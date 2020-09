Huguette et Raymond "Scènes de ménages" : sèment la zizanie totale sur TF1 !

Huguette et Raymond: Depuis le lundi 24 août 2020 à 20 h 25, la série Scènes de ménages est de retour sur M6 avec une saison inédite. Depuis déjà 12 ans, la vie des couples les plus célèbres de France rassemble quotidiennement plusieurs millions de téléspectateurs. Et si durant la période estivale, la direction de la chaîne avait misé sur des rediffusions, depuis quelques semaines, ce sont de nouveaux épisodes que les fans peuvent enfin découvrir.

Un retour très attendu par les téléspectateurs, véritablement devenus addicts de cette série à succès. Quotidiennement, ce sont près de 4 millions de Français qui découvrent les histoires imaginées par les scénaristes et interprétées par un parterre d’acteurs plébiscités par les téléspectateurs. Et un des couples qui remporte toujours le plus grand succès, c’est bien celui formé par Huguette et Raymond. Ce duo de retraités auxquels les fans se sont réellement attachés depuis le début de la série et qui brillent chaque jour par leurs disputes devenues célèbres aux quatre coins de la France. Dans ces nouveaux épisodes, Raymond interprété par Gérard Hernandez et Huguette par Marion Game vont donc vivre de nouvelles aventures. Alors que depuis un mois les épisodes inédits ont commencé, les événements se sont accélérés. Et durant cette saison, l’étudiante qui vivait chez eux va les quitter. En effet, la jeune femme a trouvé l’amour et s’apprête donc à partir de chez Raymond et Huguette. Raymond, lui de son côté a retrouvé un ancien compagnon de la gendarmerie et Huguette va s’occuper d’un chien. Un animal qui en réalité appartient à son idole, le célèbre chanteur imaginaire, Michael François.

Dans l’épisode du 21 septembre 2020, qui a une fois de plus franchi la barre des 4 millions de téléspectateurs, Huguette et Raymond ont à nouveau connu une énorme dispute ! Une séquence qui a encore bien fait rire les téléspectateurs, lorsque comme à son habitude Huguette avait traité Raymond de ” pauvre c** “. Car au cœur du couple, les insultes sont courantes et les adjectifs employés l’un pour l’autre, sont loin d’être toujours très tendres. Il faut dire que le retraité n’est pas toujours des plus sympathiques avec son épouse. Et malgré les années, il continue quotidiennement de la taquiner en lui tapant réellement sur le système nerveux ! Capable de la mettre à bout de nerfs, Raymond se moque régulièrement de son épouse et ne cesse de lui jouer des tours. Mais loin de se laisser faire, la dynamique grand-mère a elle aussi du répondant. Huguette est loin d’être une victime, et l’ancien gendarme en prend lui aussi pour son grade. C’est donc véritablement un jeu de ping-pong qui se joue entre les deux seniors. Deux êtres qui malgré les échanges verbaux tendus, sont finalement toujours aussi proches. Car s’ils s’insultent copieusement à longueur de journée, c’est véritablement leur complicité qui crève l’écran. Une proximité entre les deux personnages qui a fait du couple, les véritables stars de la série à succès Scènes de ménages.

Même si au cours des saisons, des duos sont apparus et d’autres ont quitté la série, Raymond et Huguette sont eux toujours présents depuis la première diffusion. Les grands-parents les plus célèbres de France ont donc largement contribué au succès de cette capsule diffusée quotidiennement sur M6. Une chaîne qui peut se réjouir d’avoir dans sa grille un programme qui lui assure quotidiennement des audiences extraordinaires.

Depuis la rentrée, Scènes de ménages continue de battre des records. Il y a quelques jours, c’était, en effet, près de 5 millions de fans, soit 20,4 % du public qui étaient branché sur M6. Avec même un pic à 5,36 millions de téléspectateurs, Scènes de ménages écrase tout simplement la concurrence. Une nouvelle qui ne doit pas satisfaire TF1 qui, à la même heure, programme C’est Canteloup. Du côté de M6, les audiences des soirées sont véritablement en dents de scie. Car si Scènes de ménages rassemble chaque jour entre 4 et 5 millions de téléspectateurs, Les Reines du shopping diffusé au préalable ne réunissent que 790 000 amateurs. Une énorme différence qui montre la force de la série à succès. Après Scènes de ménages, c’est Tous en cuisine qui déboule sur les écrans. Et en général, ce dernier format rassemble plus ou moins un million de personnes quotidiennement. Un score honorable, mais loin d’être extraordinaire pour Cyril Lignac. Le célèbre chef était arrivé avec ce concept pendant le confinement, et M6 avait décidé de maintenir l’émission.

Des disparités énormes entre les trois programmes, qui ajoutent encore un peu plus à la force de Scènes de ménages sur M6. Si plusieurs rumeurs affirmaient que le feuilleton s’essoufflait au fur et à mesure des années, il semblerait bien que les chiffres ne traduisent pas cette tendance. Le public est lui toujours au rendez-vous. Il est dès lors, difficile d’imaginer pour la sixième chaîne française de pouvoir se passer de ce programme qui représente également une énorme manne financière grâce aux revenus engendrés par la publicité.

Un succès que l’on doit notamment au duo interprété par Gérard Hernandez et Marion Game. Mais si leurs personnages de Raymond et Huguette sont les véritables stars du programme, il ne faut pas oublier les autres couples. On peut notamment citer José et Liliane, ces quinquagénaires qui, eux aussi, ne manquent pas d’humour. Il y a bien entendu également, Fabien et Emma, ce professeur d’histoire-géo et cette vendeuse chez Bricoflex, dont les tempéraments bien différents sont souvent à l’origine des situations les plus drôles. Dans Scènes de ménages, on retrouve également Camille et Philippe, un couple qui a une différence d’âge de près de 20 ans. Le pharmacien très à l’aise financièrement et la professeur de yoga ravissent les téléspectateurs grâce aux décalages qui existent entre les deux personnages.

Frédéric Bouraly, Valérie Karsenti, David Mora, Anne-Élisabeth Blateau, Grégoire Bonnet, Amélie Etasse et bien sûr Marion Game et Gérard Hernandez sont donc tous des acteurs, ravis de pouvoir participer depuis de nombreuses années à l’un des plus gros succès de la télévision française.

Un programme à la base adapté d’un format espagnol. C’est Alain Kappauf qui a eu l’idée géniale de reprendre ce concept pour le plus grand bonheur de la chaîne M6. Ce réalisateur et scénariste est également un producteur reconnu. C’est d’ailleurs à lui que l’on doit en plus de Scènes de ménages, des succès comme Caméra Café, Kaamelott, En famille, ou encore Commissariat central. Un homme qui a donc à son actif, quelques-uns des plus gros succès du petit écran depuis plusieurs années.

Avec cette douzième saison de Scènes de ménages, M6 s’apprête donc à réaliser un nouveau gros carton. Car malgré les années, le succès des couples ne semble pas se démentir !