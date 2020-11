Huguette et Raymond “Scènes de ménages” frappés par la mort, Jean-Luc Lemoine et Samedi d’en rire impuissants

Huguette et Raymond: Scènes de ménages rassemble des millions de téléspectateurs qui ne veulent pas rater les diffusions et rediffusions de M6. Les sketchs courts et désopilants de Scènes de ménages mettent du baume au cœur du public pendant ces temps difficiles. Le nouveau confinement et la crise sanitaire qui s’intensifie n’aide pas à se projeter de façon sereine. La fin de l’année approchant, Noël et le jour de l’an semblent pourtant tellement loin. Heureusement alors que les comédiens de Scènes de ménage passent tous les jours sur le petit écran pour nous faire oublier nos tracas. Huguette et Raymond notamment, qui parviennent avec cynisme à rire de tout et surtout du pire. En effet, le couple d’octogénaires fait face à la mort. Et ils réussissent à garder le sourire.

Scènes de ménages bat des records d’audience

Scènes de ménages n’a pas fini de nous faire rire et sourire. Les différents couples de l’émission se retrouvent quotidiennement dans des situations amusantes. Mais la semaine dernière, pour Huguette et Raymond ce n’était pourtant pas un thème très drôle qu’ils abordaient. Il s’agissent de celui de la mort et ils n’ont pas hésité à se dresser devant elle pour la regarder droit dans les yeux. De quoi réussir à amuser le public de Scènes de ménages de sujets pourtant peu réjouissants. Mais il faut bien admettre que l’humour noir de Raymond et le côté terre à terre, voire cru, des échanges qu’il peut avoir avec Huguette sont tout simplement désopilants. Tant et si bien que le samedi 7 novembre dernier, Scènes de ménages vole la vedette à une émission animée par Jean-Luc Lemoine.

Huguette et Raymond font face à la mort, ils laissent Jean-Luc Lemoine derrière eux

En effet, Jean-Luc Lemoine est à la tête d’un programme intitulé Samedi d’en rire sur France 3. Tous les samedis, à 13h35, il travaille à divertir son public. En revanche, pour arriver sur le podium des audiences il faudra se retrousser les manches. Car Scènes de ménages fait des étincelles. Ce sont effectivement 4 millions de téléspectateurs qui se sont accordés un moment de rire et de détente devant Scènes de ménages ce samedi 7 novembre. Et quant bien même Raymond et Huguette apprenait la mort d’Augustine, une ancienne amie avec qui ils se sont disputés en 1967, le public répond présent. Le programme de Jean-Luc Lemoine propose pourtant de revivre des moments cultes de l’humour à travers les années. Certes les Français ont besoin de rire, mais c’était sans compter sur l’efficacité de Scènes de ménages à remplir ce rôle.

C’est donc très nettement que le public a choisi son camp ce samedi 7 novembre. Rire de la mort aux côtés d’Huguette et de Raymond est donc apparu plus réjouissant pour eux, que de remonter le temps à travers les sketchs humoristiques marquants l’Histoire avec Jean-Luc Lemoine. M6 était effectivement la troisième chaîne cumulent le plus d’audience ce samedi. Jean-Luc Lemoine va donc devoir s’accrocher alors pour tenter de marquer des points.