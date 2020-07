H&M: la parfaite petite robe pour toutes les morphologies et à moins de 30 euros, tout le monde se l'arrache !

H&M a fait fort pour l’été et a sorti une petite robe fleurie parfaite pour mettre en valeur n’importe quelle silhouette. Cette pièce fait en plus partie de la collection éco-responsable Conscious, et coûte moins de 30 euros.

On pourrait se dire qu’un tel modèle de vêtement ne peut pas aller à toutes les morphologies. Mais cette fois l’enseigne a pensé le produit pour que toutes les silhouettes puissent rentrer dedans.

Toutes les morphologies adaptées à cette robe fleurie

H&M est très connu pour trouver son bonheur et ce n’est pas nouveau.

La marque suédoise propose dans son catalogue cette saison un modèle de robe qui va faire fureur sur les internets : il s’agit bien entendu de cette fameuse robe courte tendance volantée à fleurs, facile à enfiler et légère !

Déjà validée par un grand nombre d’acheteuses, elles aiment les manches bouffantes, ses volants à l’avant et dans le dos, sa découpe croisée à l’avant, sa matière en mousseline légère, ou encore son imprimé grandes fleurs très bohème.

légèrement plus longue à l’arrière, la coupe est fluide et met en valeur les jambes. La robe est tout juste resserrée à la taille et affine donc la silhouette, ainsi que le décolleté en V.

Que ce soit pour des silhouettes fines, avec des formes ou voluptueuses, tout le monde s’y retrouvera puisque le modèle est disponible du XS au XXL pour seulement 29,99 euros.

Moins de 30 euros et écologique, c’est possible !

On apprécie également cette robe H&M Printemps-été, pour son aspect « écolo ».

Elle fait partie de la collection Conscious de la marque de prêt-à-porter. Cette robe est en effet en polyester partiellement recyclé pour ce qui est de la mousseline fleurie, et 100% recyclé pour la doublure beige.

Un moyen efficace de faire un achat éco-responsable, en faisant bénéficier d’une robe tendance et intemporelle à notre dressing.

Pour un look estival, elle peut se porter facilement avec des espadrilles compensées ou des sandales tendances.

LE modèle existe aussi en noir, pour celles qui ne sont pas fans d’imprimés fleuris.

Niveau robes courtes tendance de l’été 2020, il existe d’autres modèles comme la robe portefeuille, déjà présente en 2019, elle revient cette année, soit avec des volants, des imprimés fleurs ou des décolletés plongeants.

La robe babydoll est une autre tendance forte. Coupe oversize et manches bouffantes, la babydoll séduit avec ses coloris pastels.

Le blanc épuré relie aussi pas mal. Bonne nouvelle, la petite robe blanche, c’est LE must-have de l’été !

On peut y ajouter accessoires colorés et bijoux XXL.

Pour agrémenter le tout : des sandales à talons pour le soir et une jolie paire de baskets tendance pour la journée.

Et pour les soirées d’été, les robes qui font leur entrée dans la wishlist : la robe asymétrique, ultra-structurée ou fluide et à volants pour nous accompagner toute la belle saison. La robe satinée, assimilée à la nuisette en satin est la garantie d’un look pointu !