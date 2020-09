Huguette et Raymond Scènes de ménages s’enflamment, et font vibrer les internautes !

Scènes de ménages: Mardi 8 septembre, M6 a souhaité consacrer une de ses soirées à la Trisomie 21, en consacrant plus de six heures à ce thème, à travers un téléfilm et deux documentaires. Puis, Flavie Flament a mené le débat.

La chaîne a donc profité d’une belle journée en terme d’audience, portée également par l’une de ses valeurs sûres : Scènes de ménages.

Soirée parfaite pour M6

Huguette et Raymond ont encore tout donné. Le couple mythique de Scènes de ménages ont partagé un repas autour de leur charmante colocatrice, et le mari d’Huguette a raconté une blague en oubliant de dire la chute. Laura a donc dû qui subir une nouvelle histoire sans véritable fin. Le scénario joue ainsi sur l’aspect sénile du personnage.

Puis le couple de sénior s’est mis au lit. Face à un Raymond somnolant, Huguette a laissé entendre qu’elle avait reçu une proposition coquine de la part du voisin, mais la voisine n’ayant pas fait de même avec lui, ce dernier a pesté contre Huguette en pointant du doigt l’ennui de son histoire.

Ce sont 4,13 millions de Français qui ont regardé le programme, ce qui correspond à une part de marché à hauteur de 17,5%, 0,2 point en plus comparé à la soirée de la veille mais surtout de 2,2 points en plus sur les sketchs du mardi précédent.

La série déjà ancienne, Desperate Housewives a attiré 2,8% des 4 ans et plus le matin, et a su réunir près d’une téléspectatrice sur dix.

Le fiction « Apprendre à t’aimer » diffusée en prime, a été apprécié par près de 3,8 millions d’individus, 17, 2% des 4 ans et plus, dont 29% des femmes responsables des achats et 21% des moins de 50 ans.

M6 plait surtout aux femmes

Avec 10, 7% des 4 ans et plus, M6 a atteint sa meilleure part de marché de ce début de saison mais surtout sa meilleure performance sur les Femmes responsables des achats (19,2%) depuis un an, sur l’ensemble de la journée.

La chaîne privée domine toute la concurrence concernant cette cible.

En face c’est TF1 qui s’est imposé en tête des audiences e la première partie de soirée avec le match de Ligue des nations entre la France et la Croatie. Les bleus ont, qui plus est, remportés la victoire par 4 buts à 2, et a réuni 5,93 millions de supporters soit 25,5 % du public présent devant son petit écran.

Le retour de Cyril Lignac

Une nouvelle émission de pâtisserie animée par Cyril Lignac sera aussi lancée cette saison sur M6. IL s’agira d’un nouveau concours culinaire, baptisé Mon gâteau est le meilleur de France.

Pour cette émission, Cyril Lignac s’est entouré de Merouan Bounekraf, ancien candidat emblématique de Top Chef, et de Louise Petitrenaud, Pépé le Mat et Luana Belmondo, trois journalistes culinaires. Et on le retrouvera dans les traditionnelles émissions que l’on connaît bien : Top chef, le meilleur pâtissier ou encore Tous en cuisine !

De quoi éveiller nos papilles.