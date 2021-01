Huguette et Raymond “Scènes de ménages”: Changement brusque et radical, une tornade bouscule le couple de M6 !

Nouvelle année, nouvelle résolution ! C’est le crédo en 2021 pour Raymond et Huguette, le couple star de Scènes de Ménages sur M6. Les deux octogénaires ronchons vont en effet vivre avec une nouvelle colocataire. Mais attention, cette dernière, Maeva, est une vraie “tornade”. On s’attend au pire !

Les téléspectateurs les ont suivi pendant 11 ans dans leur vie à deux. Raymond, ce mari grincheux, ne se sépare jamais de sa femme Huguette. C’est le couple favori de la série Scènes de Ménages sur M6. Diffusée depuis 2009, ce divertissement réalisé par Francis Duquet suit les histoires de 6 couples, tous très différents. Et Raymond et Huguette, c’est de loin le couple le plus haut en couleurs et le plus vieux.

Méchants, mais pas trop !

Ce sont des octogénaires qui ont été mariés toute leur vie. Raymond est un ancien gendarme à la retraite et Huguette était femme au foyer. Ils sont aigris, parfois d’une méchanceté gratuite, toujours prêts à critiquer les autres, mais c’est aussi un couple qui fait rire : Huguette et Raymond de Scènes de Ménages ont ainsi fondé une association, le FLV ou Front de libération des vieux. Ils n’ont que 6 adhérents mais veulent faire plier la mairie sur la présence d’enfants dans les square ! Car les enfants vous l’aurez compris, ce sont leurs pires ennemis. Surtout, c’est un couple qui attendrit par l’attachement qu’ils ont l’un pour l’autre mais aussi les francs moments de rigolade qu’ils partagent.

View this post on Instagram A post shared by 𝓢𝓬𝓮̀𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 𝓶𝓮́𝓷𝓪𝓰𝓮𝓼 //🥴 (@scenes_de_menages_)

“Elle va nous bousculer !”

Mais difficile d’imaginer les deux cancres du 3eme âge cohabiter avec une tierce personne. Il faudrait que celle-ci partage leur cynisme si particulier et qu’elle trouve sa place. Car ils ont tant de complicité. La production a ainsi voulu pimenter leur vie en faisant venir une nouvelle colocataire chez eux. Gérard Hernandez qui interprète Raymond s’en réjouit d’avance : « D’abord, nous pleurons le départ de Laura, la précédente, partie rejoindre son Jules au lieu de rester avec deux encombrants comme nous ! », a-t-il confié avant de présenter Maeva comme une « tornade méditerranéenne ». « Elle va donner une autre couleur à notre couple. Avec son accent et ses dons, elle va nous bousculer un peu ! », a même précisé le comédien.

Scènes de ménages, série préférée des Français

Au sein de la rédaction de LDpeople, nous n’avons donc qu’une hâte : découvrir quelles vont êtres les conséquences de l’arrivée d’une telle tornade chez Raymond et Huguette. On imagine déjà les dégâts et les disputes ! On adore en effet cette série qui vient d’ailleurs d’être élue série préférée des Français, selon un sondage réalisé par OpinionWay pour TV Magazine. « Ca me fait plaisir de faire plaisir, je me rends compte que je ne suis pas totalement inutile… », a réagi Gérard Hernandez à Télé Poche. De son côté, Marion Game, qui joue le rôle d’Huguette, n’en croyait pas ses oreilles. « C’est une surprise et un grand bonheur que l’on prend à bras-le-corps ! C’est un beau cadeau de fin d’année », a-t-elle confié aux journalistes.