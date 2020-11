H&M : Ce sublime ensemble qu’il vous faut absolument pour cet hiver à prix cadeau !

La grande chasse aux bonnes affaires peut donc commencer, du moins si vous êtes toujours à la recherche d’une tenue décontractée pour cet hiver. En effet, nous avons trouvé ce qu’il vous faut chez H&M : un ensemble cachemire qui vous tiendra chaud. Explications.

Un ensemble en cachemire qui fera votre bonheur pour l’hiver

En regardant un peu de plus près sur Internet et pour trouver une bonne affaire, je suis tombé sur ce pull H&M qui a toutes les références pour être l’un des articles incontournables de l’hiver 2021. C’est un pull en maille côtelée avec un col montant, des épaules basses et de longues manches légèrement bouffantes. Bords côtelés au bas des manches. Un pull H&M doux et polyvalent en mélange laine et cachemire, idéal pour les après-midi à la maison et pour les promenades dans un parc.

Il est composé à 90% de laine et à 10% de cachemire recyclé. Le cachemire recyclé utilisé par H&M provient de déchets de production et de produits textiles usagés. L’utilisation de cachemire recyclé permet d’économiser les ressources naturelles et de réduire les déchets destinés aux décharges. Pour aller avec votre pull, nous avons pensé à un pantalon flare également en cachemire. Pour s’offrir ce look tout douillet, il faut débourser 79,99€ pour le pantalon et 129€ pour le pull, soit un total de 208,99€.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de LDpeople.com

H&M : Le cachemire en vogue pour cette saison hiver 2020-2021

Doux au toucher, chaud et léger à la fois, le pull en cachemire est un basique de l’hiver et encore plus lors de cette saison 2020-2021. En effet, alors que nous sommes de retour en confinement, il nous faut trouver des pièces plus confortables. On évite de mettre le chauffage trop fort et on opte à la place pour un pull en cachemire tout doux qui nous tiendra chaud. Puisqu’on reste à la maison, on s’oriente vers des modèles minimalistes. Il existe différentes formes de pulls en cachemire. Vous trouverez des cols en V, des cols ronds, des cols bateaux, des cols larges, des cols roulés, etc. À vous de choisir celui qui vous convient le plus.

L’ensemble en cachemire H&M qu’on ne va pas quitter cet hiver https://t.co/cQXTjv8ncT pic.twitter.com/lVuDPNpYip — Cosmopolitan France (@Cosmopolitan_fr) November 6, 2020

Aujourd’hui, les cachemires sont un peu partout et se déclinent sous toutes les couleurs. Ils adoptent même l’imprimé léopard, zèbre, pois, rayures… Pour les femmes rondes, le but du pull en cachemire va être de créer du mouvement et de jouer sur les illusions d’optique. Pour cela, le pull cachemire chauve-souris est un allié. Enfin, les plus minces d’entre nous peuvent tout se permettre. Toutes les coupes vous vont et aucun motif n’est à proscrire.