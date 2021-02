Hors d’elle, Lola Marois se lâche, en colère, face à cette situation intenable à laquelle elle est confrontée!

Une fois de plus, Lola Marois laisse exploser sa colère. La comédienne a toujours la langue bien pendue. Et cette fois-ci, la scène à laquelle elle assiste lui semble complètement surréaliste. Ça s’est passé le dimanche 31 janvier 2021 alors qu’elle voyageait en train.

Le couple Bigard n’est pas connu pour sa diplomatie, loin de là ! Jean-Marie Bigard et sa femme Lola Marois ne rate pas une occasion pour sa fâcher tout rouge quand quelque chose leur déplaît. Dimanche 31 janvier, Lola Marois devait prendre le train pour des raisons professionnelles. En effet, la jeune femme devait tout simplement se rendre sur son lieu de travail. Mais elle a vu rouge dans la voiture où elle était assise. Elle s’est aussitôt saisie de son compte Instagram pour partager sa rage à ses abonnés.

Lola Marois: Des indicateurs encore dans le rouge

A cause de la pandémie de Covid-19, les hôpitaux arrivent vite à saturation. Et c’est notamment les places en salle de réanimation qui sont limitées. Pour éviter de refuser des personnes atteintes de Covid-19, et pour être sûr de pouvoir soigner tout le monde, les autorités suivent donc avec attention les indicateurs fournis par les hôpitaux. Dès que ceux-ci s’engorgent, le gouvernement pousse les Français à des mesures plus contraignantes pour ralentir la contagion. Mais ces mesures ne plaisent pas à tout le monde.

Et on peut le comprendre. Malheureusement, la culture pâtit grandement de cette crise sanitaire. Car les salles de spectacle comme les cinémas sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Et c’est pour cette raison que Lola Marois a poussé son coup de gueule. La comédienne regrette que le secteur de la culture doive fermer ses portes tandis que les trains continuent à circuler.

“ C’est sûr que c’est moins dangereux ! ”

La chérie de Jean-Marie Bigard a pointé du doigt des passagers collés les uns contre les autres. Elle a ainsi dénoncé des transports bondés, ce qui, selon elle, n’est pas prêt de ralentir la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, celle qui joue Ariane dans Plus belle la vie a publié une photo de voyageurs se bousculant. Pour la maman de jumeaux, c’est un poids, deux mesures. « Train blindé, c’est sûr que c’est moins dangereux qu’une salle de spectacle… Pfff... », a-t-elle ainsi déploré sur son compte Instagram.

« Certains d’entre vous êtes incroyables.”

Mais sa remarque n’a pas plus à tout le monde. Un internaute l’a très vite épinglée. « Tu participes à ce train blindé ! Ne l’oublie pas”, lui a-t-il répondu en message privé. Lola Marois a alors réagi en story, en re-partageant publiquement ce message. « Certains d’entre vous êtes incroyables. J’y participe oui pour aller travailler déjà. (…) Ce que je déplore donc, c’est que nous puissions nous réunir dans un petit espace confiné, à plusieurs comme dans ce wagon mais pas dans une salle de spectacle. C’est bon là ? ».