallyday, un monstre sacré de la musique

Johnny Hallyday devait penser que son testament pouvait se faire enregistrer aux Etats-Unis. Or, c’est en France et par la justice française que ce dossier a été traité. De plus, dans la loi française, il est interdit de déshériter ses enfants. Laura Smet n’allait donc pas laisser son père partir sans se battre pour une partie de son héritage. Et a posteriori, la fille de Johnny Hallyday envoyait un message clair à l’attention de Laeticia Hallyday avant le début de cette “guerre” d’héritage. En effet, le 25 janvier 2018, elle partageait une image bien particulière sur son compte Instagram. La photo d’un lion sur laquelle était écrit “Plus âpre est la bataille, plus doux est le succès”. En légende de ce post, elle se contentait d’écrire “bientôt”. Sur le moment, nous n’avions pas tous les éléments pour comprendre qu’il s’agissait d’un message directement adressé à la veuve du rockeur.

Moins d’une semaine après cette troublante publication, Laeticia Hallyday recevait une assignation en justice de la part des avocats de Laura Smet. Johnny Hallyday aurait certainement été très triste de savoir que deux des femmes les plus importantes de sa vie entraient en guerre. Mais il n’ignorait pas que Laeticia et Laura avaient déjà du mal à s’entendre de son vivant. Pendant deux ans ce sont ensuite leurs avocats qui échangent plutôt qu’elles directement. LDPeople suivait de très près cette affaire pour vous en conter tous les détails.

Une résolution purement administrative

Ce n’est que le 3 juillet 2020 que le dossier de l’héritage de Johnny Hallyday est enfin une affaire close. En revanche, cela n’aura débouché sur une amélioration des relations entre Laura Smet et l’épouse de son défunt papa. Et cela ne sera pas prêt d’arriver car Laura Smet ne pourra jamais pardonner à Laeticia Hallyday de l’avoir tenu à l’écart de son père pour ses derniers instants. La veuve précisera que c’est Johnny Hallyday qui se refusait à voit du monde. Mais les enfants du taulier ne pourront jamais oublier avoir été privé de leur père pendant son ultime départ.

Le temps aura beau passer et faire de cette affaire un lointain souvenir, elle ne sera jamais oubliée. Les fans de Johnny Hallyday avaient eu à choisir leurs camps entre Laeticia et Laura, divisant ainsi, pour toujours peut-être, les millions de fidèles du clan Hallyday. Laeticia Hallyday et Laura Smet pourront-elles un jour se réconcilier ?