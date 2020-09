H&M: Nos pièces favorites sublimes pour la collection automne-hiver 2020 à prix cadeau !

Alors qu’aux quatre coins du monde, les plus grands créateurs dévoilent leurs collections, H&M a profité de ce mois de la mode pour sortir la gamme automne-hiver 2020 de son Studio. Découvrez nos pièces favorites dans la vidéo en fin d’article.

H&M: Une collection durable et écologique

Habituellement, à cette période de l’année, nous plongeons avec impatience dans les principales tendances de l’automne et faisons du lèche-vitrine pour trouver l’article incontournable du mois. Mais s il y a bien une chose que nous avons apprise pendant le confinement, c’est que nos habitudes d’achat saisonnières doivent changer. Maintenant, plus que jamais, nous sommes désireux d’acheter des articles qui durent dans le temps. Il semble que H&M soit sur la même longueur d’onde avec sa collection Automne 2020. Celle-ci fait partie de l’initiative de développement durable en cours de H&M.

Ainsi, c’est une étape qui vise à utiliser, dans un futur proche, uniquement des matériaux recyclés et issus de sources durables d’ici 2030. Actuellement, 57% des matériaux utilisés par H&M pour fabriquer des vêtements sont des matériaux biologiques, recyclés ou d’autres matériaux issus de sources durables. La gamme que nous vous présentons n’est pas seulement un témoignage des essentiels classiques et durables de la garde-robe, mais elle est également construite autour de matériaux plus durables comme le polyester recyclé, le nylon et la laine provenant de déchets textiles, de chutes, de vieux vêtements et de bouteilles en PET.

Une collection sublime

Si cet été, H&M Studio avait mis au point une gamme solaire et vitaminée, pour cette saison automnale, terminé le soleil, retour vers l’audace. Ainsi, cette collection vous fera du bien au moral alors que généralement à l’approche de l’hiver c’est plutôt le contraire. On vous propose notamment ici donc une blouse à volants extravagante couleur bleue azur. Pour celles et ceux qui ont envie d’être les reines du dancefloor, la robe à sequins bleu canard devrait les ravir. Et les plus rock’n’roll d’entre nous seront obsédés par le pantalon en cuir rouge qui déborde de caractère.

La collection “Refined Rebel” est liée à deux muses clés: l’écrivain du XIXe siècle Violet Paget (nom de plume Vernon Lee), qui était une pionnière de son temps à Florence, et l’emblématique David Bowie. Une palette de couleurs de bleus céruléens (merci Miranda Priestley), de coraux, de verts de mer et de gris raffinés coule à travers l’organza, la laine italienne et le cuir, avec de nombreuses pièces en polyester recyclé également. Chaque base est couverte, car chaque pièce peut être stylée pour une journée de travail, une nuit en ville, un rendez-vous à la maison ou un rendez-vous détendu avec des amis. Toute occasion qui appelle une touche d’individualité est l’endroit où cette collection est nécessaire. Regardez vous-même.