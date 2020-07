Hillary (Les Anges) disparue des réseaux depuis quelle a donné naissance, on a des infos !

Hillary Vanderosieren et son fiancé Giovanni Bonamy ont maintenant aussi leur ch’tite famille. L’ancienne candidate des Ch’tis a ainsi donné naissance à un petit garçon ce mercredi 1er juillet 2020. Après pourtant plusieurs jours sans réaction de sa part, elle s’est emparée de son compte Instagram le lendemain, pour annoncer la bonne nouvelle et dévoiler si c’est un garçon ou une fille et le prénom de son bébé.

Hillary, maman heureuse et comblée

« J’ai accouché d’un petit prince qui s’appelle Milo et que nous avons décidé de surnommer Miloboy. On est super heureux. On est des parents comblés d’amour. Ce petit bébé est juste magnifique » a-t-elle tout d’abord dit avant d’expliquer pourquoi elle n’était pas présente sur les réseaux sociaux : « J’ai reçu plein de messages et je pense que vous étiez inquiets. Je vais vous expliquer pourquoi je ne postais pas depuis dimanche. Il y a des raisons. C’était long et assez dur, mais on y est arrivés et on a fait un beau bébé. Je suis très contente ». Et bien, nous voilà rassuré.

Depuis l’annonce de l’arrivée de leur bébé, Hillary et Giovanni Bonamy reçoivent énormément de messages de félicitations de la part de leurs abonnés, mais également de personnalité. Ainsi, Christophe Beaugrand, le présentateur de « la villa des coeurs brisés », a tenu à féliciter les jeunes parents avec un beau message : « Toutes mes félicitations à Hillary mon ancienne candidate de La bataille des couples et Giovanni Bonamy pour la naissance du petit Milo hier ! Bienvenue à vous deux dans le monde merveilleux des parents. Ça me fait vraiment très plaisir pour vous, il a déjà une frimousse adorable ! Je vous embrasse fort et je souhaite la plus belle des vies à Milo« .

Un amour inattendu avec Giovanny Bonamy

Il faut dire que c’est un bel accomplissement pour Hillary qui a eu un passé amoureux plutôt douloureux. En effet, la jeune femme avait enchaîné les aventures, les flirts et surtout les ruptures. La rencontre avec Giovanny, de façon plutôt inattendue, a été un vrai soulagement pour elle. Les deux tourtereaux semblent désormais inséparables et vivent un bonheur incommensurable avec la naissance du petit Milo.

Pour preuve du bonheur entre les deux anciens candidats de télé-reéalité, Giovanni Bonamy a posté une tendre photo de lui avec son fils dans les bras : « 1er juillet 2020.. Je n’oublierai jamais cette date, le plus beau jour de ma vie.. La naissance de mon petit prince « Milo » de 3,600kg. Tu peux être fier de ta Maman qui a été très courageuse tout le long de sa grossesse et qui m’a fait un merveilleux bébé. Hâte maintenant que tu rencontres petite Perle » a-t-il déclaré. Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

Depuis la naissance du petit, Giovanni est au petit soin avec sa chérie et comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, la jeune femme est comblée : « je ferais des enfants plus souvent ahah merci mon amour il prend soin de moi comme jamais ». Une façon de montrer que son nouveau rôle de maman lui offre un nouveau statut auprès de son amoureux.