H&M: en avant 1ère voici la sublime robe pour l’automne, que toutes les femmes vont vouloir

Encore une belle offre de H&M pour sa collection automne-hiver. Une robe à l’imprimé léopard qui deviendra un incontournable de votre dressing. Une pièce parfaitement dans l’air du temps et à la coupe hyper tendance. Cette petite robe baby-doll au motif fauve devrait connaître un énorme succès pour la saison automnale.

Le style baby-doll court ou long est présent dans toutes les dernières collections. Très apprécié dans les années 60, il revient en force grâce à la mode vintage. H&M a donc très bien compris que cette tendance est pile dans l’air du temps. Disponible en magasin et sur la boutique en ligne de la chaîne suédoise, cette robe est vendue au prix mini de 24,99 euros. Avec un col mao et des manches bouffantes, elle vous donne un style très aérien et convient à toutes les morphologies. Disponible dans toutes les tailles du XS au XXL, elle vous accompagnera jusqu’au printemps prochain.

Cette année 2020 signe le grand retour de l’imprimé léopard. Il est impossible de passer à côté de cette tendance. Mais cela demande quelques attentions. Le motif animalier donne beaucoup de caractère, mais doit être associé avec sobriété et justesse, au risque de commettre la faute de goût. Néanmoins, il existe une multitude de possibilités pour booster votre look. N’hésitez donc pas à mélanger les styles avec pourquoi pas un perfecto en cuir et des bottines noires. Lorsque les températures sont encore clémentes, optez pour une large veste en jeans et des bottes mi-hautes. Pourquoi ne pas l’agrémenter d’une belle paire de baskets blanches et d’un manteau long pour les journées les plus froides. Un must have indémodable que vous pourrez sortir à de nombreuses occasions.

Cette robe mousseline beige clair au motif léopard est terminée par des boutons très habillés sur le haut. Les longues manches sont rehaussées par de petits poignets à boutons élégamment choisis. Découpée à la taille et sur la jupe, le fond de robe en jersey de polyester recyclé vous offrira un joli confort. Agrémentée de bretelles fines, sa coupe trapèze court conviendra parfaitement à toutes les silhouettes. Vendue au prix extraordinaire de moins de 25 euros, cette robe est réalisée dans des matériaux 100 % recyclés, et issue de sources durables. Une tendance chez H&M qui est très soucieux de l’origine de ses produits. ” Nous pensons qu’une plus grande transparence contribuera à mener la transition vers un avenir plus durable. Dans le cadre de cet engagement à long terme, dans la mesure du possible, nous indiquons la méthode et le lieu de fabrication de nos produits ” précise la fiche explicative de cette robe sur le site de la chaîne de prêt-à-porter.

Si vous avez envie d’acquérir une pièce parfaitement dans l’esprit de l’époque, cette robe H&M à l’imprimé sauvage est faite pour vous. Un mixte de deux tendances qui font la une des magazines de mode. La coupe baby-doll est ici associée au motif léopard que l’on retrouve à la une, de plusieurs grands couturiers et de boutiques à la mode. H&M s’inscrit donc dans la tendance pour cet hommage aux années 70. Si vous n’avez pas encore d’imprimé léopard dans votre dressing, voilà donc une bonne occasion de réparer cet oubli. Parfaite pour vos sorties nocturnes ou pour les working girls à la page. À condition de rester sobre sur les accessoires, associez ce style a des basiques comme une veste en jean oversize, une paire de baskets en toile et un sac discret. Pour vos soirées, misez sur des sandales nude et une pochette de petite taille. Différentes matières peuvent être associées à cette robe signée H&M. Le cuir se combinera à merveille avec cette mousseline légère et le velours devrait rehausser la douceur du tissu de votre robe.

L’imprimé léopard devrait se retrouver partout dans les prochains mois. Il sera véritablement la tendance de cet automne. Un petit plaisir à 24,99 euros qui ne va pas exploser votre budget shopping de cette rentrée. H&M nous offre donc une pièce qui a déjà été adoptée par un grand nombre de fans de la mode. Des silhouettes les plus fines, au corps les plus généreux, cette robe baby-doll au motif léopard conviendra parfaitement à toutes les morphologies.

Réalisée dans des matériaux éco-responsables, il n’y a plus d’hésitation à avoir. Rendez-vous dans la boutique H&M la plus proche de chez vous pour découvrir cette dernière création de la célèbre chaîne de prêt-à-porter. Si vous préférez commander confortablement installé depuis chez vous, allez directement sur la page de la boutique en ligne H&M. Vous pourrez commander votre dernier coup de cœur. N’hésitez donc pas à découvrir le dernier catalogue de la collection automne-hiver de H&M qui est truffé de quelques perles qui vont donneront des envies de shopping. H&M continue donc de faire rêver ses clientes après la saison estivale. Une période pendant laquelle, la chaîne de prêt-à-porter a préparé sa rentrée en force.

Avec cette robe hyper tendance, ce sera un look réussi à un prix des plus abordables. Alors pourquoi ne pas se faire plaisir pour se sentir bien dans sa peau et s’afficher dans un style parfaitement dans l’esprit de l’époque ? Une robe qui vous promet une certaine élégance tout en jouant sur le style décalé. Un choix qui vous assure de ne pas commettre de faute de goût et de respecter votre budget grâce à ce prix mini. Il serait dommage de rater une telle occasion, et de ne pas vous attirer l’admiration de votre entourage. H&M vous offre donc l’opportunité de briller en journée ou en soirée grâce à cette dernière proposition qui conviendra à toutes les femmes.

Une jolie pièce incontournable dans laquelle vous resplendirez. Alors pourquoi hésiter, et ne pas se rendre directement en boutique avant la rupture des stocks ? Bien que les soldes soient terminées, chez H&M, ce sont des promotions toute l’année. Une offre de qualité à des prix immanquables dont il faudra savoir profiter.

Idéale pour la saison qui s’annonce, cette robe baby-doll au motif léopard deviendra un must de votre garde-robe et sera probablement une pièce très convoitée lorsque vous la porterez. Découvrez également chez H&M, une collection d’accessoires qui s’accorderont parfaitement à cette robe tendance. La chaîne de prêt-à-porter vous donne d’ailleurs quelques conseils et suggestions sur sa boutique en ligne. Des conseils modes, toujours les bienvenus.