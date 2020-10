H&M : frappe très fort avec ce pull douillet et super tendance pour moins de 15 euros !

H&M: Le soleil était peut-être sorti dans certaines parties de la France au cours des derniers jours, mais nous avons eu des nuits froides, et les températures devraient bientôt plonger sérieusement. C’est pourquoi, nous vous proposons une pièce de chez H&M, qu’il ne faut pas louper.

Le pull à épaulettes, c’est la pièce à avoir

Comme vous pouvez le remarquer dehors, le soleil a laissé sa place au temps gris, parfois pluvieux. La baisse de température se fait ressentir également depuis quelques jours, pas de doute, l’automne est bel et bien en place en ce mois d’Octobre. Mais pour pouvoir l’aborder correctement et surtout paisiblement, il va falloir changer de garde-robe. En effet, terminé avec les t-shirt, il vous faut maintenant des vêtements confortables dans lesquels on se sent à l’aise et surtout bien au chaud. Comme à son habitude, la marque H&M a la solution et cette année la mode c’est le pull à maille tout doux. Le géant du prêt-à-porter dispose de très nombreux modèles sur son site, mais celui qui nous plaît le plus nous vient des années 80.

Cette saison, impossible que vous passiez à côté de la tendance des épaules marquées car elle est absolument partout. En maille torsadée, dans sa version sweat ou robe-pull, le pull à épaulettes se décline sous différentes formes pour s’adapter au style de chacune. En plus de ça, sa coupe plutôt ample pourra correspondre à de nombreuses morphologies. Pour avoir un effet un peu plus oversize, vous pouvez aussi le surtailler. Cette pièce est disponible dans 3 coloris : en blanc, en kaki et en noir, des teintes parfaites pour cette saison. En plus d’être ultra tendance, cette maille H&M est vendue à un prix très faible : seulement 14,99€. Alors, foncez !

Une réduction de 5% du nombre de magasins H&M

Les enseignes de mode, et notamment celles de “fast fashion” comme H&M, ont été frappées de plein fouet par la crise du Coronavirus. D’ailleurs le magasin suédois prévoit de réduire de 5% le nombre de ses magasins en 2021. Si ce n’est pas forcément lié aux pertes financiers, il s’agit de suivre la tendance d’achat des clients, qui se ruent plus sur internet que dans les boutiques : “Les changements rapides dans le comportement des clients ont été accélérés par le Covid-19. H&M accélère donc encore le rythme de son travail de transformation, avec des investissements numériques (et) l’optimisation du portefeuille de magasins“.

Les ventes en ligne, qui représentent actuellement environ un quart du chiffre d’affaires, ont elles progressé de 28% au troisième trimestre. Une aubaine pour la chaîne H&M qui pensait perdre beaucoup plus d’argent que c’est le cas actuellement : “Notre reprise se déroule mieux que prévu (…) avec des ventes au prix fort plus importantes que prévu et un contrôle strict des coûts, nous avons renoué avec les bénéfices dès le troisième trimestre“. La consommation est là, mais elle n’est plus la même qu’auparavant.